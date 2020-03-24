Việc chăm sóc một đứa trẻ sơ sinh rất khó khăn, đòi hỏi người mẹ phải đủ sự kiên nhẫn và tinh ý để nhận ra những bất thường của con. Đôi khi việc quan tâm thái quá, thiếu khoa học có thể gây hại cho trẻ. Điển hình là việc cho trẻ uống nước khi trẻ còn dưới 6 tháng tuổi vì mẹ nghĩ rằng trẻ sẽ thiếu nước. Điều này có thể gây ra những hậu quả không đáng có cho trẻ như: ngộ độc, tiêu chảy,… Vậy trẻ sơ sinh có nên uống nước không? Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây.

Lúc này, nguồn dinh dưỡng chính của các bé đến từ sữa mẹ. Sữa mẹ cung cấp đầy đủ các chất mà bé cần như: đạm, tinh bột, vitamin, khoáng chất,... Đặc biệt, lượng nước trong sữa mẹ chiếm đến 88%, có thể cung cấp đầy đủ lượng nước bé cần mà không cần uống thêm nước. Bạn chỉ nên cho bé uống thêm nước trừ khi gặp các trường hợp đặc biệt và kèm theo chỉ định của bác sĩ chuyên khoa.

Tùy vào độ tuổi của trẻ và các điều kiện khác để quyết định xem có nên cho bé uống nước hay không. Bởi nếu mẹ cho trẻ sơ sinh uống nước một cách tùy tiện sẽ gây hại cho trẻ.

Nếu cho bé uống nước trong giai đoạn dưới 6 tháng tuổi, những hậu quả xấu có thể xảy ra như: việc hấp thu sữa mẹ bị ảnh hưởng do lượng nước làm đầy dạ dày bé, từ đó giảm sự sản xuất sữa ở người mẹ, tăng nguy cơ nhiễm trùng, nhiễm độc,… bởi lúc này thận của bé chưa hoàn thiện.

Cho trẻ dưới 6 tháng tuổi uống nước tiềm ẩn nhiều nguy cơ nguy hiểm - Ảnh minh họa: Internet

Đối với trẻ sơ sinh trên 6 tháng tuổi

Với trẻ trên 6 tháng tuổi, bạn có thể cho trẻ uống nước với lượng thích hợp, nhưng cũng cần đảm bảo những bước chuẩn bị chu đáo, tuyệt đối không nên chủ quan. Bạn cần tìm hiểu kỹ về thời điểm, cách thức và lượng nước thích hợp nạp vào cơ thể bé tùy từng độ tuổi.

Có thể cho trẻ trên 6 tháng tuổi uống lượng nước thích hợp - Ảnh minh họa: Internet

Có nên cho trẻ sơ sinh uống nước sau khi bú?

Nhiều mẹ có suy nghĩ rằng sau khi cho bé bú sữa cần cho bé uống nước để tráng lớp sữa vừa uống xong. Tuy nhiên, điều này là hoàn toàn sai lầm. Theo những phân tích ở trên, sữa mẹ đã cung cấp đầy đủ lượng nước cho bé. Nếu bé cảm thấy khát, các mẹ có thể cho bé bú ngay để cung cấp nước.

Bên cạnh đó, mẹ cũng không nên cho bé uống bất kỳ loại nước nào khác khi bé dưới 6 tháng tuổi, đặc biệt là nước trái cây bởi nó không những không cung cấp thêm vitamin cho bé mà còn làm tăng khả năng nhiễm độc, khiến cho bé lười bú sữa mẹ do dạ dày và thận của bé chưa hoàn thiện.

Với trẻ từ 6 – 8 tháng tuổi, mẹ nên pha loãng nước trái cây với nước đun sôi để nguội với tỉ lệ là 1 phần nước trái cây tương ứng với 10 phần nước. Chỉ nên cho trẻ uống khoảng 50 – 60ml mỗi ngày. Khi trẻ đã hơn 12 tháng, mẹ có thể cho trẻ uống các loại nước trái cây thích hợp theo khẩu phần ăn hằng ngày của trẻ.

Đối với trẻ dưới 6 tháng tuổi, việc cho trẻ uống nước sau khi bú sữa là không cần thiết - Ảnh minh họa: Internet

Trẻ sơ sinh uống sữa công thức có nên uống nước không?

Nếu bé đang dùng sữa công thức thì bạn có thể cho bé uống một ít nước. Sữa công thức có hàm lượng muối cao hơn, đồng thời quá trình trao đổi chất của các bé dùng sữa công thức diễn ra chậm hơn nên sẽ cần bổ sung nước. Lúc này, bạn cần cẩn trọng và tham khảo ý kiến của bác sĩ về thời điểm, lượng nước và cách thức cho bé uống nước sao cho thích hợp.

Trẻ dùng sữa công thức có thể uống một ít nước mỗi ngày - Ảnh minh họa: Internet

Những lưu ý khi cho trẻ sơ sinh uống nước

Khi cho trẻ sơ sinh uống nước, bạn cần lưu ý những yếu tố sau:

Thời điểm uống nước thích hợp cho bé

Khi bé bước qua giai đoạn ăn dặm, bạn có thể cho bé bắt đầu uống nước để ngăn ngừa táo bón. Nhưng cũng không vì thế mà hạn chế sữa mẹ vì sữa mẹ rất tốt cho sức khỏe của bé. Bạn không nên cho bé uống nước trước bữa ăn vì nó có thể khiến bé cảm thấy no, từ đó không muốn ăn đồng thời làm loãng dịch vị, không tốt cho hệ tiêu hóa.

Bạn cũng không nên cho bé uống nhiều nước trước giờ đi ngủ vì có thể khiến bé thức giấc giữa đêm, làm giảm chất lượng giấc ngủ hoặc khiến bé “tè dầm”.

Cách thức cho bé uống nước

Trước khi cho bé uống nước, bạn cần đảm bảo nguồn nước và các dụng cụ phải thật sạch sẽ để tránh nguy cơ nhiễm trùng, tiêu chảy,… Có thể cho bé uống bằng muỗng, bình, cốc,…

Lượng nước cho bé uống mỗi ngày

Khi bé 4 – 6 tháng tuổi, bạn có thể cho bé uống vài ngụm nước nhỏ nhưng không quá 4 muỗng mỗi ngày. Dần dần bé lớn hơn thì tăng lượng nước lên.

Cần cẩn trọng khi cho bé uống nước ở từng độ tuổi khác nhau - Ảnh minh họa: Internet

Nước rất cần thiết cho cơ thể con người, có thể quyết định đến sự sống chết và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe nếu thiếu nước. Đối với trẻ sơ sinh, nước vẫn rất quan trọng nhưng đã được cung cấp thông qua sữa mẹ. Bất kỳ nguồn nước nào từ bên ngoài vào cơ thể trẻ dưới 6 tháng tuổi cũng có thể gây nguy cơ nhiễm trùng. Mong rằng những chia sẻ về vấn đề “Trẻ sơ sinh có nên uống nước không?” trong bài viết trên có thể giúp ích cho mọi người.