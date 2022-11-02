Sau sinh bao lâu được uống nước đá để không gây hại sức khỏe?

Phụ nữ sau sinh có nên uống nước đá, nước lạnh không? Câu trả lời là KHÔNG. Đối với các mẹ sinh con bằng phương pháp sinh mổ cũng có đặt ra câu hỏi rằng sinh mổ uống nước đá được không? Thì câu trả lời cũng là sau khi sinh mổ cũng không nên uống nước đá.

Chính vì lý do này mà đồ ăn, thức uống lạnh, đặc biệt là nước đá không được khuyến khích sử dụng cho những mẹ sau sinh. Đồ lạnh vốn mang tính hàn, khi vào cơ thể làm cho khí huyết lưu thông khó khăn, có thể gây ra nhiều bệnh cho phụ nữ mới sinh con. Vì vậy, các mẹ dù thèm đồ uống lạnh tới đâu cũng cần phải nắm rõ sau sinh bao lâu được uống nước đá , kẻo làm ảnh hưởng tới sức khỏe của chính mình và em bé.

Các bạn biết đấy, sau quá trình mang thai và sinh con, cơ thể người phụ nữ đã có những thay đổi đáng kể, đặc biệt là sức đề kháng bị suy giảm nghiêm trọng. Từ hệ hô hấp, hệ miễn dịch, hệ tiêu hóa… đều trở nên yếu hơn so với trước.

Uống nước đá sớm sau sinh có thể gây ra những hậu quả gì?

Việc uống nước đá sớm sau khi sinh con có thể ảnh hưởng và gây ra những hậu quả sau đây:

- Phụ nữ sau khi sinh hệ tiêu hóa còn rất yếu nên uống nước lạnh có thể khiến mẹ bị lạnh bụng, đau bụng, gây tiêu chảy, mất nước, đặc biệt là khi dùng nước lạnh không đảm bảo vệ sinh.

- Nhiệt độ bình thường của cơ thể là 37 độ C, việc uống nước đá chỉ có 5-10 độ C sẽ khiến cơ thể phải hao tổn một năng lượng nhất định để cân bằng lại nhiệt độ. Vì vậy, phụ nữ sau khi sinh uống nước đá khi cơ thể còn yếu, chưa phục hồi càng khiến cơ thể mệt mỏi, suy nhược hơn.

Uống nước đá khiến mẹ suy yếu, mệt mỏi hơn!

- Sau khi phụ nữ sinh con, nội tiết tố trong cơ thể thay đổi nhiều, lượng canxi bị hao hụt lớn nên men răng của mẹ cũng kém hơn. Lúc này, uống nước đá sẽ khiến chân răng bị ê buốt, làm tổn thương men răng, về sau này sẽ dẫn đến tình trạng bị ê buốt chân răng, răng dễ sâu, men răng hư tổn khi chị em ăn đồ chua, đồ lạnh.

- Bên cạnh đó, phụ nữ sau khi sinh uống nước đá sẽ làm kích thích dây thần kinh phế vị, khiến hệ thống thần kinh này bị ức chế và gây ảnh hưởng nhịp tim. Điều này đối với sức khỏe của mẹ cực kỳ không tốt.

- Ngoài ra, uống nước đá lạnh còn làm cho các mạch máu ở thực quản, dạ dày bị co lại, làm cản trở tiến trình tiêu hóa, dễ dẫn đến rối loạn tiêu hóa, khó tiêu hóa thức ăn, gây đau bụng, đầy bụng và táo bón…

- Không chỉ vậy, uống nước đá lạnh cũng làm gây ra sự tích tụ của niêm mạc đường hô hấp, khiến hệ miễn dịch suy giảm, khiến cho đường hô hấp dễ bị nhiễm trùng. Nhẹ thì có thể bị đau họng, hắt hơi, sổ mũi…, nặng hơn có thể viêm phổi, viêm phế quản. Trong khi hệ miễn dịch của phụ nữ sau sinh đã rất yếu rồi, nên chị em cần phải đặc biệt chú ý hơn.

Nước đá có thể làm suy yếu đường hô hấp, gây ra nhiều triệu chứng khó chịu!

Đặc biệt, nếu uống nước đá làm ảnh hưởng tới hệ miễn dịch và sức khỏe của mẹ thì sẽ gây ảnh hưởng tới chất lượng sữa mẹ, điều này không tốt cho bé.

Sau sinh bao lâu được uống nước đá?

Vậy phụ nữ sau sinh bao lâu được uống nước đá? Các chuyên gia đưa ra lời khuyên cho các mẹ rằng, nếu có thèm nước đá tới đâu thì tuyệt đối trong vòng 1 tháng đầu tiên sau sinh cũng không được uống nhé. Ít nhất là phải kiêng trong 1 tháng đầu tiên này, tốt hơn thì nên kiêng trong 3 tháng đầu. Sau 3 tháng, có thể uống một chút nhưng cũng không nên uống nhiều.

