So kè nhan sắc "đỉnh chóp" 2 nàng dâu hào môn Phanh Lee và Huyền Baby: Dung mạo nóng bỏng, thần thái sang chảnh, đặc biệt "càng đẻ càng xinh" là có thật

Phanh Lee có tên thật là Lê Phương Anh. Trước đây Phương Anh được biết đến vai trò là một hotgirl bước ra từ chương trình worldcup 18. Ngay sau đó, cô gái trẻ được các đạo diễn săn đón bởi ngoại hình trẻ trung và xinh đẹp. Khi đến với những vai diễn đầu tiên, Anh đã bộc lộ rất rõ tài năng diễn xuất của mình và nhanh chóng được khán giả yêu thích.

Phanh Lee tên thật là Phương Anh, sinh năm 1990, từng học Mỹ thuật - Công nghiệp trước khi bén duyên phim ảnh

Sau khi kết hôn, Phanh Lee không tham gia đóng phim để tập trung chăm sóc tổ ấm và sinh con.

Người đẹp luôn khiến mọi người nao lòng bởi nhan sắc và vóc dáng đẹp vạn người mê.

Từ ngày kết hôn với ông xã đại gia, Phanh Lee rất kín tiếng về chuyện đời tư.

Trước khi thành phu nhân Tổng giám đốc CTCP Đầu tư phát triển và Xây dựng Thành Đô (Empire Group - chủ đầu tư dự án Cocobay Đà Nẵng), Phanh Lee tham gia vai chính trong nhiều phim truyền hình khung giờ vàng như Trái Tim Có Nắng, Lời Nói Dối Ngọt Ngào, Ghét Thì Yêu Thôi, Yêu Thì Ghét Thôi,...

Không khó để nhận ra, sau khi sinh bé thứ 2, Phanh Lee ngày càng mặn mà và xinh đẹp hơn xưa. Vì đang nuôi con nhỏ nên người đẹp cũng không vội vàng giảm cân và chỉ cố gắng kiểm soát cân nặng không vượt quá ngưỡng nhưng vẫn đảm bảo sức khỏe để chăm sóc các con.

Dù vừa trải qua ca sinh nở nhưng Phanh Lee gây ấn tượng bởi thần thái rạng rỡ, nhan sắc xinh đẹp.

Nhóc tỳ thứ 2 của nữ diễn viên và chồng doanh nhân có tên thân mật là Sake.

Nữ diễn viên giấu kín mặt ông xã đại gia

Huyền Baby

Nổi lên từ cuộc thi Miss Teen 2009, Đặng Ngọc Huyền sở hữu một gương mặt dễ thương và vóc dáng thanh mảnh nên nhanh chóng thu hút sự chú ý. Cô từng tham gia nhiều lĩnh vực của showbiz như ca hát, làm mẫu ảnh, đóng phim… với cái tên Huyền Baby.

Không chỉ xinh đẹp, Huyền Bbay còn được ngưỡng mộ bởi cuộc sống hạnh phúc, giàu sang.

Đầu năm 2013, Huyền Baby âm thầm lên xe hoa về nhà chồng. Người ấy của cô là Quang Huy – đại gia Sài thành người sở hữu chuỗi khách sạn nổi tiếng tại Sài Gòn. Nên hot girl Hà thành nghiễm nhiên trở thành dâu hào môn.

Sau khi kết hôn cô dừng mọi hoạt động nghệ thuật. Người đẹp Hà thành tập trung kinh doanh và chăm sóc gia đình. Cô có cuộc sống hạnh phúc, giàu sang với doanh nhân Quang Huy - người sở hữu chuỗi nhà hàng, khách sạn nổi tiếng ở TP. HCM. Người đẹp được chồng yêu chiều, anh từng tặng cô căn biệt thự có giá 80 tỷ đồng. Cô nàng cũng thường xuyên check-in ở những địa điểm du lịch nổi tiếng, đắt đỏ trong và ngoài nước.

Một trong những điểm thu hút khác của Huyền Baby là nhờ phong cách thời trang nổi bật.

Khi xuất hiện ở các bữa tiệc, Huyền Baby luôn thu hút sự chú ý.

Người đẹp sinh năm 1989 là người Hà Nội. Sau khi kết hôn với ông xã doanh nhân cô chuyển vào TP. Hồ Chí Minh sinh sống.

Mặc dù không còn hoạt động trong showbiz nhưng Huyền Baby vẫn được người ta chú ý.

Huyền Baby được dân mạng nhận xét là xinh như búp bê