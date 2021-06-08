Cập nhật những bộ phim kinh điển đáng xem nhất, bạn không nên bỏ lỡ

Có nhiều bộ phim kinh điển hay tuyệt vời dù qua thời gian dài vẫn không ngừng hấp dẫn. Sau đây là giới thiệu những bộ phim ai cũng nên xem một lần trong đời.
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1. Nhà Tù Shawshank - The Shawshank Redemption (1994)
Thời gian phát hành: 23/09/1994
Quốc gia: Hoa Kỳ
Đạo diễn: Frank Darabont
Diễn viên: Tim Robbins, Morgan Freeman, Bob Gunton, William Sadler, Clancy Brown
Thời lượng: 142 phút
Bài hát nổi bật: Thomas Newman, Hank Williams
Thể loại: Tâm lý
Điểm IMDb: 9.3/10
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Một trong những bộ phim kinh điển phải kể đến đầu tiên đó là The Shawshank Redemption. Được biết đến là bộ phim hàng đầu trong top 100 phim điện ảnh.
Andrew là một nhân viên nhà băng, bị kết án chung thân và bị giam tại nhà tù Shawshank sau khi giết vợ và nhân tình của cô. Nội dung phim kể về quá trình vượt ngục của Andrew.
Bộ phim lột tả thế giới ngầm của các phạm nhân, sự tranh giành quyền thống trị và sự hà khắc của hệ thống quản giáo xung đột. Không hề dễ để tồn tại, vừa cố thích nghi môi trường mới vừa lên kế hoạch cho cuộc vượt ngục vĩ đại.
2. Bố Già - The Godfather (1972)
Thời gian phát hành: 15/03/1972
Quốc gia: Hoa Kỳ
Đạo diễn: Francis Ford Coppola
Diễn viên: Marlon Brando, Al Pacino, James Caan, Robert Duvall, Diane Keaton
Thời lượng: 175 phút
Âm nhạc: Nino Rota, Carmine Coppola
Thể loại: Hình sự
Thành tựu: Giải Oscar cho Phim hay nhất, Vai nam chính xuất sắc nhất
Điểm IMDb: 9.2/10
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Được biết đến là một trong những bộ phim vĩ đại nhất của mọi thời đại, The Godfather có nội dung xoay quanh gia đình của Vito Corleone - ông trùm khét tiếng nhất tại Mỹ lúc bấy giờ. Thông qua câu chuyện của một gia đình mafia gốc Italy ở New York, đây là bộ phim sẽ mang người xem đến với thế giới tội phạm đầy bạo lực, tàn nhẫn. Cùng đó là vỏ bọc giả dối trong gia đình.
Sau khi trở về từ Thế chiến II, cậu con trai út của ông - Michael quyết định không tham gia bất cứ phi vụ gì của gia đình. Mặc dù vậy, suy nghĩ của anh thay đổi hoàn toàn sau khi tận mắt chứng kiến cái chết của cha mình do mafia gây ra. Từ đây, bắt đầu hành trình đầy máu và hiểm nguy để báo thù cho cha của Michael.
3. Người Tốt, Kẻ Xấu Và Tên Vô Lại - The Good, The Bad And The Ugly (1966)
Thời gian phát hành: 23/12/1996
Quốc gia: Hoa Kỳ
Đạo diễn: Sergio Leone
Diễn viên: Clint Eastwood, Eli Wallach, Lee Van Cleef, Aldo Giuffrè
Thời lượng: 177 phút
Âm nhạc: Ennio Morricone
Thể loại: Hành động
Thành tựu: Bộ phim nằm trong danh sách "100 phim điện ảnh xuất sắc nhất trong thế kỉ gần nhất" của Time
Điểm IMDb: 8.8/10
The Good, the Bad and the Ugly là bộ phim về cao bồi sở hữu những tình tiết thắt nút, mở nút cùng những màn đấu súng nguy hiểm kịch tính. Khó có bộ phim cao bồi viễn Tây nào có thể so sánh được.
Nội dung phim xoay quanh 3 người đàn ông đại diện cho 3 loại người được mệnh danh là kẻ tốt, người xấu và tên vô lại. Mỗi người 1 việc khác nhau trong cuộc sống của những kẻ cao bồi. Sau nhiều khó khăn và gian khổ, họ cùng nhau tìm và lấy được số tiền 200.000$.
