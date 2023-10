Cập nhật những bộ phim kinh điển đáng xem nhất, bạn không nên bỏ lỡ

Thời lượng: 142 phút

Bài hát nổi bật: Thomas Newman, Hank Williams

Thể loại: Tâm lý

Điểm IMDb: 9.3/10

Link xem phim trên Netflix

Một trong những bộ phim kinh điển phải kể đến đầu tiên đó là The Shawshank Redemption. Được biết đến là bộ phim hàng đầu trong top 100 phim điện ảnh.

Andrew là một nhân viên nhà băng, bị kết án chung thân và bị giam tại nhà tù Shawshank sau khi giết vợ và nhân tình của cô. Nội dung phim kể về quá trình vượt ngục của Andrew.

Bộ phim lột tả thế giới ngầm của các phạm nhân, sự tranh giành quyền thống trị và sự hà khắc của hệ thống quản giáo xung đột. Không hề dễ để tồn tại, vừa cố thích nghi môi trường mới vừa lên kế hoạch cho cuộc vượt ngục vĩ đại.

Nhà Tù Shawshank - The Shawshank Redemption (1994)

2. Bố Già - The Godfather (1972)

Thời gian phát hành: 15/03/1972

Quốc gia: Hoa Kỳ

Đạo diễn: Francis Ford Coppola

Diễn viên: Marlon Brando, Al Pacino, James Caan, Robert Duvall, Diane Keaton

Thời lượng: 175 phút

Âm nhạc: Nino Rota, Carmine Coppola

Thể loại: Hình sự

Thành tựu: Giải Oscar cho Phim hay nhất, Vai nam chính xuất sắc nhất

Điểm IMDb: 9.2/10

Link xem phim trên Netflix

Được biết đến là một trong những bộ phim vĩ đại nhất của mọi thời đại, The Godfather có nội dung xoay quanh gia đình của Vito Corleone - ông trùm khét tiếng nhất tại Mỹ lúc bấy giờ. Thông qua câu chuyện của một gia đình mafia gốc Italy ở New York, đây là bộ phim sẽ mang người xem đến với thế giới tội phạm đầy bạo lực, tàn nhẫn. Cùng đó là vỏ bọc giả dối trong gia đình.

Sau khi trở về từ Thế chiến II, cậu con trai út của ông - Michael quyết định không tham gia bất cứ phi vụ gì của gia đình. Mặc dù vậy, suy nghĩ của anh thay đổi hoàn toàn sau khi tận mắt chứng kiến cái chết của cha mình do mafia gây ra. Từ đây, bắt đầu hành trình đầy máu và hiểm nguy để báo thù cho cha của Michael.

Bố Già - The Godfather (1972)

3. Người Tốt, Kẻ Xấu Và Tên Vô Lại - The Good, The Bad And The Ugly (1966)

Thời gian phát hành: 23/12/1996

Quốc gia: Hoa Kỳ

Đạo diễn: Sergio Leone

Diễn viên: Clint Eastwood, Eli Wallach, Lee Van Cleef, Aldo Giuffrè

Thời lượng: 177 phút

Âm nhạc: Ennio Morricone

Thể loại: Hành động

Thành tựu: Bộ phim nằm trong danh sách "100 phim điện ảnh xuất sắc nhất trong thế kỉ gần nhất" của Time

Điểm IMDb: 8.8/10

The Good, the Bad and the Ugly là bộ phim về cao bồi sở hữu những tình tiết thắt nút, mở nút cùng những màn đấu súng nguy hiểm kịch tính. Khó có bộ phim cao bồi viễn Tây nào có thể so sánh được.

Nội dung phim xoay quanh 3 người đàn ông đại diện cho 3 loại người được mệnh danh là kẻ tốt, người xấu và tên vô lại. Mỗi người 1 việc khác nhau trong cuộc sống của những kẻ cao bồi. Sau nhiều khó khăn và gian khổ, họ cùng nhau tìm và lấy được số tiền 200.000$.

Người Tốt, Kẻ Xấu Và Tên Vô Lại - The Good, The Bad And The Ugly (1966)

4. Những Kẻ Khờ Mộng Mơ - La La Land (2016)

Thời gian phát hành: 16/12/2016

Quốc gia: Hoa Kỳ

Đạo diễn: Damien Chazelle

Diễn viên: Ryan Gosling, Emma Stone, J. K. Simmons

Thời lượng: 128 phút

Bài hát nổi bật: City of stars

Thể loại: Nhạc kịch

Thành tựu: Giải Oscar cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, Giải Oscar cho Nhạc phim xuất sắc nhất, Giải Oscar cho Đạo diễn xuất sắc nhất

Điểm IMDb: 8.0/10

Link xem phim trên Galaxy Play

Nội dung phim Những Kẻ Khờ Mộng Mơ xoay quanh mối tình giữa chàng nhạc công tài hoa Sebastian và cô nàng diễn viên mới tiềm năng Mia Dolan. Đây được biết đến là bộ phim nhạc kịch tình yêu lãng mạn trong giới điện ảnh Hollywood được nhiều người yêu thích.

