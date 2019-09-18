Minh Tú không ngại khi Lương Mạnh Hải yêu cầu để mặt mộc trong 'Hoa Hậu Giang Hồ'

Ngày 17/9, đoàn làm phim "Hoa Hậu Giang Hồ" đã có buổi họp báo giới thiệu. Đạo diễn Lương Mạnh Hải và dàn diễn viên đình đám lần đầu ra mắt báo chí và bật mí rất nhiều thông tin thú vị về bộ phim.

Là bộ phim điện ảnh đầu tiên kể về hậu trường các cuộc thi nhan sắc, "Hoa Hậu Giang Hồ" thu hút sự quan tâm của truyền thông ngay từ khi mới công bố dự án. Với teaser trailer và clip hậu trường được giới thiệu tại buổi họp báo, bộ phim đã hé lộ một phần về “đấu trường khốc liệt” tại các cuộc thi hoa hậu với những chiêu trò đấu đá giữa những người đẹp để đạt được vương miện hoa hậu. Dàn diễn viên trong phim Bật mí lí do chọn đề tài này cho phim đầu tay, đạo diễn Lương Mạnh Hải cho biết trong vai trò người tiên phong khai thác, anh có thể thỏa sức sáng tạo và làm những điều mình thích. Chia sẻ về cảm xúc về lần đầu thực hiện bộ phim với vai trò “3 trong 1”, Lương Mạnh Hải nói rằng “đến ngày đầu ra hiện trường và ngồi đằng sau monitor, tôi vẫn không tin rằng mình đang thực hiện một bộ phim của riêng mình”.

Minh Tú – nàng hậu được Lương Mạnh Hải lựa chọn để đóng chính trong phim là nhân vật gây bất ngờ hơn cả khi tiết lộ cô đảm nhận tới 2 vai diễn trong phim. Đó là 2 chị em sinh đôi có tính cách trái ngược nhau: một ngổ ngáo, ngang ngược; còn một lại dịu dàng, hiền lành. Đây là một thử thách thực sự cho Minh Tú trong vai diễn điện ảnh đầu tiên khi liên tục phải thay đổi tạo hình và tâm lý khi diễn xuất. Minh Tú cũng chia sẻ rằng kinh nghiệm là một hoa hậu ngoài đời thực hoàn toàn không giúp gì cho cô trong phim. Bên cạnh đó, nữ diễn viên cũng chia sẻ cô không ngại để mặt mộc trong phim, quan trọng là khán giả thấy mình thể hiện được đúng bản chất của nhân vật. Lương Mạnh Hải trả lời báo chí Lương Mạnh Hải cho biết Minh Tú là người đầu tiên liên hệ anh để casting cho phim. Và anh cũng gặp không ít áp lực khi lựa chọn Minh Tú cho vai diễn trong "Hoa Hậu Giang Hồ". Tuy nhiên màn thể hiện của Minh Tú đã khẳng định rằng niềm tin của anh hoàn toàn đúng đắn. “Có rất nhiều cảnh quay Minh Tú làm tôi xúc động. Không chỉ bởi cảm xúc mà cô ấy thể hiện, tôi xúc động bởi mình đã thực sự can đảm để chọn Minh Tú” – Lương Mạnh Hải chia sẻ.

Dàn diễn viên và nhà sản xuất phim Bên cạnh Minh Tú, đoàn phim cũng giới thiệu dàn người đẹp góp mặt vào “cuộc chiến nhan sắc” trong phim. Trong đó Cao Thiên Trang, Chế Nguyễn Quỳnh Châu sẽ là hai cô gái phản diện chính của phim, còn diễn viên mới Quỳnh Anh sẽ góp mặt trong vai một thí sinh có chất giọng Huế đặc biệt. Hai gương mặt gạo cội là NSND Hồng Vân và nghệ sĩ Hồng Đào sẽ đảm nhận hai vai trò đặc biệt, còn Hải Triều sẽ là nhân vật nam thú vị trong phim. Phim dự kiến được khởi chiếu trên toàn quốc vào ngày 15/11/2019.

Từ câu chuyện chia tay của một cặp đôi, bà xã Hoài Lâm rút ra nhiều trải nghiệm sâu sắc cho bản thân Cô cho rằng: "Bạn là một người thất bại trong tình cảm, đừng bao giờ đánh mất niềm tin, cái quan trọng nhất ở đời người là niềm tin, lúc đó bạn sẽ thấy được: "Hạnh phúc luôn ở quanh đây, chỉ cần em ngước lên nhìn”.

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