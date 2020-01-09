Trẻ 1 tuổi ăn bao nhiêu là đủ? Thời khóa biểu của bé như thế nào?

Nuôi dạy con 09/01/2020 17:41

Trẻ 1 tuổi ăn bao nhiêu là đủ là câu hỏi của rất nhiều bậc làm cha, làm mẹ. dưới đây là thông tin cần thiết cho mẹ về lượng thức ăn và thời khóa biểu bữa ăn của bé.

Trẻ 1 tuổi ăn bao nhiêu là đủ là câu hỏi của rất nhiều bậc làm cha, làm mẹ. Khẩu phần ăn của trẻ không giống với người lớn nên cha mẹ cần nắm được để cân đối thực đơn và lượng thức ăn cho trẻ mỗi ngày. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp thông tin cần thiết cho mẹ về lượng thức ăn và thời khóa biểu bữa ăn của bé.

Tre 1 tuoi an bao nhieu la du
Trẻ 1 tuổi ăn bao nhiêu là đủ để khỏe mạnh và phát triển? Ảnh minh họa: Internet.

Trẻ 1 tuổi ăn bao nhiêu là đủ?

Thực chất chế ăn của bé một tuổi vô cùng quan trọng bởi lúc này bé đã bắt đầu hấp thụ được nhiều nhóm chất dinh dưỡng cần thiết. Đây là giai đoạn đầu, những bước đi đầu tiên để làm nền tảng cho sức khỏe và sự phát triển của bé sau này. Vậy trẻ 1 tuổi ăn bao nhiêu là đủ, lượng thức ăn như thế nào là phù hợp với bé?

Tre 1 tuoi an bao nhieu la du 1
Khẩu phần ăn của trẻ 1 tuổi chỉ bằng ¼ người trưởng thành - Ảnh minh họa: Internet.

Ở giai đoạn đầu này, bé chưa có nhu cầu dinh dưỡng cao như nhiều lứa tuổi khác. Trung bình một ngày, mỗi bé chỉ cần khoảng 20 calo tính trên 2.5cm chiều cao của bé. Công thức này sẽ giúp mẹ dễ dàng tính được lượng thức ăn mà bé cần nạp vào mỗi ngày căn cứ theo chiều cao thực tế.

Khẩu phần thức ăn của bé ở độ tuổi này tính bằng ¼ so với lượng dinh dưỡng của một người lớn. Tuy nhiên, đây chỉ là con số tính trong thường hợp thông thường. Tùy sự phát triển của từng bé và tùy vào số lượng các hoạt động trong ngày của bé mà mẹ điều chỉnh khẩu phần cho phù hợp.

Tre 1 tuoi an bao nhieu la du 2
Trường hợp bé hoạt động nhiều hơn thì khẩu phần ăn sẽ cần tăng lên - Ảnh minh họa: Internet.

Ví dụ trường hợp bé hoạt động nhiều sẽ cần cung cấp lượng thức ăn nhiều hơn một chút, hoặc bé bị suy dinh dưỡng cũng cần tăng khẩu phần ăn. Ngược lại đối với bé thể trạng không hấp thụ được nhiều thì mẹ có thể giảm lượng thức ăn hoặc chia ra nhiều bữa. Điều này còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, quan trọng là cơ thể, dạ dày và hệ tiêu hóa của bé hoạt động như thế nào. Từ đó mẹ có thể trả lời được câu hỏi bé 12 tháng tuổi ăn bao nhiêu là đủ.

Thời khóa biểu ăn bé 1 tuổi

Ngoài khẩu phần dinh dưỡng thì thời khóa biểu, giờ ăn cho trẻ 1 tuổi cũng rất quan trọng. Thời gian giữa các bữa hợp lý và khoa học sẽ giúp các bé hấp thụ tối đa dinh dưỡng.

Bữa sáng khởi động ngày mới

Bữa sáng của bé nên bắt đầu sau khi bé ngủ dậy, massage và vệ sinh xong. Thời gian khoảng từ 7h-7h30 là hợp lý nhất. Khác với bữa sáng của người lớn, bữa sáng của trẻ 1 tuổi không cần thiết phải nạp nguồn dinh dưỡng quá dồi dào. Mẹ chỉ nên bắt đầu với lượng thức ăn nhỏ để cho trẻ tập làm quen sau đó dần tăng lên phù hợp nhu cầu của bé.

Tre 1 tuoi an bao nhieu la du 3
Bữa sáng của bé tầm khoảng 7h-7h30 sau khi bé ngủ dậy - Ảnh minh họa: Internet.

Bữa phụ buổi sáng

Bữa phụ buổi sáng nên cách bữa sáng ít nhất khoảng 1.5h đồng hồ. Tức là thời gian ăn bữa phụ đầu tiên trong ngày là khoảng 9h-9h30. 

Bữa phụ này được coi là bổ sung chất dinh dưỡng cho bữa sáng, mẹ nên cố gắng chọn ra 2 nhóm thực phẩm đa dạng để cho bé ăn thêm vào bữa phụ này, nhằm đảm bảo cung cấp đủ chất và khiến bé có hứng thú ăn, không bị nhàm chán.

Tre 1 tuoi an bao nhieu la du 4
Bữa phụ sáng dành cho bé 1 tuổi để bổ sung dinh dưỡng - Ảnh minh họa: Internet.