Sebastian và Mia đều là những con người mang trong mình những ước mơ rực cháy của tuổi trẻ. Họ gặp nhau khi còn nông nổi và dành cho nhau tình yêu say đắm. Tuy nhiên, đứng trước đam mê và sự nghiệp, đến cuối cùng họ đã bỏ lỡ nhau. Dù đạt được những thứ mình muốn, nhưng họ lại không thể ở cùng nhau.

Những Kẻ Khờ Mộng Mơ - La La Land (2016)

5. Hiệp Sĩ Bóng Đêm - The Dark Knight (2008)

Thời gian phát hành: 29/08/2008

Quốc gia: Hoa Kỳ

Đạo diễn: Christopher Nolan

Diễn viên: Christian Bale, Michael Caine, Heath Ledger, Gary Oldman, Aaron Eckhart

Thời lượng: 152 phút

Âm nhạc: Hans Zimmer, James Newton Howard

Thể loại: Hành động

Thành tựu: Giải Oscar cho nam diễn viên phụ xuất sắc nhất, giải SAG cho nam diễn viên phụ xuất sắc nhất

Điểm IMDb: 9.0/10

Nối tiếp Batman Begins, The Dark Knight là phần tiếp theo có nội dung kể về thành phố Gotham đang hoàn toàn bị đảo lộn do xuất hiện hàng loạt vụ giết người xảy ra mà không truy ra được tung tích của hung thủ.

Joker là kẻ đứng sau tất cả âm mưu đen tối này.Hắn được thuê để trừ khử Người Dơi. Batman là người chống lại âm mưu xấu xa của Joker và bảo vệ cả thành phố.

Hiệp Sĩ Bóng Đêm - The Dark Knight (2008)

6. Chúa Tể Của Những Chiếc Nhẫn - Lord Of The Rings: The Fellowship Of The Ring (2001)

Thời gian phát hành: 10/12/2001

Quốc gia: Hoa Kỳ

Đạo diễn: Peter Jackson

Diễn viên: Elijah Wood, Ian McKellen, Orlando Bloom

Thời lượng: 178 phút

Bài hát nổi bật: May it be

Thể loại: Hành động, phiêu lưu

Thành tựu: Giải Oscar về Quay phim xuất sắc nhất, Kỹ xảo, Trang điểm, và Nhạc phim hay nhất

Điểm IMDb: 8.8/10

Link xem phim trên Google Play

Nội dung phim xoay quanh hành trình chiếc nhẫn chúa mang sức mạnh bá chủ vô tình đã được trao cho chàng trai trẻ tuổi Frodo.

Thầy phù thủy Gandalf đã phát hiện ra chiếc nhẫn này đã từng thuộc về bạo chúa Sauron. Nhiệm vụ của Frodo đó là phải mang nhẫn tới khe núi Hủy diệt để tiêu hủy nó.

Hành trình gian khó của Frodo được sự hỗ trợ đắc lực những người đồng hành từ các tộc khác nhau: Legolas tộc Elf; Gimli tộc Dwarf; Aragon, Boromir và ba người bạn Hobbit trung thành.

Chúa Tể Của Những Chiếc Nhẫn được chuyển thể từ truyện bao gồm ba phần với sự phiêu lưu giả tưởng được sản xuất bởi Peter Jackson.

Chúa Tể Của Những Chiếc Nhẫn - Lord Of The Rings: The Fellowship Of The Ring (2001)

7. Ở Nhà Một Mình - Home Alone (1990)

Thời gian phát hành: 10/11/1990

Quốc gia: Hoa Kỳ

Đạo diễn: Chris Columbus

Diễn viên: Macaulay Culkin, Joe Pesci, Daniel Stern

Thời lượng: 103 phút

Âm nhạc: John Williams

Thể loại: Hài hước

Điểm IMDb: 7,6/10

Link xem phim trên FPT Play

Bộ phim Giáng sinh hài Home Alone - Ở nhà một mình được sản xuất vào năm 1990.

Một chút sơ suất xảy ra khi chuẩn bị ra sân bay khiến cậu bé Kenvin bị bỏ lại ở nhà một mình mà không ai hay biết.

Trong đêm Giáng sinh, hai tên trộm xấu xa đột nhập vào nhà cậu. Vượt qua sự sợ hãi ban đầu, với sự thông minh và lòng can đảm, gan dạ, Kenvin đã chiến đấu với hai kẻ trộm để bảo vệ căn nhà của mình và mang đến những chiêu bài mang đến khán giả trận cười vỡ bụng.

