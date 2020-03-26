Thai vào tử cung muộn có nguy hiểm không?

Thai vào tử cung muộn là vấn đề chị em luôn thắc mắc khi cơ thể có những dấu hiệu bất thường nhưng không biết nguyên nhân. Trong bài viết hôm nay hãy cùng tìm hiểu về vấn đề này cũng như tìm ra giải pháp để chị em yên tâm hơn.

Vấn đề thai vào tử cung muộn có thể bắt nguồn từ 2 nguyên nhân là mang thai ngoài tử cung hay chỉ là dấu hiệu mang thai giả. Khi nhận thấy những dấu hiệu bất thường của cơ thể bạn nên giữ bình tĩnh và tìm đến bác sĩ để được hỗ trợ kịp thời. Bên cạnh đó bạn cũng nên tránh vận động nhiều, hạn chế các công việc nặng, cần nghỉ ngơi nhiều hơn và bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng cho cơ thể.

Tùy thuộc vào sức khỏe cũng như thể trạng của mẹ bầu mà thời gian thai vào tử cung khác nhau. Đối với mẹ bầu có sức khỏe tốt thì trong khoảng thời gian 9 ngày thai sẽ vào tử cung an toàn. Đối với một số trường hợp khác thời gian có thể dài hơn, cụ thể là từ khoảng 12 đến 14 ngày.

Tư thế nằm cho thai vào tử cung

Tư thế nằm cho mẹ bầu - Ảnh minh họa: Internet

Tư thế được các bác sĩ khuyên cho các mẹ bầu là tư thế nằm nghiêng bên trái. Tư thế này rất đơn giản, mẹ bầu khi nằm thì chân trái co lên đồng thời chân phải duỗi thẳng. Các mẹ bầu nên kết hợp tư thế này cùng với một vài chiếc gối mềm để lót phía sau và vùng giữa hai đầu gối sao cho cảm thấy thoải mái nhất. Đây cũng là tư thế rất tốt cho quá trình an thai trong suốt giai đoạn thai kỳ.

Dấu hiệu thai bám vào tử cung

Ra dịch huyết âm đạo màu nâu hay màu hồng nhạt

Dịch huyết màu nâu hay hồng nhạt là dấu hiệu thai vào tử cung muộn- Ảnh minh họa: Internet

Trong lúc làm tổ, phôi dâu cấy ghép vào niêm mạc tử cung của người mẹ làm chảy máu vị trí cấy ghép. Vì lượng máu này đọng lại, dưới tác động của hoạt động co bóp tử cung làm máu ra ngoài buồng tử cung và vào âm đạo. Sau một thời gian máu đỏ chuyển sang màu hồng nhạt hay màu nâu, hoà lẫn với dịch ở cổ tử cung và dịch ở âm đạo.

Thân nhiệt người mẹ tăng nhẹ

Trong giai đoạn đầu của thai kỳ, nội tiết tố trong cơ thể người mẹ tăng cao. Trong đó có nội tiết tố progesterone, đây là loại nội tiết tố giúp cho thai nhi phát triển nên sẽ làm cho thân nhiệt người mẹ tăng lên từ 0.3 đến 0.5 độ C. Thân nhiệt của người mẹ sẽ duy trì tình trạng này trong suốt thai kỳ. Chính vì vậy mẹ bầu cần bổ sung đầy đủ nước cho cơ thể.

Ngực căng và đau

Sau khi trứng thụ tinh và làm tổ tại buồng tử cung sẽ dẫn đến tình trạng nội tiết tố thai kỳ tăng cao. Việc này làm kích thích sự phát triển của các ống tuyến vú, làm cho chúng dãn ra để chuẩn bị cho việc tiết sữa sau này. Dấu hiệu này sẽ giảm dần và chấm dứt trong 3 tháng đầu của thai kỳ.

Thai vào tử cung muộn nên ăn gì để nhanh vào tử cung?

Nhóm chất tinh bột

Nhóm chất tinh bột tốt cho mẹ bầu - Ảnh minh họa: Internet

Gạo, ngô, bánh mì, khoai, miến... là những loại thực phẩm thuộc nhóm chất tinh bột với công dụng mang lại nguồn dinh dưỡng rất tốt cung cấp cho cơ thể người mẹ. Đây là nhóm thực phẩm được khuyên cho người mẹ để thai nhi nhanh vào tử cung. Tuy nhiên bạn cũng không nên ăn quá nhiều mà cần bổ sung lượng chất tinh bột vừa phải cho cơ thể.

Nhóm chất béo

Đây là nhóm thực phẩm cần thiết mà mẹ bầu cần bổ sung để thai nhanh vào tử cung. Nhóm chất béo đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình phát triển của thai nhi. Bên cạnh đó, chúng còn tham gia vào quá trình tạo máu và hình thành nhau thai. Bạn có thể bổ sung nhóm chất béo từ những thực phẩm như dầu, mỡ, lạc, vừng…

Nhóm chất đạm

Nhóm chất đạm tốt cho mẹ bầu - Ảnh minh họa: Internet

Thịt, cá, trứng, tôm, cua… là những thực phẩm chứa nhiều chất đạm tốt cho chị em mang thai. Bên cạnh đó, những loại thực phẩm này còn tham gia vào quá trình tạo máu, vận chuyển oxy.

Nhóm vitamin chất khoáng và chất xơ

Trong rau chân vịt, cải bó xôi có chứa một lượng lớn chất axit folic với công dụng ngăn ngừa nguy cơ dị tật ống thần kinh ở thai nhi. Bên cạnh đó, chúng còn có tác dụng giúp thai nhi nhanh vào tử cung của mẹ. Ngoài ra, các loại rau có màu xanh đậm như súp-lơ, xà lách, cải bẹ xanh cũng chứa rất nhiều chất axit folic rất tốt cho mẹ bầu.

Thai chưa vào tử cung thử que có lên không?

Que thử thai là dụng cụ xét nghiệm định tính có công dụng đo lượng hormone hCG. Đây là một chất do nhau thai tiết ra để kiểm tra được người phụ nữ mang thai hay chưa. Loại hormone này chỉ xuất hiện sau khi trứng được thụ tinh thành công và tăng lên về những tuần sau của thai kỳ.

Que thử lên hai vạch - Ảnh minh họa: Internet

Que thử thai chỉ cho kết quả báo rằng trứng đã được thụ tinh với tinh trùng, khả năng có thai lên đến 90% khi que thử báo hai vạch. Bạn nên sử dụng que thử thai trong thời gian từ 7 đến 10 ngày sau khi quan hệ để có kết quả chính xác.

Chính vì vậy, khi thai chưa vào tử cung mà bạn sử dụng que thử thì vẫn có khả năng lên hai vạch nếu sử dụng que thử đúng cách.

Qua bài viết trên chắc hẳn bạn đã tìm ra câu trả lời cho thai vào tử cung muộn có nguy hiểm hay không. Bạn nên chú ý đến những dấu hiệu mà cơ thể phát ra dù là nhỏ như tê mỏi chân tay hay đi tiểu nhiều lần để kịp thời tìm ra nguyên nhân và hướng điều trị.