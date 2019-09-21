Preview ‘Tiếng sét trong mưa’ tập 18: Thiên Kim bị Khải Duy dằn mặt, Thị Bình bị đẩy xuống giếng lần nữa?

Trong preview “Tiếng sét trong mưa” tập 18, Thiên Kim - người được bà Hội mai mối cho Khải Duy chính thức lộ diện. Cặp đôi đã có màn chạm trán vô cùng ấn tượng.
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Ở tập 17 của "Tiếng sét trong mưa" phát sóng tối 20/9, bà Hội (NSƯT Diệu Đức) đã nhờ người mai mối hỏi Thiên Kim - con gái một gia đình danh giá vừa đi du học trở về cho Khải Duy (Cao Minh Đạt). Trong khi đó, Thị Bình (Nhật Kim Anh) vẫn đang đắm chìm trong hạnh phúc, được cậu Ba thương yêu, chiều chuộng hết mực. Trong tập vừa rồi, khán giả đi hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác khi cậu Ba Khải Duy từ một người thích quát mắng đánh người, thay đổi 180 độ khi có con.
Trong đoạn preview “Tiếng sét trong mưa” tập 18, khán giả sẽ được chứng kiến pha chạm trán “nảy lửa” giữa Khải Duy và Thiên Kim - con gái thầy cai tổng Thịnh. Trong ngày đến xem mắt, cô nàng vô cùng bực tức khi bị cậu Ba dằn mặt chuyện đã phá hỏng con diều của các con Hạnh Dung (Kiều Khanh): “Khi nào làm xong con diều thì đến nhà tôi để đổi lấy tấm hình, còn bằng không tôi sẽ dán nó dưới đáy nồi tui nấu cho cô nóng queo khét đen luôn. Ở đời không có chuyện mà Khải Duy tôi không dám làm, không tin thì thử đi”.
Ở một diễn biến khác, khi chứng kiến cảnh Khải Duy và Thị Bình hẹn hò, Thiên Kim lên tiếng mỉa mai: “Thật không ngờ cậu Ba cao sang quyền quý lại đi hẹn hò với một con hầu ở chỗ thanh vắng thế này, thật không ra thể thống gì hết”. Bị sỉ nhục, Khải Duy lập tức lên tiếng đáp trả: “Không cao sang gì mấy nhưng hơn cô gấp trăm lần là được”.
Dù “chạm mặt” không mấy vui vẻ, nhưng Thiên Kim bất ngờ đồng ý làm vợ con trai bà Hội. Trong Preview Tiếng sét trong mưa tập mới nhất, vợ chồng thầy cai tổng Thịnh đến thông báo với gia đình bà Hội rằng con gái đã đồng ý kết hôn.
Trong những giây cuối cùng của đoạn Preview tập 18 là cảnh Thị Bình bị một người áo đen bịt mặt hãm hại, định đẩy xuống giếng.
Đón xem diễn biến mới nhất của Tiếng sét trong mưa tập 18 sẽ được phát sóng vào lúc 20h00 tối thứ 7 (21/9).