Ở Nhà Một Mình - Home Alone (1990)

8. Harry Potter Và Hòn Đá Phù Thủy - Harry Potter And The Philosopher's Stone (2002)

Thời gian phát hành: 15/11/2002

Quốc gia: Hoa Kỳ

Đạo diễn: Chris Columbus

Diễn viên: Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson, Richard Harris

Thời lượng: 152 phút

Âm nhạc: John Williams

Thể loại: Huyền bí

Điểm IMDb: 7.6/10

Đây là bộ phim dựa theo tiểu thuyết Harry Potter và Hòn đá phù thuỷ của nhà văn Anh J. K. Rowling. Sau khi mồ côi cha mẹ, Harry Potter - cậu bé 11 tuổi đã bị gửi đến nhà dì dượng của mình.

Đúng vào dịp sinh nhật thứ 11 của Harry, Rubeus Hagrid - một tên người lai khổng lồ đã đến tìm cậu bé để đưa cậu về trường Pháp Thuật Hogwarts.

Lúc này, Harry mới biết được sự thật mình là phù thủy. Cậu cũng nắm được phần nào về câu chuyện về cha mẹ mình, những người đã bị Voldemort giết hại.

Nhờ trí thông minh và lòng dũng cảm, Harry cùng bạn đồng hành đã khám phá những bí mật nguy hiểm về thế giới của phép thuật.

Harry Potter Và Hòn Đá Phù Thủy - Harry Potter And The Philosopher's Stone (2002)

Chuyện Tào Lao - Pulp Fiction (1994)

Thời gian phát hành: 14/10/1994

Quốc gia: Hoa Kỳ

Đạo diễn: Quentin Tarantino

Diễn viên: John Travolta, Samuel L. Jackson, Uma Thurman

Thời lượng: 154 phút

Thể loại: Tâm lý tội phạm

Thành tựu: Giải Oscar cho Kịch bản gốc hay nhất

Điểm IMDb: 8.9/10

Link xem phim trên Netflix

Đúng như tựa đề, nội dung phim kể về những câu chuyện tưởng chừng tầm phào, có vẻ không liên quan. Theo mệnh lệnh của ông chủ, 2 gã găng tơ truy sát 1 võ sĩ quyền anh giết chết người phải chạy trốn. Đặc biệt, nếu ghép lại thì người xem sẽ có 1 bức tranh tổng thể và cho thấy sự bạo lực, máu me. Đúng như đặc trưng phong cách của đạo diễn Quentin Tarantino:

Sau hơn 20 năm xuất sắc đạt được giải Cành cọ vàng, hào quang của bộ phim này vẫn còn tỏa sáng đến tận ngày nay và có sức ảnh hưởng sâu rộng đến nền điện ảnh đương đại cũng như với giới trẻ.

Chuyện Tào Lao - Pulp Fiction (1994)

10. Titanic (1997)

Thời gian phát hành: 19/12/1997

Quốc gia: Hoa Kỳ

Đạo diễn: James Cameron

Diễn viên: Leonardo DiCaprio, Kate Winslet, Billy Zane, Kathy Bates

Thời lượng: 194 phút

Âm nhạc: James Horner

Thể loại: Tình cảm

Thành tựu: Giải Quả cầu vàng cho Phim chính kịch hay nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất, Nhạc phim hay nhất, và Ca khúc trong phim hay nhất

Điểm IMDb: 7.8/10

Link xem phim trên FPT Play

Titanic là một trong những bộ phim được xem nhiều nhất mọi thời đại. Dựa trên ý tưởng là vụ đắm tàu RMS Titanic nổi tiếng trong lịch sử vào năm 1912. Nội dung phim xoay quanh câu chuyện tình yêu giữa Rose Dewitt Bukater và Jack Dawson.

Rose Dewitt Bukater bị gia đình “ép duyên” với nhà quý tộc giàu có Cal Hockley và cảm thấy vô cùng ngột ngạt với cuộc sống trong giới thượng lưu hiện tại.

Cô vô tình gặp được và có tình cảm với Jack - một họa sĩ trẻ thuộc tầng lớp bình dân trên chuyến tàu định mệnh Titanic. Tuy nhiên, bất ngờ đã có một thảm họa ập đến, con tàu Titanic va phải một tảng băng trôi. Mọi chuyện trở nên lệch khỏi quỹ đạo không còn đi theo kế hoạch.

