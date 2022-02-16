Phương pháp im lặng từ cha mẹ: Những tác động tâm lý đối với trẻ em và lý do nên tránh tuyệt đối

Nuôi dạy con 16/02/2022 14:00

Tất cả chúng ta đều đã từng nhận được sự đối xử thầm lặng từ cha mẹ và những người thân yêu của chúng ta. Bạn thậm chí có thể đã "tặng" sự im lặng đó cho ai đó vào một thời điểm nào đó trong cuộc đời. 

Phương pháp im lặng từ cha mẹ: Những tác động tâm lý đối với trẻ em và lý do nên tránh tuyệt đối - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Dù là trong mối quan hệ cha mẹ, con cái hay mối quan hệ lãng mạn, đối xử trong im lặng được cho là cách trừng phạt người khác vô hại nhất. Nó không liên quan đến lạm dụng thể chất hoặc lời nói và do đó được coi là một hình thức trừng phạt bất bạo động. Nhưng điều mà chúng ta không hiểu là cái giá mà việc điều trị trong im lặng có thể ảnh hưởng đến tâm trí và sức khỏe tình cảm của một người, đặc biệt là trẻ em, những người vẫn đang có ý thức với thế giới và cần ai đó để dựa vào. 

Hãy tưởng tượng thử thách mà họ có thể gặp phải, nếu họ đang gặp rắc rối nào đó, nhưng không có ai để nói chuyện hoặc bày tỏ. Họ có thể cảm thấy dễ bị tổn thương như thế nào?

 

Hơn nữa, nó có thể làm căng thẳng mối quan hệ của bạn và con bạn về lâu dài. Tại sao tất cả những điều này có thể xảy ra là điều bạn sẽ tìm hiểu. Hãy chú ý những điều dưới đây để làm sáng tỏ thêm về chiến thuật nuôi dạy con cái đã được sử dụng phổ biến này.
Điều trị thầm lặng là gì?

Phương pháp im lặng từ cha mẹ: Những tác động tâm lý đối với trẻ em và lý do nên tránh tuyệt đối - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Điều trị im lặng là khi một người từ chối nói chuyện hoặc giao tiếp với người khác. Mọi người thường sử dụng "trò chơi" này để tiếp cận một người, khiến họ nhận ra sai lầm của mình và đây là một loại hình phạt. Đôi khi, những người áp dụng phương pháp điều trị im lặng thậm chí có thể không thừa nhận sự hiện diện của một người ở gần họ.
Khi nói đến điều trị im lặng, đây là một số cách có thể được thực hành.
- Từ chối nói chuyện hoặc liên lạc bằng mọi cách
- Thờ ơ với sự tồn tại của bạn
- Tránh đối đầu hoặc bất kỳ hình thức thảo luận nào
- Bỏ qua và bỏ qua các câu hỏi được đặt ra
- Không thể hiện tình yêu hoặc tình cảm, trong khi đối xử lạnh nhạt với người có liên quan
Tại sao cha mẹ lại sử dụng chiến thuật này?

Phương pháp im lặng từ cha mẹ: Những tác động tâm lý đối với trẻ em và lý do nên tránh tuyệt đối - Ảnh 3
Ảnh minh họa

Có thể có nhiều lý do khiến cha mẹ áp dụng cách đối xử im lặng với con cái của họ. Nhưng chủ yếu, đó là dạy cho những đứa trẻ của họ một bài học, mà không thể hiện bất kỳ hành động gây hấn hoặc la mắng nào để giải quyết vấn đề. Tuy nhiên, đây là một số lý do khác khiến cha mẹ có thể áp đặt cách đối xử im lặng với con cái của họ.
- Khi đối mặt về một vấn đề
- Khi con được yêu cầu duy trì và tôn trọng ranh giới
- Khi con cái không tôn trọng cha mẹ bằng cách làm điều gì đó mà chúng không muốn.
- Khi trẻ không nghe lời
Ngoài ra, cách xử lý im lặng thường được các bậc cha mẹ có tính cách tự ái áp dụng, những người muốn mọi thứ theo ý mình và không thể xử lý việc không vâng lời của con. Ngoài ra, cha mẹ đôi khi cũng có thể là những người chưa trưởng thành về mặt tình cảm. Bởi vì đôi khi họ muốn tránh xung đột hoặc tránh trả lời những câu hỏi không thoải mái, họ cũng có thể sử dụng cách đối xử im lặng như một lối thoát.
Làm thế nào nó có thể ảnh hưởng đến một đứa trẻ đang phát triển hoặc một thanh thiếu niên?