Mẹ sinh mổ bao lâu thì uống nước đá được? Cũng như các mẹ sinh thường, mẹ sinh mổ cũng tuyệt đối không uống nước đá trong tháng đầu tiên. Nếu vết mổ của mẹ chưa hồi phục nhiều, mẹ nên kiêng nước đá hoàn toàn trong 3 tháng nhé.

Mẹ hãy uống nước ấm trong giai đoạn sau sinh!

Đừng vì sở thích nhất thời mà mẹ có thể gây hại cho chính sức khỏe của mình hoặc ảnh hưởng tới sức khỏe của cả con nữa các mẹ nhé. Nước đá thực ra không làm dịu được cơn khát, thậm chí có thể làm tổn thương vùng cổ họng và tạo cơ hội cho nhiều bệnh nhiễm trùng đường hô hấp khác nữa đấy.

Những đồ uống giải nhiệt cho mẹ sau sinh trong thời gian kiêng nước đá, đồ lạnh

Cảm giác nóng bức, khó chịu, người bốc hỏa khiến mẹ sau sinh nghĩ tới những ly nước đá mát lạnh. Tuy nhiên, giải nhiệt bằng nước đá không bền vững mà lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho sức khỏe của mẹ và bé. Vì vậy, thay vì giải pháp bằng nước đá, mẹ có thể thưởng thức một số loại nước uống từ thảo dược tự nhiên, rất tốt cho sức khỏe, giúp thanh nhiệt từ bên trong, giúp mẹ bầu khỏe mạnh hơn và không còn cảm giác nóng nực, khó chịu trong người nữa. Các mẹ tham khảo sử dụng nhé:

- Chè vằng: Chè vằng là loại chè thảo mộc rất tốt cho phụ nữ sau sinh. Không chỉ có tác dụng lợi sữa, giúp sữa dồi dào mà còn giúp mẹ thanh nhiệt, giải độc, mát sữa, hết cảm giác nóng bừng, bốc hỏa. Chỉ cần hãm lá chè vằng khô với nước sôi rồi ủ trong phích hoặc ấm ủ và uống trong ngày, mỗi ngày uống khoảng 1-2 lít sẽ giúp mẹ giải nhiệt rất tốt.

Nước chè vằng giúp lợi sữa, thanh nhiệt!

- Nước đậu đen rang: Nước đậu đen rang không chỉ là loại đồ uống giúp mát sữa, lợi sữa mà còn giúp giải nhiệt, thải độc cơ thể bổ máu, tăng cường vitamin cho cơ thể rất tốt. Đậu đen sau khi rang chín đem hãm trong phích, ấm ủ hoặc đun sôi với nước khoảng 10 phút. Mỗi ngày mẹ uống 1-2 cốc không chỉ giúp giải nhiệt, lợi sữa còn giúp giảm mỡ bụng, giảm cân sau sinh hiệu quả nữa nhé.

- Trà bồ công anh: Lá bồ công anh phơi khô rồi pha với nước sôi thành trà uống sẽ giúp mẹ sau sinh không chỉ có nguồn sữa dồi dào, không sợ tắc tia sữa mà còn giúp giải nhiệt, giải độc cơ thể rất tốt. Trà bồ công anh giàu kali, có tác dụng lợi tiểu giúp các mẹ tránh mất nước.

Lá bồ công anh còn giúp tăng cường chức năng thận, rễ bồ công anh thì rất tốt cho gan. Uống trà sẽ giúp mẹ thấy mát mẻ, khỏe khoắn hơn. Tuy nhiên các mẹ lưu ý không nên dùng trà bồ công anh trong thời gian quá dài và liên tục, nếu sử dụng hãy tham khảo ý kiến của bác sĩ trước nhé!

Trà bồ công anh giúp giải nhiệt, hết bốc hỏa và lợi sữa!

- Nước lá đinh lăng: Nước lá đinh lăng cũng là một loại trà thảo mộc lợi sữa rất tốt cho mẹ sau sinh. Ngoài ra, nước lá đinh lăng cũng giúp giải nhiệt, giảm bốc hỏa, bồi bổ sức khỏe cho sản phụ, tăng sức đề kháng và nhiều công dụng khác.

Tóm lại, sau sinh bao lâu được uống nước đá là băn khoăn, trăn trở của nhiều mẹ sau khi vượt cạn mà lại có sở thích uống nước đá. Vì sức khỏe của bản thân mình, vì sức khỏe của bé yêu thì tốt nhất các mẹ hãy kiêng nước đá, nước lạnh, đồ ăn lạnh trong thời gian từ 1-3 tháng. Khi cơ thể phục hồi hoàn toàn rồi thì mẹ hãy quay trở lại với sở thích của mình sau nhé.

Ngoài ra, trong tháng đầu sau sinh, mẹ cũng nhớ giữ ấm cơ thể, tắm hoặc vệ sinh cơ thể bằng nước ấm, tránh tiếp xúc với gió lạnh, nước lạnh. Nhớ mặc quần áo dài tay để giữ ấm và bảo vệ cơ thể vì sức đề kháng của mẹ lúc này rất kém. Chúc các mẹ nhanh hồi phục và luôn khỏe mạnh nhé!