Titanic (1997)

11. Thế Thân - Avatar (2009)

Ngày phát hành: 18/12/2009

Quốc gia: Hoa Kỳ

Thời lượng: 162 phút

Đạo diễn: James Cameron

Diễn viên: Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Michelle Rodriguez

Điểm IMDb: 7.8/10

Thể loại: Phiêu lưu

Bài hát nổi bật: I see you

Giải thưởng: Giải Oscar cho Quay phim xuất sắc nhất, Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc nhất, Giải Oscar cho thiết kế sản xuất xuất sắc nhất

Nội dung phim xoay quanh người anh hùng “bất đắc dĩ” Jake Sully – một cựu sĩ quan thủy quân lục chiến bị liệt nửa thân. Để tạo ra giống người mới được gọi là Avatar, người anh em sinh đôi của anh được chọn để cấy gen với người ngoài hành tinh Na’vi.

Sau đó, xảy ra một sự cố khiến người anh của Jake bị giết. Thay thế anh mình, Jake đã trở thành một Avatar. Nhiệm vụ của Jake đó là đi tìm hiểu và nghiên cứu hành tinh Pandora. Anh cần thu thập những cần thiết cho chiến dịch xâm chiếm hành tinh xanh thứ hai này của loài người.

Avatar là một bộ phim về người ngoài hành tinh được xem nhiều nhất trên thế giới

12. Chiến Tranh Giữa Các Vì Sao 4: Niềm Hy Vọng Mới - Star Wars: A New Hope (1977)

Thời gian phát hành: 25/05/1977

Quốc gia: Hoa Kỳ

Đạo diễn: George Lucas

Diễn viên: Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie Fisher

Thời lượng: 121 phút

Âm nhạc: John Williams

Thể loại: Sử thi

Thành tựu: Giải Oscar 1978 cho Phim xuất sắc nhất

Điểm IMDb: 8.6/10

Xoay quanh câu chuyện về Luke Skywalker, chàng trai gan dạ sống trên một trang trại ở hành tinh Tatooine.

Darth Vader tàn bạo đang ngày đêm hoàn thành một vũ khí hủy diệt khủng khiếp cùng dã tâm thôn tính cả thiên hà.

Khi biết được kế hoạch này, công chúa Leia đã tìm cách báo cho Obi-Wan Kenobi, một nhà tu hành già nua sống ẩn dật có sức mạnh phi thường. Luke đã tìm đến Obi-Wan Kenobi và cùng nhau hợp sức để cứu công chúa cũng như giải thoát cả thiên hà.

Chiến Tranh Giữa Các Vì Sao 4: Niềm Hy Vọng Mới - Star Wars: A New Hope (1977)

13. Lion King - Vua Sư Tử (1994)

Ngày phát hành: 15/06/1994

Quốc gia: Hoa Kỳ

Sản xuất bởi: Don Hahn

Đạo diễn: Roger Allers, Rob Minkoff

Nhân vật: Simba, Scar, Nala, Zazu, Timon, Pumbaa,...

Nhạc được soạn bởi: Hans Zimmer

Thời lượng: 80 phút

Giải thưởng: Bộ phim nằm trong danh sách các bộ phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại với 952 triệu USD (2011)

Điểm IMDb: 8.5/10

Link xem phim trên Netflix

Sau khi cha là Mufasa bị giết hại tàn nhẫn bởi người chú ghen tị Scar, chú sư tử nhỏ tên Simba đã quay trở về để giành lại những gì vốn dĩ thuộc về mình và cố gắng lãnh đạo vương quốc động vật.

Lion King - Vua Sư Tử (1994)

14. Quá Nhanh Quá Nguy Hiểm: Hobbs Và Shaw - Fast And Furious Presents: Hobbs & Shaw (2019)

Thời gian phát hành: 02/08/2019

Quốc gia: Hoa Kỳ

Đạo diễn: David Leitch

Diễn viên: Dwayne Johnson, Jason Statham, Idris Elba, Vanessa Kirby, Eiza González

Thời lượng: 137 phút

Âm nhạc: Tyler Bates

Thể loại: Hành động

Điểm IMDb: 6.4/10

Link xem phim trên FPT Play

Nội dung bộ phim hành động hài hước Quá Nhanh Quá Nguy Hiểm: Hobbs Và Shaw kể về quá trình chống lại tên tội phạm nguy hiểm và bí ẩn. Chúng nắm trong tay vũ khí là một loại virus chết người.

Nhằm tiêu diệt tên khủng bố nguy hiểm kia, Đặc vụ An ninh Ngoại giao Mỹ Luke Hobbs buộc phải kết hợp cùng với tên tội phạm khét tiếng Deckard Shaw.

Quá Nhanh Quá Nguy Hiểm: Hobbs Và Shaw - Fast And Furious Presents: Hobbs & Shaw (2019)

Hy vọng với chia sẻ những bộ phim kinh điển đáng xem nhất mọi thời đại trên đây sẽ giúp bạn có thêm nhiều gợi ý và thư giãn với những bộ phim hay nhất.