4. Những Kẻ Khờ Mộng Mơ - La La Land (2016)
Thời gian phát hành: 16/12/2016
Quốc gia: Hoa Kỳ
Đạo diễn: Damien Chazelle
Diễn viên: Ryan Gosling, Emma Stone, J. K. Simmons
Thời lượng: 128 phút
Bài hát nổi bật: City of stars
Thể loại: Nhạc kịch
Thành tựu: Giải Oscar cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, Giải Oscar cho Nhạc phim xuất sắc nhất, Giải Oscar cho Đạo diễn xuất sắc nhất
Điểm IMDb: 8.0/10
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Nội dung phim Những Kẻ Khờ Mộng Mơ xoay quanh mối tình giữa chàng nhạc công tài hoa Sebastian và cô nàng diễn viên mới tiềm năng Mia Dolan. Đây được biết đến là bộ phim nhạc kịch tình yêu lãng mạn trong giới điện ảnh Hollywood được nhiều người yêu thích.
Sebastian và Mia đều là những con người mang trong mình những ước mơ rực cháy của tuổi trẻ. Họ gặp nhau khi còn nông nổi và dành cho nhau tình yêu say đắm. Tuy nhiên, đứng trước đam mê và sự nghiệp, đến cuối cùng họ đã bỏ lỡ nhau. Dù đạt được những thứ mình muốn, nhưng họ lại không thể ở cùng nhau.
5. Hiệp Sĩ Bóng Đêm - The Dark Knight (2008)
Thời gian phát hành: 29/08/2008
Quốc gia: Hoa Kỳ
Đạo diễn: Christopher Nolan
Diễn viên: Christian Bale, Michael Caine, Heath Ledger, Gary Oldman, Aaron Eckhart
Thời lượng: 152 phút
Âm nhạc: Hans Zimmer, James Newton Howard
Thể loại: Hành động
Thành tựu: Giải Oscar cho nam diễn viên phụ xuất sắc nhất, giải SAG cho nam diễn viên phụ xuất sắc nhất
Điểm IMDb: 9.0/10
Nối tiếp Batman Begins, The Dark Knight là phần tiếp theo có nội dung kể về thành phố Gotham đang hoàn toàn bị đảo lộn do xuất hiện hàng loạt vụ giết người xảy ra mà không truy ra được tung tích của hung thủ.
Joker là kẻ đứng sau tất cả âm mưu đen tối này.Hắn được thuê để trừ khử Người Dơi. Batman là người chống lại âm mưu xấu xa của Joker và bảo vệ cả thành phố.
6. Chúa Tể Của Những Chiếc Nhẫn - Lord Of The Rings: The Fellowship Of The Ring (2001)
Thời gian phát hành: 10/12/2001
Quốc gia: Hoa Kỳ
Đạo diễn: Peter Jackson
Diễn viên: Elijah Wood, Ian McKellen, Orlando Bloom
Thời lượng: 178 phút
Bài hát nổi bật: May it be
Thể loại: Hành động, phiêu lưu
Thành tựu: Giải Oscar về Quay phim xuất sắc nhất, Kỹ xảo, Trang điểm, và Nhạc phim hay nhất
Điểm IMDb: 8.8/10
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Nội dung phim xoay quanh hành trình chiếc nhẫn chúa mang sức mạnh bá chủ vô tình đã được trao cho chàng trai trẻ tuổi Frodo.
Thầy phù thủy Gandalf đã phát hiện ra chiếc nhẫn này đã từng thuộc về bạo chúa Sauron. Nhiệm vụ của Frodo đó là phải mang nhẫn tới khe núi Hủy diệt để tiêu hủy nó.
Hành trình gian khó của Frodo được sự hỗ trợ đắc lực những người đồng hành từ các tộc khác nhau: Legolas tộc Elf; Gimli tộc Dwarf; Aragon, Boromir và ba người bạn Hobbit trung thành.
Chúa Tể Của Những Chiếc Nhẫn được chuyển thể từ truyện bao gồm ba phần với sự phiêu lưu giả tưởng được sản xuất bởi Peter Jackson.
7. Ở Nhà Một Mình - Home Alone (1990)
Thời gian phát hành: 10/11/1990
Quốc gia: Hoa Kỳ
Đạo diễn: Chris Columbus
Diễn viên: Macaulay Culkin, Joe Pesci, Daniel Stern
Thời lượng: 103 phút
Âm nhạc: John Williams
Thể loại: Hài hước
Điểm IMDb: 7,6/10
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Bộ phim Giáng sinh hài Home Alone - Ở nhà một mình được sản xuất vào năm 1990.
Một chút sơ suất xảy ra khi chuẩn bị ra sân bay khiến cậu bé Kenvin bị bỏ lại ở nhà một mình mà không ai hay biết.
