Xử lý vấn đề yêu đương của con cái không hề khó nhằn như cha mẹ đã nghĩ: Áp dụng 6 quy tắc dưới đây đảm bảo con cái sẽ xem phụ huynh như 'một người bạn'

Nuôi dạy con 14/03/2022 16:00

Ắt hẳn nhiều bậc phụ huynh đã rất hoảng hốt khi nghe tin con mình đang hẹn hò với một ai đó, và phản ứng đầu tiên của đại đa số phụ huynh là cấm cản mối quan hệ này. Nhưng liệu đó có phải là hướng giải quyết đúng đắn cho cả trẻ và gia đình? Hãy cùng xem bài viết dưới đây để tìm hiểu xem các bước xử lý vấn đề tưởng chừng "khó nhằn" này

1.Phản ứng như thế nào khi nghe tin con bạn đang hẹn hò với ai đó

Tuổi teen phải lòng hoặc có một mối quan hệ lãng mạn với một ai đó là một khía cạnh hoàn toàn bình thường của tuổi vị thành niên. Với những thay đổi trong dòng nội tiết tố trong những giai đoạn phát triển này, thanh thiếu niên thường tham gia vào các hoạt động mạo hiểm hoặc các mối quan hệ. Nhưng câu hỏi đặt ra là cha mẹ nên phản ứng như thế nào với những điều như vậy. Vâng, con người có xu hướng thích nghi và học hỏi những điều khác nhau theo thời gian và kinh nghiệm. Với tư cách là cha mẹ, bạn không nên chỉ đặt ra các quy tắc và luật lệ hẹn hò mà nên thẳng thắn và hướng dẫn con đường đi đúng đắn. Dạy chúng cân bằng mọi mối quan hệ trong khi vẫn tập trung vào các hoạt động thể thao và học tập. Bạn không nhất thiết phải tỏ ra quá sốc hoặc không thích thú vào lần đầu tiên khi con bạn thông báo về việc hẹn hò, mà thay vào đó, hãy bình tĩnh để trẻ cảm thấy thoải mái khi chia sẻ cảm xúc của mình. Điều này cuối cùng sẽ giúp bạn hướng dẫn và tư vấn cho con tốt hơn.

Dưới đây là những điểm nhất định bạn nên cân nhắc bất cứ khi nào con bạn phải lòng hoặc có mối quan hệ lãng mạn với người khác

2. Sự chấp nhận:

Mặc dù bạn hạn chế hoặc cấm đoán con bạn làm những điều như vậy, điều đó vẫn sẽ xảy ra, tuy nhiên nếu bạn mang trong mình sự bảo vệ và khó chịu quá mức, chúng có thể sẽ không bao giờ chia sẻ thực tế viêc hẹn hò của mình. Tốt hơn hết, hãy thử chấp nhận điều này, vì chuyện tình cảm tuổi teen là có thật! Do đó, con bạn sẽ thấy ấm áp khi chia sẻ mọi cảm xúc hoặc nỗi đau của mình, v.v. và khi đó chỉ bạn mới có thể an ủi hoặc giúp đỡ chúng

3. Những quy tắc hẹn hò:

Bạn nên chủ yếu đặt ra những quy tắc hẹn hò cho con mình nhưng không quá khắt khe hay áp đặt. Dạy cho chúng cách chia thời gian công bằng, hợp lý cho từng hoạt động. Như việc con bạn nên chắc chắn đã hoàn tất các bài tập hoặc công việc của chúng trước khi ra ngoài hẹn hò. Chúng không nên trở nên thiếu hiểu biết về sở thích của mình. Giáo dục con dành thời gian với mọi người trong gia đình và tham gia vào các cuộc trò chuyện mang tính xây dựng.

4. Trở nên cảnh giác:

Cảnh giác không có nghĩa là bảo vệ quá mức hoặc nghi ngờ mọi lúc. Bạn chỉ cần phân tích từ hành vi của con bạn để xem con có đang ở trong một mối quan hệ lành mạnh hay xấu. Nếu con bạn liên tục bị tổn thương và yếu đuối về mặt cảm xúc, chúng chắc chắn cần được giúp đỡ. Bạn cần phải tìm hiểu xem con có phải là con mồi của áp lực bạn đồng lứa, bắt nạt hoặc bỏ lỡ các lớp học một cách bất thường hay không. Trong trường hợp như vậy, con bạn rất cần được tư vấn.

5. Giao tiếp:

Trong một buổi trò chuyện vào lúc trà chiều với con bạn, bạn có thể trò chuyện với con về môi trường phức tạp của tình yêu. Giáo dục cho con về sự tôn trọng nửa kia, đương đầu với sự từ chối hoặc thất tình. Dạy con không bao giờ mù quáng theo đuổi một người hoặc trở nên không biết tí gì về những thứ đang diễn ra xung quanh. Dạy chúng trở nên thực tế và đặt mục tiêu để thành công trong cuộc sống

Xử lý vấn đề yêu đương của con cái không hề khó nhằn như cha mẹ đã nghĩ: Áp dụng 6 quy tắc dưới đây đảm bảo con cái sẽ xem phụ huynh như 'một người bạn' - Ảnh 1
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

 

6. Giáo dục giới tính:

 Tình dục có thể không phải là một phần của mối quan hệ lúc còn non nớt như vậy nhưng tốt hơn hết là bạn nên giáo dục con bạn về một điều không thể tránh khỏi. Chúng có thể thử nghiệm các hành vi và cảm giác thèm muốn tình dục của mình ở giai đoạn đó, do đó dạy con về các biện pháp tránh thai, STDs (các bệnh lây truyền qua đường tình dục) và đối phó với áp lực tình dục không mong muốn. Ở độ tuổi như vậy, con rất nên biết giới hạn của mình để vạch ra ranh giới giữa những thứ khác nhau, khi ở trong một mối quan hệ

Xử lý vấn đề yêu đương của con cái không hề khó nhằn như cha mẹ đã nghĩ: Áp dụng 6 quy tắc dưới đây đảm bảo con cái sẽ xem phụ huynh như 'một người bạn' - Ảnh 2
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Cha mẹ nên làm gì khi con đến tuổi biết yêu?

Cha mẹ nên làm gì khi con đến tuổi biết yêu?

Khi con đến tuổi dậy thì, phát triển giới tính, xuất hiện cảm xúc với bạn khác giới là điều hoàn toàn tự nhiên. Cha mẹ cần hiểu rằng đây không phải chuyện cứ cấm là sẽ được. Thay vào đó nên là một người bạn lắng nghe con, tin tưởng con.

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