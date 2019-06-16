Chỉ một câu nói, Quang Anh để lộ cái kết siêu hot về Dương và Bảo phim 'Về nhà đi con'

Phim hay mỗi ngày 16/06/2019 17:30

Người hâm mộ vô cùng phấn khích nếu đây thực sự là cái kết cho mối quan hệ của nhân vật Bảo và Dương trong phim 'Về nhà đi con'.

Sau khi diễn viên Trọng Hùng (Khải) nói lời tạm biệt thì mới đây, diễn viên Bảo Thanh vừa chia sẻ dòng tâm sự xúc động khi Quang Anh (Bảo) kết thúc vai diễn của mình trong phim Về nhà đi con.

Trên trang cá nhân, Bảo Thanh đăng tải loạt ảnh vui vẻ bên ekip phim Về nhà đi con kèm chú thích: "Đoàn phim hôm nay tạm biệt thằng bé ôm hoa hồng nhé nó hết vai rồi hiu hiu Quang Anh".

Chỉ một câu nói, Quang Anh để lộ cái kết siêu hot về Dương và Bảo phim 'Về nhà đi con' - Ảnh 1

Chỉ một câu nói, Quang Anh để lộ cái kết siêu hot về Dương và Bảo phim 'Về nhà đi con' - Ảnh 2
Hết vai, Quang Anh được đoàn phim làm tiệc chia tay ấm cúng - Ảnh:FBNV

Tuy nhiên, điều khiến công chúng chú ý nhất lại là bình luận của diễn viên Quang Anh (vai Bảo): “Em yêu chị vợ em”. Câu nói này của nam diễn viên khiến người hâm mộ phim vô cùng thích thú vì cho rằng cuối cùng Bảo và Dương sẽ thành một đôi nên anh mới gọi Bảo Thanh (Thư) là chị vợ.

Chỉ một câu nói, Quang Anh để lộ cái kết siêu hot về Dương và Bảo phim 'Về nhà đi con' - Ảnh 3
Đây cũng là một trong những cặp đôi được yêu thích nhất phim - Ảnh: Internet

Chỉ ít phút sau đó, câu nói này của anh chàng đã nhận được hơn 600 icon quan tâm từ cư dân mạng. Mọi người cũng để lại vô số bình luận tò mò, xen lẫn thích thú.

Chỉ một câu nói, Quang Anh để lộ cái kết siêu hot về Dương và Bảo phim 'Về nhà đi con' - Ảnh 4
Quang Anh bất ngờ để lộ kết phim giữa Bảo và Dương khiến dân mạng thích thú - Ảnh: FBNV

Chỉ một câu nói, Quang Anh để lộ cái kết siêu hot về Dương và Bảo phim 'Về nhà đi con' - Ảnh 5

Chỉ một câu nói, Quang Anh để lộ cái kết siêu hot về Dương và Bảo phim 'Về nhà đi con' - Ảnh 6
Chỉ một câu nói, Quang Anh khiến dân mạng thấp thỏm không yên. Mọi người hi vọng Bảo sẽ trở thành con rể của bố Sơn - Ảnh: FBNV

Vô số bình luận người hâm mộ để lại: "Ôi sau 1000h anh Bảo cũng tán được chị Dương rồi ah"; "Thế anh đã tán được chị Dương chưa? Hay bị Rooster đánh bại"; "Chị vợ luôn ạ"; "Chị vợ á. Úi mừng quá"; "Hình như tán đổ Dương rồi"...

Vừa vào tù, Khải 'Về nhà đi con' đã tiết lộ cái kết bất ngờ cho câu hỏi: Có tán lại Huệ khi ra trại?

Vừa vào tù, Khải 'Về nhà đi con' đã tiết lộ cái kết bất ngờ cho câu hỏi: Có tán lại Huệ khi ra trại?

Sau hơn 40 tập phát sóng, Trọng Hùng - vai Khải trong "Về nhà đi con" đã để lại cho khán giả nhiều ấn tượng.

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