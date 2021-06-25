Tiểu sử Phi Nhung - Hạnh phúc khi được làm mẹ của nhiều đứa con 

Nói đến tiểu sử Phi Nhung người ta sẽ ấn tượng ngay với cô ca sĩ có gương mặt lai Tây, hát nhạc dân ca và quê hương rất hay. Cô là ca sĩ tiêu biểu của dòng nhạc này trong thập niên 1990. Hầu hết những người yêu âm nhạc đều biết đến tên tuổi của cô - cô nàng ca sĩ hải ngoại giọng ca trữ tình, nhẹ nhàng đi vào lòng người.

Là giọng ca hải ngoại đầy truyền cảm và xinh đẹp, Phi Nhung nhận được rất nhiều sự yêu quý từ khán giả. Cô chuyên hát các dòng nhạc đồng quê, trữ tình, là một trong những ca sĩ hàng đầu Việt Nam với mức cát xê cao ngất ngưởng. Tuy nhiên, ít ai biết nữ ca sĩ với giọng hát ngọt ngào đầy lôi cuốn này lại có cuộc sống tuổi thơ vô cùng cơ cực đến con đường sự nghiệp đầy chông gai.

Sau khi lấy chồng được một thời gian thì mẹ đã đón cô về sống chung cùng với cha dượng và 5 người anh em cùng mẹ khác cha. Tuy nhiên, đến năm cô lên 10 tuổi thì mẹ bị tai nạn và qua đời. Không lâu sau thì người cha dượng cũng lấy vợ mới, 5 anh chị em lại về sống với ngoại. Là chị cả nên cô đã bỏ học kiếm tiền để phụ nuôi các em.

Thoạt nhìn người ta cứ nghĩ cô là người nước ngoài. Nhưng thực chất cô nàng là người Việt. Tên thật của cô là Phạm Phi Nhung, sinh 10/04/1972 tại Pleiku, Gia Lai. Cô là kết quả tình yêu của mẹ với một người lính Mỹ. Khi mang bầu, mẹ cô chịu rất nhiều điều tiếng vì ba cô đi biệt tăm để lại mẹ con cô một mình ở Việt Nam. Vì vậy, ngay từ nhỏ cô nàng đã mang tiếng là con hoang, gia đình nghèo khó, cô sống cùng với ngoại để mẹ đi lấy chồng. Do đó, ngay từ nhỏ cô đã thiếu thốn tình cảm của người cha, cộng với hoàn cảnh khổ cực nên cô không thể quên được quãng thời gian đau khổ ấy.

Lúc ấy, nguồn vui duy nhất chính của cô là được nghe những bài hát cải lương, dân ca trữ tình. Bởi ngay từ bé Phi Nhung đã hay hát và mong muốn trở thành ca sĩ.

Đến năm 17, Phi Nhung được dì ruột đón sang sống tại bang Florida theo diện con lai. Sang đây cô cũng bắt đầu những công việc nặng nhọc lau sàn nhà, quét dọn, bồi bàn, may vá thuê… để mưu sinh.

Trong chuyện tình cảm, cô là một người không hề may mắn, năm năm 1992, Phi Nhung làm mẹ đơn thân và sinh người con gái đặt tên là Wendy. Cô không hề chia sẻ thông tin cha của con cô là ai.

Sự nghiệp nở rộ của ca sĩ Phi Nhung

Có lẽ ông trời không lấy ai của ai hoàn toàn. Tuy tình duyên lận đận nhưng cô lại rất thành công trong sự nghiệp. Phi Nhung được nữ ca sĩ Trizzie Phương Trinh phát hiện ra tài năng và nâng đỡ hết mực.

Tuy nhiên, là ca sĩ mới, phải tự bươn chải nên Phi Nhung không đủ tiền để sắm áo dài. Thời gian đó Phi Nhung phải mượn áo của mẹ Trizzie. Cô cũng bắt đầu nghiêm túc với nghệ thuật, học nốt nhạc và học cách phát âm giọng Bắc để có thể hát nhạc trữ tình. Mỗi cuối tuần cô đến phòng thu của Trizzie để luyện giọng, hát thử.

Sau bao nỗ lực, khoảng năm 1995, Phi Nhung đã ra được CD đầu tiên có 2 bài hát Nỗi Buồn Hoa Phượng và Nối Lại Tình Xưa. Hai bài hát này được ghép chung 1 CD cùng 2 ca sĩ nổi tiếng Hương Lan, Thanh Tuyền.

Phi Nhung - Mạnh Quỳnh là cặp đôi hát song ca ăn ý

Thấy CD được mua nhiều, khán giả chấp nhận mình, Phi Nhung quyết tâm theo đuổi đam mê. Trong một lần song ca ca khúc Sông Quê 1 với danh ca Thái Châu, Phi Nhung nhận được sự chú ý đến từ khán giả. Cũng từ đó, giọng ca ngọt ngào, êm tai của Phi Nhung được mời hát ở các trung tâm hải ngoại lớn. Từ đó đến nay, có thể nói Phi Nhung là người phát hành được nhiều album nhạc nhất ở hải ngoại.

