Trẻ 1 tuổi ăn bao nhiêu là đủ? Thời khóa biểu của bé như thế nào?

Thực chất chế ăn của bé một tuổi vô cùng quan trọng bởi lúc này bé đã bắt đầu hấp thụ được nhiều nhóm chất dinh dưỡng cần thiết. Đây là giai đoạn đầu, những bước đi đầu tiên để làm nền tảng cho sức khỏe và sự phát triển của bé sau này. Vậy trẻ 1 tuổi ăn bao nhiêu là đủ, lượng thức ăn như thế nào là phù hợp với bé?

Trẻ 1 tuổi ăn bao nhiêu là đủ là câu hỏi của rất nhiều bậc làm cha, làm mẹ. Khẩu phần ăn của trẻ không giống với người lớn nên cha mẹ cần nắm được để cân đối thực đơn và lượng thức ăn cho trẻ mỗi ngày. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp thông tin cần thiết cho mẹ về lượng thức ăn và thời khóa biểu bữa ăn của bé.

Khẩu phần thức ăn của bé ở độ tuổi này tính bằng ¼ so với lượng dinh dưỡng của một người lớn. Tuy nhiên, đây chỉ là con số tính trong thường hợp thông thường. Tùy sự phát triển của từng bé và tùy vào số lượng các hoạt động trong ngày của bé mà mẹ điều chỉnh khẩu phần cho phù hợp.

Ở giai đoạn đầu này, bé chưa có nhu cầu dinh dưỡng cao như nhiều lứa tuổi khác. Trung bình một ngày, mỗi bé chỉ cần khoảng 20 calo tính trên 2.5cm chiều cao của bé. Công thức này sẽ giúp mẹ dễ dàng tính được lượng thức ăn mà bé cần nạp vào mỗi ngày căn cứ theo chiều cao thực tế.

Trường hợp bé hoạt động nhiều hơn thì khẩu phần ăn sẽ cần tăng lên - Ảnh minh họa: Internet.

Ví dụ trường hợp bé hoạt động nhiều sẽ cần cung cấp lượng thức ăn nhiều hơn một chút, hoặc bé bị suy dinh dưỡng cũng cần tăng khẩu phần ăn. Ngược lại đối với bé thể trạng không hấp thụ được nhiều thì mẹ có thể giảm lượng thức ăn hoặc chia ra nhiều bữa. Điều này còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, quan trọng là cơ thể, dạ dày và hệ tiêu hóa của bé hoạt động như thế nào. Từ đó mẹ có thể trả lời được câu hỏi bé 12 tháng tuổi ăn bao nhiêu là đủ.

Thời khóa biểu ăn bé 1 tuổi

Ngoài khẩu phần dinh dưỡng thì thời khóa biểu, giờ ăn cho trẻ 1 tuổi cũng rất quan trọng. Thời gian giữa các bữa hợp lý và khoa học sẽ giúp các bé hấp thụ tối đa dinh dưỡng.

Bữa sáng khởi động ngày mới

Bữa sáng của bé nên bắt đầu sau khi bé ngủ dậy, massage và vệ sinh xong. Thời gian khoảng từ 7h-7h30 là hợp lý nhất. Khác với bữa sáng của người lớn, bữa sáng của trẻ 1 tuổi không cần thiết phải nạp nguồn dinh dưỡng quá dồi dào. Mẹ chỉ nên bắt đầu với lượng thức ăn nhỏ để cho trẻ tập làm quen sau đó dần tăng lên phù hợp nhu cầu của bé.

Bữa sáng của bé tầm khoảng 7h-7h30 sau khi bé ngủ dậy - Ảnh minh họa: Internet.

Bữa phụ buổi sáng

Bữa phụ buổi sáng nên cách bữa sáng ít nhất khoảng 1.5h đồng hồ. Tức là thời gian ăn bữa phụ đầu tiên trong ngày là khoảng 9h-9h30.

Bữa phụ này được coi là bổ sung chất dinh dưỡng cho bữa sáng, mẹ nên cố gắng chọn ra 2 nhóm thực phẩm đa dạng để cho bé ăn thêm vào bữa phụ này, nhằm đảm bảo cung cấp đủ chất và khiến bé có hứng thú ăn, không bị nhàm chán.

Bữa phụ sáng dành cho bé 1 tuổi để bổ sung dinh dưỡng - Ảnh minh họa: Internet.

Bữa trưa

Thời gian thông thường của các bé 1 tuổi ăn trưa là 12h, tức là cũng trùng vào thời gian ăn của người lớn. Mẹ có thể kết hợp dùng bữa trưa và bón cho bé ăn cùng luôn. Mẹ nên chọn món ăn trưa khác với bữa sáng để thực đơn của bé phong phú hơn.

Chọn thức ăn cho bữa trưa khác với bữa sáng để bé ăn ngon miệng hơn - Ảnh minh họa: Internet.

Bữa phụ chiều

Một bữa phụ xế chiều đúng chuẩn thường rơi vào sau bữa chính khoảng 2-3 tiếng. Bữa phụ thứ hai trong ngày này nhằm giúp bổ sung thêm năng lượng để bé không bị uể oải. Mẹ nên lưu ý là dù bữa phụ cũng nên cho bé ngồi ăn như bữa chính để tạo thói quen dùng bữa khoa học cho bé. Tránh trường hợp cho bé cầm đồ ăn và di chuyển sẽ tạo thói quen xấu cho bé sau này.

Bữa tối

Sau thời gian chơi đùa buổi chiều khá dài, bé cần tiếp thêm năng lượng để đảm bảo đủ chất cung cấp cho các hoạt động của các cơ quan. Một bữa tối lành mạnh thường là vào 5h30-6h tối, trước bữa ăn của người lớn.

Bữa phụ tối

Bữa phụ tối của bé cũng khác với người lớn, mẹ nên cho bé ăn vào khoảng 8h30-9h tối. Bữa phụ của bé có thể là 1 ly sữa nhỏ hoặc cho bé bú mẹ, không nên cho ăn thức ăn vì hệ tiêu hóa của bé còn non nớt không nên hoạt động quá tải vào ban đêm sẽ dễ dẫn tới các bệnh về đường tiêu hóa.

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Bú mẹ có thể coi là bé ăn bữa phụ buổi tối - Ảnh minh họa: Internet.

Sau khi bé dùng xong bữa tối, bạn có thể cho bé nghỉ ngơi, thư giãn hoặc chơi đùa nhẹ nhàng sau đó mới cho bé đi ngủ. Không nên cho bé ngủ ngay sau khi ăn vì khó thể dẫn tới đầy bụng, khó tiêu.

Trên đây là một số giải đáp cho câu hỏi: Trẻ 1 tuổi ăn bao nhiêu là đủ, thời khóa biểu ăn của bé 1 tuổi như thế nào? Bé 1 tuổi chưa cần nhiều dinh dưỡng nhưng bạn cần lưu ý cho bé ăn thật khoa học với lượng vừa đủ để bé có thể hấp thụ tối đa chất dinh dưỡng, tạo tiền đề cho sự phát triển tốt sau này.