Phương pháp im lặng từ cha mẹ: Những tác động tâm lý đối với trẻ em và lý do nên tránh tuyệt đối - Ảnh 4
Ảnh minh họa

Trẻ nhỏ đang ở giai đoạn mà chúng có rất nhiều câu hỏi và tò mò về mọi thứ diễn ra xung quanh chúng. Các em vẫn đang trong giai đoạn học tập, đó là lý do tại sao các em muốn cha mẹ hỗ trợ và hướng dẫn các em vượt qua những giai đoạn khó khăn.
Nhưng hãy tưởng tượng con bạn đang bị ba mẹ im lặng hoàn toàn. Con có thể trở nên khó chịu, bất an và căng thẳng đến mức nào khi người duy nhất con tin tưởng trên thế giới này không đáp lại con.
Việc cố tình phớt lờ những đứa trẻ có thể khiến chúng cảm thấy bị bỏ rơi, bị từ chối và cô đơn, điều này hoàn toàn trái ngược với cách chúng muốn được đối xử trong những năm còn nhỏ. Điều này cũng có thể khiến con cảm thấy bị tẩy chay và không mong muốn. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng cảm giác bị từ chối thường xuyên có thể làm giảm mức độ tự tin và lòng tự trọng của một người. Hiệu quả sẽ tăng lên khi nó được thực hiện bởi một người nào đó gần gũi với họ, bao gồm cả cha mẹ.
Nó có phải là một hình thức lạm dụng tình cảm?

Phương pháp im lặng từ cha mẹ: Những tác động tâm lý đối với trẻ em và lý do nên tránh tuyệt đối - Ảnh 5
Ảnh minh họa

Có nhiều hình thức lạm dụng. Trong khi một số là điều hiển nhiên, thì có những điều ẩn sau những cử chỉ im lặng.
Không giống như lạm dụng thể chất, điều trị im lặng thuộc thuật ngữ rộng của lạm dụng tình cảm. Nó không thể hiện bất kỳ tác động vật lý nào, nhưng có thể gây ra những hậu quả đáng tiếc cho sức khỏe tinh thần của một người.
Cảm giác bị từ chối, bị tẩy chay và không được mong muốn có thể gây hại cho tâm trí theo nhiều cách, dẫn đến bất an, căng thẳng và lo lắng. Các mối quan hệ, không phân biệt giữa họ là ai, phải có sự phân bổ tình yêu bình đẳng. Đối xử trong im lặng phá vỡ sự cân bằng đó, nơi một người cảm thấy vượt lên trên mọi thứ, trong khi người kia mất kiểm soát và cố gắng khôi phục mối quan hệ.
Ngoài ra, việc đối xử im lặng cũng làm tổn thương những người dễ bị tổn thương như trẻ em. Đó là một hình thức bỏ rơi tạm thời, nơi trẻ em có thể không cảm thấy được hỗ trợ hoặc yêu thương. Các chuyên gia cũng tin rằng nó cũng là một công cụ thao túng, buộc đứa trẻ phải thay đổi hoặc cải thiện, ngay cả khi chúng chưa sẵn sàng cho việc đó.
Cha mẹ phải tránh sử dụng cách đối xử im lặng với con cái của họ, thay vào đó cha mẹ nên làm gì?

Phương pháp im lặng từ cha mẹ: Những tác động tâm lý đối với trẻ em và lý do nên tránh tuyệt đối - Ảnh 6
Ảnh minh họa

Việc điều trị bằng cách im lặng có vẻ vô hại nhưng nó lại nguy hiểm, đặc biệt là khi nó liên quan đến trẻ em. Thay vì sử dụng những cách làm như vậy, hãy hiểu nó không lành mạnh như thế nào.
Giao tiếp là cách tốt nhất để giải quyết mọi vấn đề trong mối quan hệ. Nếu bạn khó chịu với con mình về hành động của chúng, hãy cho chúng biết thay vì trốn tránh chúng. Hãy cho họ biết lý do tại sao điều đó sai và hướng dẫn con trở thành người tốt hơn. Nếu con mắc lỗi, hãy giúp con rút kinh nghiệm. Đối xử im lặng với con sẽ chỉ làm tổn thương, thay vì khiến com nhận ra điều sai lầm nào đó.
Ngoài ra, nhiều lần trẻ em học hỏi từ cha mẹ và hành động của họ. Và bởi vì bạn chọn cách đối xử im lặng với chúng, nên trong tương lai, cũng có thể xảy ra trường hợp chúng từ chối đối đầu và sử dụng cùng một chiến thuật, điều này rất tiêu cực cho sự phát triển của chúng.
Điều đó nói lên rằng điều quan trọng nhất là tránh sử dụng phương pháp điều trị im lặng, thay vào đó hãy đầu tư vào các phương tiện truyền thông lành mạnh với con hơn.

Theo Times of india

Hai mẹ con ghé cửa hàng mua dâu tây, đang chuẩn bị tính tiền thì bé trai 8 tuổi nói 1 câu khiến ai nấy ĐỨNG HÌNH: Dạy con thế này hỏng mất thôi

Hai mẹ con ghé cửa hàng mua dâu tây, đang chuẩn bị tính tiền thì bé trai 8 tuổi nói 1 câu khiến ai nấy ĐỨNG HÌNH: Dạy con thế này hỏng mất thôi

Trong cuộc sống, chúng ta vì thế không nên tạo áp lực cho con cái một cách mù quáng, chỉ cần dạy cho con tính tự lập và tự hoàn thiện bản thân là được.

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