Có một thời gian gân như dòng nhạc trữ tình quê hương độc diễn tại thị trường hải ngoại. Giọng hát Phi Nhung rất được yêu thích, vô cùng nổi tiếng ở hải ngoại. Năm 1998, Phi Nhung được ghi nhận là nữ ca sĩ ra nhiều album nhất. Doanh số bán chạy cũng thuộc hàng kỷ lục, vậy nên cô được mọi người trong giới và khán giả đặt cho nghệ danh ”Nữ hoàng băng đĩa”. Thời gian đó cô cộng tác với nhiều trung tâm băng nhạc như là Tình, Mây, Thúy Anh, Làng Văn, Vân Sơn, Asia. Đặc biệt, từ thập niên 2000, cô là một trong những nữ ca sĩ chủ chốt của trung tâm Thúy Nga. Để được cộng tác với trung tâm Thúy Nga không phải là dễ.

Trước đó, Phi Nhung đã xin cộng tác với trung tâm Thúy Nga từ 1994. Tuy nhiên, họ không chấp nhận. Nhưng sau nhiều năm kiên trì, đến năm 1999 Phi Nhung được lần đầu xuất hiện trên Paris By Night 49 với ca khúc Lý Con Sáo Bạc Liêu. Ngay sau đó, cô cũng được biết đến với hàng loạt ca khúc song ca cùng Mạnh Quỳnh như: Căn Nhà Màu Tím, Đoạn Cuối Tình Yêu, Phận Gái Thiền Quyên, Lý Chim Quyên, Duyên Nghèo, Hai Đứa Giận Nhau…

Tính đến năm 2020, Phi Nhung đã thu âm tổng cộng 60 ca khúc cho Thúy Nga – Paris By Night. Bên cạnh đó cũng có một thời gian ngắn cô tham gia chương trình Asia vào năm 1999-2000.

Phi Nhung - Người mẹ có tấm lòng cao cả

Thành công trong ca hát nhưng Phi Nhung lại không có một tình yêu trọn vẹn. Cho đến bây giờ nữ ca sĩ chỉ công bố duy nhất một con gái ruột là Wendy Phạm. Cô lựa chọn không lấy chồng, chỉ cống hiến cho nghệ thuật và các con thay vì tình yêu.

Phi Nhung là mẹ của nhiều đứa con

Năm 2005, Phi Nhung trở về Việt Nam hoạt động và nhận nhiều đứa trẻ cơ nhỡ làm con nuôi, sống bên chúng như mẹ ruột. Chùa Pháp Lạc - Bình Phước chính là mái ấm gia đình của các con mà cô đã cưu mang và cũng là chốn về sau những đêm biểu diễn.

Xuất phát từ trái tim nhân hậu, với tình yêu thương đem lại phúc lành cho các con, Phi Nhung đã bỏ tiền xây chùa. Trước đây, Phi Nhung về nước là để hát cho đồng bào mình nghe, còn giờ đây cô về nước còn là để thăm những đứa con nuôi thân yêu của mình.

Nhiều lần đi quay phim từ đêm đến sáng, Phi Nhung vẫn phải quay về xem các con ăn ngủ thế nào. Có những đêm Phi Nhung đã hát ru đưa các con vào giấc ngủ. Khi các con đã đi vào những giấc mơ thì Phi Nhung mới chịu nghỉ ngơi. Vì vậy, mọi người luôn nói Phi Nhung đúng là cả đời sống vì người khác, không còn có thời gian nghĩ tới hạnh phúc của mình nữa.

Từ thuở cơ hàn thì phải bỏ học, gắng sức làm việc để kiếm tiền nuôi đàn em thơ dại. Đến khi thành danh thì lại làm từ thiện, nuôi dưỡng một đàn con ăn học. Có lẽ vì vậy mà cô chẳng còn thời gian để nghĩ về hạnh phúc riêng cho bản thân mình nữa.

Hiện tại, hai mươi người con ở chùa đều lấy họ Phạm, họ của Phi Nhung. Cũng có những đứa con theo đuổi nghệ thuật ca hát như là Phạm Tuyết Nhung và Phạm Thiên Ngân. Cả hai đều có giọng hát trong trẻo, ngọt ngào, phù hợp với dòng dân ca quê hương.

Phi Nhung nhận Hồ Văn Cường làm con nuôi

Vào năm 2016, Phi Nhung cũng nhận thêm cậu bé Hồ Văn Cường ở Tiền Giang đăng quang “Thần tượng âm nhạc nhí 2016” làm con nuôi. Ca sĩ Phi Nhung chu cấp hàng tháng mọi chi phí sinh hoạt để Hồ Văn Cường có thể vừa học hành vừa rèn luyện dòng nhạc dân ca.

Nhìn lại tiểu sử Phi Nhung chúng ta có thể thấy được cả một đời người cô luôn sống vì người khác, không màng đến hạnh phúc cá nhân. Cô đúng là một biểu tượng cho sự thánh thiện, có trái tim nhân hậu, muốn đem tình yêu thương, phúc lành cho mọi người.