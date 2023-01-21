Nữ cơ trưởng xinh nhất Việt Nam Huỳnh Lý Đông Phương hiếm hoi khoe con gái lớn đẹp không thua mẹ

Mới đây, bà mẹ tự hào khoe bức hình chụp cùng con gái nhân một ngày tham gia sự kiện đặc biệt tại trường của bé đã thu hút sự quan tâm của mọi người. Trong bức ảnh, con gái Huỳnh Lý Đông Phương diện bộ quần áo thể thao màu đỏ của trường, gương mặt xinh xắn, dễ thương và được nhận xét thừa hưởng nhiều nét đẹp của mẹ. "Ngày vô địch đầu tiên của Pika. Một buổi sáng đầy ắp tiếng cười và những kỷ niệm tuyệt vời! Mẹ đang và sẽ luôn bên cạnh con Pika. Mẹ rất tự hào về con và các bạn cùng lớp của con. Super Egles, chiến thắng, chiến thắng, chiến thắng".

Huỳnh Lý Đông Phương là nữ cơ trưởng đầu tiên của đội Airbus A321, cô nàng càng gây chú ý khi công khai chuyện tình với Trương Thế Vinh. Huỳnh Lý Đông Phương, sinh năm 1987 sở hữu ngoại hình xinh đẹp, cao ráo mang nét đẹp đậm chất Á Đông nên từ lâu được nhiều người chú ý. Hiện tại, sau khi chia tay nam diễn viên điển trai Trương Thế Vinh, Huỳnh Lý Đông Phương chỉ chuyên tâm vào công việc và chăm sóc con gái nhưng mọi hoạt động của người đẹp sinh năm 1987 trên mạng xã hội vẫn luôn hot.

Bên dưới bình luận rất nhiều người gửi lời chúc mừng cho sự nỗ lực của bé Pika còn nhỏ nhưng đã có tinh thần thể thao từ mẹ, đồng thời khen ngợi nữ cơ trưởng Đông Phương, cô quả thật là một bà mẹ tuyệt vời khi luôn đồng hành cùng con trong mọi công việc.

Trong ảnh, cô mặc áo phông, quần Jean đến tham dự sự kiện thể thao tại trường của con. Bên cạnh đó cô còn tiết lộ bé Pika và các bạn học cùng lớp tham gia thi đấu tại trường và xuất sắc đạt ngôi vị cao nhất.

Bé Pika (tên thật Khánh An) là con gái đầu lòng của Huỳnh Lý Đông Phương và người chồng Việt kiều. Pika hiện tại được 6 tuổi, đang theo học tại 1 trường quốc tế có tiếng. Sau khi giới thiệu con gái với tất cả mọi người thì tổ ấm nhỏ của nữ cơ trưởng ngày càng viên mãn hơn, bà mẹ 31 tuổi không ngại ngần đắn đo khi lưu lại những khoảnh khắc ý nghĩa bên con.

Ngay từ khi có em bé, cô đã phải rèn luyện cho mình một tinh thần thép, vì cô biết sau mỗi chuyến bay luôn có một thiên thần chờ đợi mình. Cơ trưởng thú nhận cô may mắn vì con gái tuy còn nhỏ nhưng rất hiểu chuyện. Từ khi tròn 1 tuổi, bé pika đã quen với những ngày không có mẹ ở bên do phải trải qua một chuyến bay dài nên bé cũng có khả năng tự lập hơn.

Trong khi đại dịch covid-19 bùng phát, công việc ở miền Đông bị ảnh hưởng rất nhiều. không còn lịch trình bay dày đặc, cô tập trung dành thời gian cho gia đình nhỏ của mình. Cũng như người mẹ nào cũng có lúc phải căng thẳng vì suốt ngày chăm con thì cơ trưởng cũng có những giây phút dở khóc dở cười với con gái: "Thời Covid-19: Cơ trưởng hết bay, ở nhà làm nội trợ. Ngoài nấu ăn, làm cô giáo, y tá, cảnh sát, bác sĩ tâm lý, nhạc sĩ, người kể chuyện thì em cũng đã học thêm kỹ năng làm nails. Vài ngày nữa chắc bị lôi ra bắt học cắt tóc nữa quá".

Có thể thấy, dù là phụ nữ hiện đại nhưng khi vào vai người mẹ, Đông cũng rất “ngọt” khi có thể sẵn sàng hóa thân thành một người bạn để chơi cùng cô con gái nhỏ Pika.

Hiện tại Huỳnh Lý Đông Phương sống cùng con gái, 2 mẹ con nương tựa, bên cạnh nhau, cô không nhắc đến chồng cũ trên mạng xã hội. Pika được kỳ vọng sẽ sớm thành tài, đam mê trở thành phi công giống mẹ và tự tin khi trở về nhà.