Bữa trưa

Thời gian thông thường của các bé 1 tuổi ăn trưa là 12h, tức là cũng trùng vào thời gian ăn của người lớn. Mẹ có thể kết hợp dùng bữa trưa và bón cho bé ăn cùng luôn. Mẹ nên chọn món ăn trưa khác với bữa sáng để thực đơn của bé phong phú hơn.

Tre 1 tuoi an bao nhieu la du 5
Chọn thức ăn cho bữa trưa khác với bữa sáng để bé ăn ngon miệng hơn - Ảnh minh họa: Internet.

Bữa phụ chiều

Một bữa phụ xế chiều đúng chuẩn thường rơi vào sau bữa chính khoảng 2-3 tiếng. Bữa phụ thứ hai trong ngày này nhằm giúp bổ sung thêm năng lượng để bé không bị uể oải. Mẹ nên lưu ý là dù bữa phụ cũng nên cho bé ngồi ăn như bữa chính để tạo thói quen dùng bữa khoa học cho bé. Tránh trường hợp cho bé cầm đồ ăn và di chuyển sẽ tạo thói quen xấu cho bé sau này.

Bữa tối

Sau thời gian chơi đùa buổi chiều khá dài, bé cần tiếp thêm năng lượng để đảm bảo đủ chất cung cấp cho các hoạt động của các cơ quan. Một bữa tối lành mạnh thường là vào 5h30-6h tối, trước bữa ăn của người lớn. 

Bữa phụ tối

Bữa phụ tối của bé cũng khác với người lớn, mẹ nên cho bé ăn vào khoảng 8h30-9h tối. Bữa phụ của bé có thể là 1 ly sữa nhỏ hoặc cho bé bú mẹ, không nên cho ăn thức ăn vì hệ tiêu hóa của bé còn non nớt không nên hoạt động quá tải vào ban đêm sẽ dễ dẫn tới các bệnh về đường tiêu hóa.

>>> Xem thêm:

- Trẻ 1 tuổi biếng ăn phải làm sao?

- 8 cách dạy trẻ 1 tuổi thông minh của các cặp cha mẹ thành công

Tre 1 tuoi an bao nhieu la du 6
Bú mẹ có thể coi là bé ăn bữa phụ buổi tối - Ảnh minh họa: Internet.

Sau khi bé dùng xong bữa tối, bạn có thể cho bé nghỉ ngơi, thư giãn hoặc chơi đùa nhẹ nhàng sau đó mới cho bé đi ngủ. Không nên cho bé ngủ ngay sau khi ăn vì khó thể dẫn tới đầy bụng, khó tiêu.

Trên đây là một số giải đáp cho câu hỏi: Trẻ 1 tuổi ăn bao nhiêu là đủ, thời khóa biểu ăn của bé 1 tuổi như thế nào? Bé 1 tuổi chưa cần nhiều dinh dưỡng nhưng bạn cần lưu ý cho bé ăn thật khoa học với lượng vừa đủ để bé có thể hấp thụ tối đa chất dinh dưỡng, tạo tiền đề cho sự phát triển tốt sau này.

Bé 8 tháng ăn được gì? Thực đơn ăn dặm cho bé 8 tháng

Bé 8 tháng ăn được gì? Thực đơn ăn dặm cho bé 8 tháng

“Bé 8 tháng ăn được gì?” là câu hỏi mà nhiều mẹ quan tâm, không biết thực phẩm nào là phù hợp với độ tuổi này và bổ sung nhiều dinh dưỡng nhất cho con. Dưới đây là câu trả lời dành cho bạn.

Xem thêm
Từ khóa:   nên cho trẻ 1 tuổi ăn như thế nào thực đơn cho trẻ 1 tuổi Trẻ 1 tháng tuổi

TIN MỚI NHẤT

Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Đời sống 1 giờ 3 phút trước
Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Đời sống 1 giờ 36 phút trước
3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Đời sống 2 giờ 11 phút trước
Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 36 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 46 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 36 phút trước
Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Sao quốc tế 5 giờ 6 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 36 phút trước
Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Dinh dưỡng 6 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cha mẹ cho con tiền: 2 thời điểm nên mạnh tay, 2 lúc càng cho càng hại

Cha mẹ cho con tiền: 2 thời điểm nên mạnh tay, 2 lúc càng cho càng hại

Tư thế ngủ của trẻ hé lộ những nét tính cách cha mẹ ít ngờ tới

Tư thế ngủ của trẻ hé lộ những nét tính cách cha mẹ ít ngờ tới

Cha mẹ nên rèn tính tự lập cho trẻ từ khi nào?

Cha mẹ nên rèn tính tự lập cho trẻ từ khi nào?

Khi con thi bị điểm kém, bố mẹ nên làm gì?

Khi con thi bị điểm kém, bố mẹ nên làm gì?

Trẻ biết nói sớm hay muộn sẽ thông minh hơn: Sự thật khiến nhiều cha mẹ bất ngờ

Trẻ biết nói sớm hay muộn sẽ thông minh hơn: Sự thật khiến nhiều cha mẹ bất ngờ

Người giàu dạy con điều gì mà nhiều gia đình bỏ lỡ?

Người giàu dạy con điều gì mà nhiều gia đình bỏ lỡ?