Trong đêm Giáng sinh, hai tên trộm xấu xa đột nhập vào nhà cậu. Vượt qua sự sợ hãi ban đầu, với sự thông minh và lòng can đảm, gan dạ, Kenvin đã chiến đấu với hai kẻ trộm để bảo vệ căn nhà của mình và mang đến những chiêu bài mang đến khán giả trận cười vỡ bụng.
8. Harry Potter Và Hòn Đá Phù Thủy - Harry Potter And The Philosopher's Stone (2002)
Thời gian phát hành: 15/11/2002
Quốc gia: Hoa Kỳ
Đạo diễn: Chris Columbus
Diễn viên: Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson, Richard Harris
Thời lượng: 152 phút
Âm nhạc: John Williams
Thể loại: Huyền bí
Điểm IMDb: 7.6/10
Đây là bộ phim dựa theo tiểu thuyết Harry Potter và Hòn đá phù thuỷ của nhà văn Anh J. K. Rowling. Sau khi mồ côi cha mẹ, Harry Potter - cậu bé 11 tuổi đã bị gửi đến nhà dì dượng của mình.
Đúng vào dịp sinh nhật thứ 11 của Harry, Rubeus Hagrid - một tên người lai khổng lồ đã đến tìm cậu bé để đưa cậu về trường Pháp Thuật Hogwarts.
Lúc này, Harry mới biết được sự thật mình là phù thủy. Cậu cũng nắm được phần nào về câu chuyện về cha mẹ mình, những người đã bị Voldemort giết hại.
Nhờ trí thông minh và lòng dũng cảm, Harry cùng bạn đồng hành đã khám phá những bí mật nguy hiểm về thế giới của phép thuật.
Chuyện Tào Lao - Pulp Fiction (1994)
Thời gian phát hành: 14/10/1994
Quốc gia: Hoa Kỳ
Đạo diễn: Quentin Tarantino
Diễn viên: John Travolta, Samuel L. Jackson, Uma Thurman
Thời lượng: 154 phút
Thể loại: Tâm lý tội phạm
Thành tựu: Giải Oscar cho Kịch bản gốc hay nhất
Điểm IMDb: 8.9/10
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Đúng như tựa đề, nội dung phim kể về những câu chuyện tưởng chừng tầm phào, có vẻ không liên quan. Theo mệnh lệnh của ông chủ, 2 gã găng tơ truy sát 1 võ sĩ quyền anh giết chết người phải chạy trốn. Đặc biệt, nếu ghép lại thì người xem sẽ có 1 bức tranh tổng thể và cho thấy sự bạo lực, máu me. Đúng như đặc trưng phong cách của đạo diễn Quentin Tarantino:
Sau hơn 20 năm xuất sắc đạt được giải Cành cọ vàng, hào quang của bộ phim này vẫn còn tỏa sáng đến tận ngày nay và có sức ảnh hưởng sâu rộng đến nền điện ảnh đương đại cũng như với giới trẻ.
10. Titanic (1997)
Thời gian phát hành: 19/12/1997
Quốc gia: Hoa Kỳ
Đạo diễn: James Cameron
Diễn viên: Leonardo DiCaprio, Kate Winslet, Billy Zane, Kathy Bates
Thời lượng: 194 phút
Âm nhạc: James Horner
Thể loại: Tình cảm
Thành tựu: Giải Quả cầu vàng cho Phim chính kịch hay nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất, Nhạc phim hay nhất, và Ca khúc trong phim hay nhất
Điểm IMDb: 7.8/10
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Titanic là một trong những bộ phim được xem nhiều nhất mọi thời đại. Dựa trên ý tưởng là vụ đắm tàu RMS Titanic nổi tiếng trong lịch sử vào năm 1912. Nội dung phim xoay quanh câu chuyện tình yêu giữa Rose Dewitt Bukater và Jack Dawson.
Rose Dewitt Bukater bị gia đình “ép duyên” với nhà quý tộc giàu có Cal Hockley và cảm thấy vô cùng ngột ngạt với cuộc sống trong giới thượng lưu hiện tại.
Cô vô tình gặp được và có tình cảm với Jack - một họa sĩ trẻ thuộc tầng lớp bình dân trên chuyến tàu định mệnh Titanic. Tuy nhiên, bất ngờ đã có một thảm họa ập đến, con tàu Titanic va phải một tảng băng trôi. Mọi chuyện trở nên lệch khỏi quỹ đạo không còn đi theo kế hoạch.
