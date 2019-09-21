Preview ‘Tiếng sét trong mưa’ tập 18: Thiên Kim bị Khải Duy dằn mặt, Thị Bình bị đẩy xuống giếng lần nữa?

Ở tập 17 của "Tiếng sét trong mưa" phát sóng tối 20/9, bà Hội (NSƯT Diệu Đức) đã nhờ người mai mối hỏi Thiên Kim - con gái một gia đình danh giá vừa đi du học trở về cho Khải Duy (Cao Minh Đạt). Trong khi đó, Thị Bình (Nhật Kim Anh) vẫn đang đắm chìm trong hạnh phúc, được cậu Ba thương yêu, chiều chuộng hết mực. Trong tập vừa rồi, khán giả đi hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác khi cậu Ba Khải Duy từ một người thích quát mắng đánh người, thay đổi 180 độ khi có con.

Khải Duy trêu chọc Bình suýt khóc vì nói rằng cô gái trong ảnh là người anh muốn cưới làm vợ

Trong đoạn preview “Tiếng sét trong mưa” tập 18, khán giả sẽ được chứng kiến pha chạm trán “nảy lửa” giữa Khải Duy và Thiên Kim - con gái thầy cai tổng Thịnh. Trong ngày đến xem mắt, cô nàng vô cùng bực tức khi bị cậu Ba dằn mặt chuyện đã phá hỏng con diều của các con Hạnh Dung (Kiều Khanh): “Khi nào làm xong con diều thì đến nhà tôi để đổi lấy tấm hình, còn bằng không tôi sẽ dán nó dưới đáy nồi tui nấu cho cô nóng queo khét đen luôn. Ở đời không có chuyện mà Khải Duy tôi không dám làm, không tin thì thử đi”.