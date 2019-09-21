Preview ‘Tiếng sét trong mưa’ tập 18: Thiên Kim bị Khải Duy dằn mặt, Thị Bình bị đẩy xuống giếng lần nữa?

Phim hay mỗi ngày 21/09/2019 12:25

Trong preview “Tiếng sét trong mưa” tập 18, Thiên Kim - người được bà Hội mai mối cho Khải Duy chính thức lộ diện. Cặp đôi đã có màn chạm trán vô cùng ấn tượng.

Ở tập 17 của "Tiếng sét trong mưa" phát sóng tối 20/9, bà Hội (NSƯT Diệu Đức) đã nhờ người mai mối hỏi Thiên Kim - con gái một gia đình danh giá vừa đi du học trở về cho Khải Duy (Cao Minh Đạt). Trong khi đó, Thị Bình (Nhật Kim Anh) vẫn đang đắm chìm trong hạnh phúc, được cậu Ba thương yêu, chiều chuộng hết mực. Trong tập vừa rồi, khán giả đi hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác khi cậu Ba Khải Duy từ một người thích quát mắng đánh người, thay đổi 180 độ khi có con.

preview tieng set trong mua 1
Khải Duy trêu chọc Bình suýt khóc vì nói rằng cô gái trong ảnh là người anh muốn cưới làm vợ 

Trong đoạn preview “Tiếng sét trong mưa” tập 18, khán giả sẽ được chứng kiến pha chạm trán “nảy lửa” giữa Khải Duy và Thiên Kim - con gái thầy cai tổng Thịnh. Trong ngày đến xem mắt, cô nàng vô cùng bực tức khi bị cậu Ba dằn mặt chuyện đã phá hỏng con diều của các con Hạnh Dung (Kiều Khanh): “Khi nào làm xong con diều thì đến nhà tôi để đổi lấy tấm hình, còn bằng không tôi sẽ dán nó dưới đáy nồi tui nấu cho cô nóng queo khét đen luôn. Ở đời không có chuyện mà Khải Duy tôi không dám làm, không tin thì thử đi”.

preview tieng set trong mua 2
Cậu Ba cảnh cáo Thiên Kim vì sự hống hách, cao ngạo

Ở một diễn biến khác, khi chứng kiến cảnh Khải Duy và Thị Bình hẹn hò, Thiên Kim lên tiếng mỉa mai: “Thật không ngờ cậu Ba cao sang quyền quý lại đi hẹn hò với một con hầu ở chỗ thanh vắng thế này, thật không ra thể thống gì hết”. Bị sỉ nhục, Khải Duy lập tức lên tiếng đáp trả: “Không cao sang gì mấy nhưng hơn cô gấp trăm lần là được”.

preview tieng set trong mua 3

preview tieng set trong mua 4
Khải Duy thẳng tay đẩy ngã Thiên Kim vì hóng hách, lên mặt với Thị Bình

Dù “chạm mặt” không mấy vui vẻ, nhưng Thiên Kim bất ngờ đồng ý làm vợ con trai bà Hội. Trong Preview Tiếng sét trong mưa tập mới nhất, vợ chồng thầy cai tổng Thịnh đến thông báo với gia đình bà Hội rằng con gái đã đồng ý kết hôn.

preview tieng set trong mua 5

preview tieng set trong mua 6
Bà Hội và Hai Sáng mừng ra mặt khi gia đình ông Thịnh đồng ý gả con gái

Trong những giây cuối cùng của đoạn Preview tập 18 là cảnh Thị Bình bị một người áo đen bịt mặt hãm hại, định đẩy xuống giếng.

preview tieng set trong mua 7
Phân đoạn Thị Bình bị ép ném xuống giếng sẽ xuất hiện trong tập tối nay

Đón xem diễn biến mới nhất của Tiếng sét trong mưa tập 18 sẽ được phát sóng vào lúc 20h00 tối thứ 7 (21/9).

‘Hoa hồng trên ngực trái’ rò rỉ cảnh Thái túm tóc lôi Trà xềnh xệch ra khỏi giường khiến dân mạng hả hê

‘Hoa hồng trên ngực trái’ rò rỉ cảnh Thái túm tóc lôi Trà xềnh xệch ra khỏi giường khiến dân mạng hả hê

Mới đây, một phân cảnh chưa được phát sóng trong phim “Hoa hồng trên ngực trái” đang khiến nhiều khán giả vô cùng hả hê.

Xem thêm
Từ khóa:   Tiếng sét trong mưa tập 18 Tiếng sét trong mưa Tiếng sét trong mưa tập mới nhất

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Tâm sự gia đình 1 giờ 18 phút trước
Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Tâm sự 2 giờ 18 phút trước
Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Tâm sự 3 giờ 18 phút trước
Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Tâm sự gia đình 4 giờ 18 phút trước
Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 48 phút trước
Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Tâm sự Eva 5 giờ 18 phút trước
Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 48 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Tâm sự Eva 6 giờ 18 phút trước
Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng