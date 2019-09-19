Sai lầm nhiều nhất của bố mẹ trong cách chăm sóc trẻ 3 tháng tuổi

Những kinh nghiệm chăm sóc trẻ 3 tháng tuổi sẽ giúp cho các mẹ an tâm hơn khi chăm sóc bé yêu và nắm rõ sự phát triển của bé ở độ tuổi này.

Bé 3 tháng tuổi cơ thể đã cứng cáp hơn so với tháng thứ 1 và thứ 2. Tuy nhiên lúc này cơ địa còn rất yếu ớt và có nhiều chuyển biến mới. Bé đã biết lật nửa người, biết hóng chuyện và thị giác, thính giác cũng cải thiện hơn. Do đó, mẹ biết cách chăm sóc trẻ 3 tháng tuổi sẽ hỗ trợ rất nhiều cho bé phát triển toàn diện cả vận động, dinh dưỡng và sức khỏe .

- Chế độ dinh dưỡng: để bé phát triển toàn diện thì nguồn dinh dưỡng từ sữa mẹ vô cùng quan trọng cho thể chất của bé. Mẹ cần cho bé bú sữa đầy đủ, khoa học và đảm bảo chế độ dinh dưỡng cho bé bằng các thực phẩm mẹ cho vào cơ thể mỗi ngày, bao gồm chất đạm, tinh bột, khoáng chất, vitamin và chất xơ, nước lọc để bé không bị các vấn đề về rối loạn tiêu hóa, khó chịu, quấy khóc do vấn đề thức ăn qua nguồn sữa mẹ gây ra.

- Chăm sóc vận động: bé bắt đầu có những thay đổi rõ rệt, biết lật, biết nghe âm thanh, hóng chuyện, hay nhoẻn miệng cười và thường xuyên chảy nước dãi, cho tay vào miệng…vì thế, các mẹ không nên cho bé nằm 1 mình trên giường vì có thể bé sẽ té ngã do lật và hỗ trợ bé phát triển thính lực, thị lực bằng các đồ chơi đáng yêu treo quanh nôi, trên giường, ở những vị trí bé nằm khi chơi và phải đảm bảo vệ sinh, an toàn cho bé với các món đồ chơi.

- Chăm sóc sức khỏe: ở độ tuổi này việc tiêm phòng là không thể thiếu sót, các mẹ nên lưu ý đưa trẻ đi tiêm vắc-xin theo đúng chương trình tiêm chủng của bộ y tế. Trong giai đoạn này, do khả năng thích ứng với môi trường còn yếu nên trẻ thường mắc phải một số bệnh thông thường như tiêu chảy, viêm tai và đường hô hấp…khi thấy có dấu hiệu của bệnh thì lập tức đưa trẻ đến bác sĩ thăm khám để kịp thời chữa trị, tránh ảnh hưởng đến sự phát triển của bé về sau.

Chăm sóc trẻ 3 tháng tuổi bị sốt

Chăm sóc trẻ 3 tháng tuổi bị sốt

Trẻ nhỏ dưới 1 tuổi rất dễ bị sốt do sức đề kháng yếu, dấu hiệu của trẻ khác với người lớn nên mẹ cần học các kỹ năng nhận biết dấu hiệu để chăm sóc trẻ 3 tháng tuổi bị sốt. Nếu chỉ dựa vào việc sờ vào trán, tay chân trẻ thấy nóng hơn bình thường thì vội vàng cho rằng bé đã bị sốt thì không chính xác và có thể sẽ điều trị sai cách khiến tình trạng của bé thêm nặng. Điều đầu tiên là kiểm tra thân nhiệt bé bằng nhiệt kế, đặt nhiệt kế ở miệng, nách và hậu môn để kiểm tra. Khi có kết quả chính xác thì mẹ sẽ xác định được mức độ bệnh của bé là sốt nhẹ hay sốt co giật để áp dụng đúng hướng xử lý giúp hạ sốt nhanh.

Khi đo nhiệt độ nếu thân nhiệt của trẻ ở mức 37,5 đến 38 độ có nghĩa trẻ đang ở tình trạng sốt nhẹ. Nếu thân nhiệt lên 38 đến 39 độ ở mức độ sốt vừa. Khi nhiệt độ lên đến 40 độ và có những dấu hiệu co giật thì lập tức đưa trẻ đến bệnh viện gần nhất để bác sĩ chẩn đoán và can thiệp kịp thời. Trường hợp trẻ nóng và kèm theo các biểu hiện như da xanh xao, quấy khóc, tay chân lạnh buốt, biếng ăn, nổi các nốt đỏ là dấu hiệu của bệnh sốt phát ban.

Trước khi đưa trẻ đến bác sĩ điều trị, cha mẹ cần xử trí nhanh để hạ nhiệt cho bé bằng cách thay quần áo mát mẻ, thoải mái và cho bé nằm ở nơi thoáng mát, dùng khăn bông ấm lau nhẹ lên nách, bẹn của trẻ và thay khăn liên tục. Đồng thời tăng cử bú cho bé để đảm bảo không mất nước và cung cấp dinh dưỡng cho cơ thể bé, có thể dùng siro dạng gói để hạ sốt theo chỉ định của bác sĩ (mẹ nên trang bị sẵn thuốc tại nhà theo lời khuyên của bác sĩ chuyên khoa Nhi để đề phòng vì sốt xảy ra thường xuyên ở trẻ 3 tháng tuổi).

Chăm sóc trẻ 3 tháng tuổi vào mùa hè

Chăm sóc trẻ 3 tháng tuổi vào mùa hè

Trẻ nhỏ có hệ miễn dịch còn yếu và chưa thích nghi được với 4 mùa, đặc biệt là hai mùa khá khó chịu là mùa hè và đông. Vậy chăm sóc trẻ 3 tháng tuổi vào mùa hè như thế nào? Chăm sóc trẻ 3 tháng tuổi vào mùa đông ra sao để đảm bảo sức khỏe cho bé yêu? Các mẹ có thể tham khảo cách chăm sóc vào mùa hè để bé phát triển ổn định hơn nhé!

- Kiểm tra thân nhiệt: chăm sóc trẻ 3 tháng tuổi khó khăn ở chỗ bé chưa biết nói để diễn đạt mong muốn của mình nên mẹ cần tinh tế quan sát thân nhiệt bé để hiểu cơ thể bé bằng cách luồn tay vào bên trong quần áo của con hoặc đặt mu bàn tay mẹ lên gáy của bé. Nếu bạn thấy ấm (không nóng, không lạnh) thì tốt.

- Trang phục: khác với người trưởng thành, thân nhiệt bé luôn yếu hơn và cần giữ ấm nhiều hơn. Nếu như người lớn chỉ sử dụng một lớp áo thì trẻ cần 2 lớp. Với thời tiết của ngày hè thì bạn nên cho bé mặc quần áo ít hơn có chất liệu co giãn thấm hút mồ hôi tốt như cotton.

Dùng tấm chắn xe đẩy cho bé khi di chuyển ngoài trời nắng

- Giấc ngủ: trời nắng nóng sẽ làm giấc ngủ của bé trở nên khó chịu hơn, bé thường xuyên đổ mồ hôi và khó ngủ. Mẹ nên cho bé nằm trên chiếu hoặc nôi làm từ mây đan. Nếu bạn quấn cho bé khi ngủ thì nên cởi bỏ bớt một lớp quần áo trước khi quấn để cho bé dễ chịu và dùng chất liệu vải muslin (một thứ vải mỏng) phù hợp để quấn bé trong mùa hè do ít hấp thu nhiệt và giúp bé thông thoáng.

- Uống nước: Mẹ nên cho bé bú cả lớp sữa đầu (giúp bé tránh khát) và lớp sữa sau (cung cấp dinh dưỡng cho bé). Bé bú mẹ hoàn toàn không cần thêm bất kỳ chất lỏng nào nhưng bạn cần cho con bú ngắn chia làm nhiều lần hơn để phòng mất nước.

- Tránh nắng: tia UV rất hại cho da, đặc biệt là làn da còn non yếu của bé. Khi mẹ cần cho bé ra ngoài trời thì nên che chắn cẩn thận, có thể dùng khăn mỏng che nắng cho bé khi di chuyển, hạn chế đi ngoài trời nắng và nếu dùng xe đẩy thì sử dụng chắn nắng trên xe sẵn có cho bé.

Chăm sóc trẻ 3 tháng tuổi vào mùa đông

Chăm sóc trẻ 3 tháng tuổi vào mùa đông

Mỗi mùa bé cần được chăm sóc khác nhau để bé thích ứng và phát triển. Mùa hè nắng nóng thì cơ thể bé cần được giữ thoáng mát và vào mùa đông thì cơ thể bé cần được giữ ấm. Sai lầm của nhiều mẹ trẻ là quấn cho bé càng nhiều lớp quần áo càng tốt. Khi quấn quá nhiều và kín sẽ khiến trẻ đổ mồ hôi và thấm ngược vào cơ thể khiến trẻ bị cảm lạnh, khả năng dẫn đến viêm phổi. Bố mẹ nên chú ý đến quy tắc ấm lạnh nghĩa là bạn phải kiểm tra xem 4 bộ phận sau của trẻ có được ấm hay không bao gồm tay ấm, bụng ấm, lưng ấm và bàn chân ấm. Phần đầu của trẻ cần để mát mẻ, không cần trùm kín để cho thoải mái.

Ngoài ra việc tắm cho trẻ vào mùa đông cũng rất quan trọng. Nên tắm cho trẻ 3 – 4 lần một tuần và trước khi tắm nên bế bé khoảng 10 phút để truyền nhiệt cho cơ thể bé. Không tắm cho bé khi mới thức dậy vì thời điểm đó nhiệt độ cơ thể bé đang ở mức thấp, dễ bị cảm lạnh. Tắm bằng nước ấm trong phòng kín gió và trong thời gian khoảng 5 – 7 phút. Khi tắm xong dùng khăn quấn kín bé, thay quần áo tới đâu thì mở khăn tới đó và bôi vào gan bàn tay bàn chân một chút dầu tràm để giữ ấm.

Mùa đông mẹ tắm nhanh cho bé kẻo bị cảm lạnh

Cơ thể bé còn nhỏ rất nhạy cảm và chưa thích ứng được với sự thay đổi của môi trường, bố mẹ nắm rõ cách chăm sóc trẻ 3 tháng tuổi sẽ bảo vệ bé khỏi các tác nhân bên ngoài và giúp bé ổn định, phát triển toàn diện.