11. Thế Thân - Avatar (2009)
Ngày phát hành: 18/12/2009
Quốc gia: Hoa Kỳ
Thời lượng: 162 phút
Đạo diễn: James Cameron
Diễn viên: Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Michelle Rodriguez
Điểm IMDb: 7.8/10
Thể loại: Phiêu lưu
Bài hát nổi bật: I see you
Giải thưởng: Giải Oscar cho Quay phim xuất sắc nhất, Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc nhất, Giải Oscar cho thiết kế sản xuất xuất sắc nhất
Nội dung phim xoay quanh người anh hùng “bất đắc dĩ” Jake Sully – một cựu sĩ quan thủy quân lục chiến bị liệt nửa thân. Để tạo ra giống người mới được gọi là Avatar, người anh em sinh đôi của anh được chọn để cấy gen với người ngoài hành tinh Na’vi.
Sau đó, xảy ra một sự cố khiến người anh của Jake bị giết. Thay thế anh mình, Jake đã trở thành một Avatar. Nhiệm vụ của Jake đó là đi tìm hiểu và nghiên cứu hành tinh Pandora. Anh cần thu thập những cần thiết cho chiến dịch xâm chiếm hành tinh xanh thứ hai này của loài người.
12. Chiến Tranh Giữa Các Vì Sao 4: Niềm Hy Vọng Mới - Star Wars: A New Hope (1977)
Thời gian phát hành: 25/05/1977
Quốc gia: Hoa Kỳ
Đạo diễn: George Lucas
Diễn viên: Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie Fisher
Thời lượng: 121 phút
Âm nhạc: John Williams
Thể loại: Sử thi
Thành tựu: Giải Oscar 1978 cho Phim xuất sắc nhất
Điểm IMDb: 8.6/10
Xoay quanh câu chuyện về Luke Skywalker, chàng trai gan dạ sống trên một trang trại ở hành tinh Tatooine.
Darth Vader tàn bạo đang ngày đêm hoàn thành một vũ khí hủy diệt khủng khiếp cùng dã tâm thôn tính cả thiên hà.
Khi biết được kế hoạch này, công chúa Leia đã tìm cách báo cho Obi-Wan Kenobi, một nhà tu hành già nua sống ẩn dật có sức mạnh phi thường. Luke đã tìm đến Obi-Wan Kenobi và cùng nhau hợp sức để cứu công chúa cũng như giải thoát cả thiên hà.
13. Lion King - Vua Sư Tử (1994)
Ngày phát hành: 15/06/1994
Quốc gia: Hoa Kỳ
Sản xuất bởi: Don Hahn
Đạo diễn: Roger Allers, Rob Minkoff
Nhân vật: Simba, Scar, Nala, Zazu, Timon, Pumbaa,...
Nhạc được soạn bởi: Hans Zimmer
Thời lượng: 80 phút
Giải thưởng: Bộ phim nằm trong danh sách các bộ phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại với 952 triệu USD (2011)
Điểm IMDb: 8.5/10
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Sau khi cha là Mufasa bị giết hại tàn nhẫn bởi người chú ghen tị Scar, chú sư tử nhỏ tên Simba đã quay trở về để giành lại những gì vốn dĩ thuộc về mình và cố gắng lãnh đạo vương quốc động vật.
14. Quá Nhanh Quá Nguy Hiểm: Hobbs Và Shaw - Fast And Furious Presents: Hobbs & Shaw (2019)
Thời gian phát hành: 02/08/2019
Quốc gia: Hoa Kỳ
Đạo diễn: David Leitch
Diễn viên: Dwayne Johnson, Jason Statham, Idris Elba, Vanessa Kirby, Eiza González
Thời lượng: 137 phút
Âm nhạc: Tyler Bates
Thể loại: Hành động
Điểm IMDb: 6.4/10
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Nội dung bộ phim hành động hài hước Quá Nhanh Quá Nguy Hiểm: Hobbs Và Shaw kể về quá trình chống lại tên tội phạm nguy hiểm và bí ẩn. Chúng nắm trong tay vũ khí là một loại virus chết người.
Nhằm tiêu diệt tên khủng bố nguy hiểm kia, Đặc vụ An ninh Ngoại giao Mỹ Luke Hobbs buộc phải kết hợp cùng với tên tội phạm khét tiếng Deckard Shaw.
Hy vọng với chia sẻ những bộ phim kinh điển đáng xem nhất mọi thời đại trên đây sẽ giúp bạn có thêm nhiều gợi ý và thư giãn với những bộ phim hay nhất.