Preview ‘Tiếng sét trong mưa’ tập 20: Thị Bình ngất xỉu khi bị bà Hội bắt con, vu oan tư tình với Lũ

Trong preview “Tiếng sét trong mưa” tập 20, nhân lúc Khải Duy không có nhà, bà Hội bắt giam Thị Bình và đổ tội tư tình với Lũ.

Ở tập 19 của “Tiếng sét trong mưa”, biết ý của Khải Duy (Cao Minh Đạt) không muốn cưới Thiên Kim, bà Hội mang mẹ con Bình ra uy hiếp. Biết tính mẹ mình, cậu Ba đành ép lòng đồng ý. Dù con trai đã gật đầu nhưng bà Hội vẫn chưa cam lòng, tiếp tục lên kế hoạch chia rẽ Bình và Khải Duy. Bà Hội ép con trai cưới Thiên Kim Trong đoạn preview “Tiếng sét trong mưa” tập 20, dù rất vui khi thấy em trai thương Thị Bình nhưng Khải Văn (Khương Thịnh) cũng không quên cảnh báo: "Thấy em thương em Bình như vậy anh cũng mừng, nhưng má đã chọn ngày lành tháng tốt cho em cưới Thiên Kim rồi... anh lo là em và Bình sẽ khổ đó". Chắc chắn về tình cảm của mình, Khải Duy thẳng thắn: "Có em ở đây, con Bình nó không khổ được đâu".

Khải Văn lo ngại cho chuyện tình của em trai và Thị Bình Ở một diễn biến khác, Thiên Kim tâm sự với người thân: "Má, hình như con thích anh ta rồi đó, con không muốn làm bẽ mặt anh ta nữa mà con muốn cưới thiệt, cưới rình rang luôn". Vừa nghe được tâm sự của con gái, bà cai tổng Thịnh gay gắt phản đối. Dù lúc đầu chỉ định làm bẽ mặt Khải Duy nhưng cuối cùng Thiên Kim lại đem lòng yêu anh Cũng trong preview Tiếng sét trong mưa tập mới nhất, bà Hội nói với con dâu cả Hai Sáng (Cao Thái Hà): "Kể từ hôm nay, đứa nhỏ sẽ là con của con". Bị vợ Khải Văn đoạt con, Thị Bình (Nhật Kim Anh) khóc van xin thảm thiết: "Mợ ơi con xin mợ, bà ơi...". Không xót thương, bà Hội còn cảnh cáo Bình: "Tao cấm tiệt, từ nay không được léo hánh đến gần cậu nghe chưa, phòng của cậu Duy cũng không được bước chân vào hiểu chưa. Nghe rồi thì bước về vị trí con ở của mày đi, xớ rớ đó làm gì?... đi đi". Bị ép không cho gặp con, Bình đứng ngoài cửa sổ đau lòng nhìn con khóc.

Trong một phân đoạn khác, bà Hội bắt giam Thị Bình và Lũ và vu oan tội tư tình. Bị hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần, Bình khóc gọi tên cậu Ba và ngất xỉu: "Cậu Ba ơi, mau về cứu em đi cậu". Bình ngất xỉu khi bị giam trong nhà kho với Lũ Liệu Khải Duy có kịp về với người thương hay không? Diễn biến mới nhất của phim Tiếng sét trong mưa tập 20 được phát sóng vào lúc 20h00 tối thứ 3 (24/9).

Preview ‘Tiếng sét trong mưa’ tập 18: Thiên Kim bị Khải Duy dằn mặt, Thị Bình bị đẩy xuống giếng lần nữa? Trong preview “Tiếng sét trong mưa” tập 18, Thiên Kim - người được bà Hội mai mối cho Khải Duy chính thức lộ diện. Cặp đôi đã có màn chạm trán vô cùng ấn tượng.

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