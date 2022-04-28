Siêu phẩm phim truyền hình Lưu Quang Chi Thành chuẩn bị ‘cập bến’ Việt Nam

Sau một thời gian chờ đợi, siêu phẩm phim truyền hình Lưu Quang Chi Thành sẽ được phát trên sóng truyền hình tại Việt Nam trong thời gian tới.

Bộ phim Lưu Quang Chi Thành được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Mỹ Bảo. Ngay từ khi chuẩn bị khởi quay, Lưu Quang Chi Thành đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ. Không chỉ nội dung hấp dẫn, bộ phim Lưu Quang Chi Thành còn quy tụ dàn diễn viên xinh đẹp, tài năng đứng đầu Cbiz như: Cảnh Điềm, Hứa Ngụy Châu, Kinh Siêu, Mã Văn Viễn, Hải Linh… Ngay từ khi chuẩn bị quay, Lưu Quang Chi Thành đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng Bộ phim lấy bối cảnh Thượng Hải những năm 30 của thế kỷ trước, khi đó gia đình họ Dung nổi tiếng khắp Thượng Hải bởi sự giàu có của mình. Cậu cả nhà họ Dung - Dung Gia Thượng là hoàng tử bạch mã trong mắt nhiều cô gái trẻ vậy nhưng anh vô cùng kiêu ngạo và khó gần. Trên thực tế, Dung Gia Thượng là mẫu người đàn ông trong ấm ngoài lạnh, luôn quan tâm lo lắng cho người khác nhưng không thể hiện ra bên ngoài. Chỉ đến khi gặp Phùng Thế Chân sự lạnh lùng của Dung Gia Thượng mới thực sự tan biến.

Phùng Thế Chân vốn là tiểu thư thông minh, xinh đẹp, vậy nhưng một trận hỏa hoạn đã khiến cuộc sống của cô thay đổi. Quyết tìm ra sự thật phía sau, Phùng Thế Chân lên kế hoạch tỉ mỉ để có thể bước chân vào nhà họ Dung với thân phận một gia sư. Tận dụng quãng thời gian sống tại Dung gia, Phùng Thế Chân đã tìm được kẻ thù của gia đình mình đó chính là Dung Định Khôn – người đứng đầu Dung gia và cũng là bố của Dung Gia Thượng. Cảnh Điềm và Hứa Ngụy Châu được nhận xét vô cùng xứng đôi Phùng Thế Chân lên kế hoạch để được sống trong Dung gia nhưng cô chẳng thể ngờ mình lại trúng tiếng sét ái tình của Dung Gia Thượng Trải qua tháng ngày thử thách và lợi dụng lẫn nhau, Phùng Thế Chân và Dung Gia Thượng rơi vào lưới tình của nhau lúc nào mà không hay biết. Cũng vào thời điểm đó, những ân oán và hận thù hơn hai mươi năm trước trỗi dậy, Dung Gia Thượng biết được Dung Định Khôn chính là nguồn cơn của những ân oán này. Đứng trước tình thân, tình yêu và chính nghĩa, Dung Gia Thượng sẽ đưa ra lựa chọn thế nào?

Không chỉ nội dung hấp dẫn, dàn diễn viên tài năng đã làm nên thành công của bộ phim Lưu Quang Chi Thành Nhiều người nhận xét, những tình tiết gay cấn, hấp dẫn của bộ phim Lưu Quang Chi Thành khiến khán giả không thể rời mắt khỏi màn hình. Ngay sau khi phát sóng tại Trung Quốc, bộ phim này đã nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ khán giả và trở thành bộ phim truyền hình Hoa ngữ không thể bỏ qua trong năm 2022. Sau một thời gian chờ đợi, sắp tới đây, Lưu Quang Chi Thành sẽ chính thức được lên sóng lần đầu tiên tại Việt Nam. Chắc chắn rằng, sau thành công vang dội tại Trung Quốc, Lưu Quang Chi Thành cũng sẽ mang đến nhiều điều bất ngờ cho khán giả Việt Nam.

Cảnh Điềm sánh đôi cùng 'trai trẻ' Hứa Ngụy Châu trong trailer 'Lưu Quang Chi Thành' Liệu Cảnh Điềm và Hứa Ngụy Châu "gây sốt" với màn sánh đôi đẹp như mơ trong phim mới "Lưu quang chi thành" sắp lên sóng vào tháng 1 năm 2022.

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