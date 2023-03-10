Đưa con đi cấp cứu tại Mỹ, mẹ Việt tá hỏa khi nhận hóa đơn... trị giá bằng cả căn nhà

Để được ngồi ở phòng cấp cứu để bác sĩ chữa trị nhanh nhất, Ngọc Huỳnh phải trả khoản tiền bằng 20 lần đi viện ở Việt Nam.
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Mới đây, Ngọc Huỳnh (tên thật là Huỳnh Thị Bảo Ngọc quê Bến Tre) sinh năm 1993 vốn được biết đến qua kênh YouTube Hoyer Family - cuộc sống Mỹ khiến nhiều mẹ bỉm sữa tại Việt Nam không khỏi ngỡ ngàng khi chia sẻ chi phí đưa con gái đi bệnh viện khám bệnh ho.
Cụ thể, Ngọc Huỳnh cho biết vài tháng trước con của cô là bé Jade bị ho dai dẳng, khám ở nhiều bác sĩ nhưng không hết dứt điểm. Sốt ruột nên chị Ngọc dẫn con gái vào bệnh viện, ngồi ở phòng cấp cứu để điều trị dứt điểm.
Hóa đơn viện phí của con gái chị Ngọc, số tiền phải trả là 5.335 USD (khoảng 120 triệu đồng). Ảnh chụp màn hình
Theo Ngọc Huỳnh chia sẻ, chi phí phải trả trong hóa đơn gồm: tiền thuốc, tiền chụp X-ray, tiền xét nghiệm. Một khoản tiền không khỏi bất ngờ là tiền ngồi tại phòng cấp cứu lên đến 2.000 USD (hơn 47 triệu đồng) cho 2 tiếng.
Năm 19 tuổi, chị Ngọc rời Việt Nam sang Mỹ du học, sống cùng nhà với chú ở Chicago. Lúc này, chị quen anh Dwayne Hoyer qua một ứng dụng hẹn hò rồi nên duyên vợ chồng.
Hậu kết hôn, chị Ngọc làm thợ làm móng, còn anh Dwayne hành nghề lắp ráp, sửa chữa thiết bị y tế nên cũng không mấy dư dả. Dần dần, chị Ngọc mày mò lập kênh YouTube Hoyer Family Cuộc Sống Mỹ, chủ yếu ghi lại sinh hoạt hàng ngày ở đất khách quê người nhưng bất ngờ nhận được sự quan tâm lớn từ dân tình, cuộc sống gia đình chị cũng bước sang một trang mới. Kiếm tiền từ YouTube, chị Ngọc chuyển hướng sang kinh doanh và cũng thành công, nay đã là chủ của một của hàng ở Mỹ.
Gia đình chị Ngọc và anh Dwayne
Dù lấy chồng ngoại quốc, sống ở Mỹ nhưng Ngọc Huỳnh vẫn thể hiện mình là một người phụ nữ Việt Nam thông qua cách dạy con hay nấu nướng, làm công việc nhà... Trong từng video chia sẻ, cách chia sẻ, trò chuyện của chị vô cùng cuốn hút nên đã thu về một lượng fan lớn. Trong đó, không thể không kể đến sự xuất hiện của bé Jade càng giúp cho kênh của chị thêm ấn tượng hơn.