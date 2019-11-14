Dương Cẩm Lynh tình cảm với Huỳnh Anh trong 'Tiệm ăn dì ghẻ'

Dương Cẩm Lynh lần đầu đóng cặp với Huỳnh Anh trong phim "Tiệm ăn dì ghẻ". Phim được chính thức khởi chiếu vào 21h30 các tối thứ 2, 3 hàng tuần, bắt đầu từ ngày 18/11.

Chiều 13/11, đoàn làm phim Tiệm ăn dì ghẻ đã có buổi họp báo ra mắt tại một khách sạn sang trọng ở TP.HCM. Nội dung phim xoay quanh cuộc sống của nhóm bạn thân lấy tên gọi: Bống Bống Bang Bang. Họ chơi thân với nhau từ hồi còn học đại học. Theo thời gian, ai nấy đều phải trưởng thành và rồi gặp nhiều biến cố trong cuộc sống. Dàn diễn viên trong phim 'Tiệm ăn dì ghẻ' Trong phim, Dương Cẩm Lynh vào vai Tuyết Ngọc. Cô đã có chồng, một gã mê cờ bạc vừa mãn hạn tù (Quang Tuấn), trở về và cố gắng làm lại cuộc đời. Nhưng biến cố tù tội khiến cuộc sống của anh không còn như trước. Minh và Tuyết Ngọc cứ thế rời xa nhau bởi nhiều hiểu lầm trong cuộc sống gia đình và cũng bởi vì thói "ngựa quen đường cũ" của Minh.

Dương Cẩm Lynh và Huỳnh Anh tại buổi họp báo Đến bên Ngọc thay gã chồng cũ là nhân vật của Huỳnh Anh. Cả hai đều là thành viên của nhóm Bống Bống Bang Bang. Nhưng mãi về sau, khi hai người đều trưởng thành trong cuộc sống thì mới tìm thấy tình cảm dành cho nhau. Theo đạo diễn Nguyễn Đức Hiếu (đồng đạo diễn Nguyễn Thu), sau khi tìm được các diễn viên, kịch bản đã được chỉnh sửa khá nhiều để phù hợp với các diễn viên.

Diễn viên Mỹ Uyên chia sẻ về vai diễn mình trong phim: “Vai bà mẹ chồng mà tôi đảm nhận ở phần cuối phim - được viết thêm nhiều phân đoạn, đẩy mạnh hơn những tình huống mâu thuẫn giữa mẹ chồng và nàng dâu. Vai diễn này hứa hẹn tạo được sự chú ý của khán giả”. Trong buổi họp báo, dàn diễn viên chính của bộ phim đã có những chia sẻ thú vị xung quanh vai diễn do mình đảm nhận. Đảm nhận vai nữ chính, Dương Cẩm Lynh tiết lộ, dù là vợ chồng với Ngô Quang Tuấn nhưng trên phim thay vì những phân cảnh lãng mạn thì cả hai lại thường xuyên cãi vã nhau. Đặc biệt, cô và Ngô Quang Tuấn không hề có một cảnh hôn nào trên màn ảnh. Bên cạnh đó, nữ diễn viên 8x tiết lộ, trong phim cô và Huỳnh Anh có rất nhiều cảnh lãng mạn, tình cảm nhưng "nóng" nhất… chỉ có 2 cảnh hôn. Dương Cẩm Lynh và Quang Tuấn "Mình cũng sợ không ăn ý khi quay những cảnh quay lãng mạn chung với Huỳnh Anh nhưng đạo diễn đã ưu ái cho những cảnh rất đẹp như bình minh và hoàng hôn, vậy nên cả hai đã phải làm thật nhanh. Huỳnh Anh có cách làm việc rất hay, đó là nói chuyện thật nhiều trước những buổi quay để có thể thân mật hơn, nhằm giúp những cảnh đó được trở nên dễ dàng hơn", Dương Cẩm Lynh chia sẻ.

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