Nữ cơ trưởng xinh nhất Việt Nam Huỳnh Lý Đông Phương hiếm hoi khoe con gái lớn đẹp không thua mẹ

Nuôi dạy con 21/01/2023 13:57

Mới đây, nữ cơ trưởng đầu tiên của đội Airbus A321 đã cập nhật hình ảnh mới trên trang cá nhân hình ảnh với vẻ ngoài trẻ trung, tươi tắn. Ít ai nghĩ rằng cô đã bước sang tuổi 35 và đã trở thành mẹ của một cô con gái nhỏ.

Huỳnh Lý Đông Phương là nữ cơ trưởng đầu tiên của đội Airbus A321, cô nàng càng gây chú ý khi công khai chuyện tình với Trương Thế Vinh. Huỳnh Lý Đông Phương, sinh năm 1987 sở hữu ngoại hình xinh đẹp, cao ráo mang nét đẹp đậm chất Á Đông nên từ lâu được nhiều người chú ý. Hiện tại, sau khi chia tay nam diễn viên điển trai Trương Thế Vinh, Huỳnh Lý Đông Phương chỉ chuyên tâm vào công việc và chăm sóc con gái nhưng mọi hoạt động của người đẹp sinh năm 1987 trên mạng xã hội vẫn luôn hot.

Nữ cơ trưởng xinh nhất Việt Nam Huỳnh Lý Đông Phương hiếm hoi khoe con gái lớn đẹp không thua mẹ - Ảnh 1
Nữ cơ trưởng xinh nhất Việt Nam Huỳnh Lý Đông Phương hiếm hoi khoe con gái lớn đẹp không thua mẹ - Ảnh 2

Mới đây, bà mẹ tự hào khoe bức hình chụp cùng con gái nhân một ngày tham gia sự kiện đặc biệt tại trường của bé đã thu hút sự quan tâm của mọi người. Trong bức ảnh, con gái Huỳnh Lý Đông Phương diện bộ quần áo thể thao màu đỏ của trường, gương mặt xinh xắn, dễ thương và được nhận xét thừa hưởng nhiều nét đẹp của mẹ. "Ngày vô địch đầu tiên của Pika. Một buổi sáng đầy ắp tiếng cười và những kỷ niệm tuyệt vời! Mẹ đang và sẽ luôn bên cạnh con Pika. Mẹ rất tự hào về con và các bạn cùng lớp của con. Super Egles, chiến thắng, chiến thắng, chiến thắng". 

Nữ cơ trưởng xinh nhất Việt Nam Huỳnh Lý Đông Phương hiếm hoi khoe con gái lớn đẹp không thua mẹ - Ảnh 3

Trong ảnh, cô mặc áo phông, quần Jean đến tham dự sự kiện thể thao tại trường của con. Bên cạnh đó cô còn tiết lộ bé Pika và các bạn học cùng lớp tham gia thi đấu tại trường và xuất sắc đạt ngôi vị cao nhất. 

Nữ cơ trưởng xinh nhất Việt Nam Huỳnh Lý Đông Phương hiếm hoi khoe con gái lớn đẹp không thua mẹ - Ảnh 4
Nữ cơ trưởng xinh nhất Việt Nam Huỳnh Lý Đông Phương hiếm hoi khoe con gái lớn đẹp không thua mẹ - Ảnh 5

Bên dưới bình luận rất nhiều người gửi lời chúc mừng cho sự nỗ lực của bé Pika còn nhỏ nhưng đã có tinh thần thể thao từ mẹ, đồng thời khen ngợi nữ cơ trưởng Đông Phương, cô quả thật là một bà mẹ tuyệt vời khi luôn đồng hành cùng con trong mọi công việc.

Nữ cơ trưởng xinh nhất Việt Nam Huỳnh Lý Đông Phương hiếm hoi khoe con gái lớn đẹp không thua mẹ - Ảnh 6

Bé Pika (tên thật Khánh An) là con gái đầu lòng của Huỳnh Lý Đông Phương và người chồng Việt kiều. Pika hiện tại được 6 tuổi, đang theo học tại 1 trường quốc tế có tiếng. Sau khi giới thiệu con gái với tất cả mọi người thì tổ ấm nhỏ của nữ cơ trưởng ngày càng viên mãn hơn, bà mẹ 31 tuổi không ngại ngần đắn đo khi lưu lại những khoảnh khắc ý nghĩa bên con.

Nữ cơ trưởng xinh nhất Việt Nam Huỳnh Lý Đông Phương hiếm hoi khoe con gái lớn đẹp không thua mẹ - Ảnh 7

Ngay từ khi có em bé, cô đã phải rèn luyện cho mình một tinh thần thép, vì cô biết sau mỗi chuyến bay luôn có một thiên thần chờ đợi mình. Cơ trưởng thú nhận cô may mắn vì con gái tuy còn nhỏ nhưng rất hiểu chuyện. Từ khi tròn 1 tuổi, bé pika đã quen với những ngày không có mẹ ở bên do phải trải qua một chuyến bay dài nên bé cũng có khả năng tự lập hơn.

Nữ cơ trưởng xinh nhất Việt Nam Huỳnh Lý Đông Phương hiếm hoi khoe con gái lớn đẹp không thua mẹ - Ảnh 8

Trong khi đại dịch covid-19 bùng phát, công việc ở miền Đông bị ảnh hưởng rất nhiều. không còn lịch trình bay dày đặc, cô tập trung dành thời gian cho gia đình nhỏ của mình. Cũng như người mẹ nào cũng có lúc phải căng thẳng vì suốt ngày chăm con thì cơ trưởng cũng có những giây phút dở khóc dở cười với con gái: "Thời Covid-19: Cơ trưởng hết bay, ở nhà làm nội trợ. Ngoài nấu ăn, làm cô giáo, y tá, cảnh sát, bác sĩ tâm lý, nhạc sĩ, người kể chuyện thì em cũng đã học thêm kỹ năng làm nails. Vài ngày nữa chắc bị lôi ra bắt học cắt tóc nữa quá". 

Nữ cơ trưởng xinh nhất Việt Nam Huỳnh Lý Đông Phương hiếm hoi khoe con gái lớn đẹp không thua mẹ - Ảnh 9

Có thể thấy, dù là phụ nữ hiện đại nhưng khi vào vai người mẹ, Đông cũng rất “ngọt” khi có thể sẵn sàng hóa thân thành một người bạn để chơi cùng cô con gái nhỏ Pika.

Nữ cơ trưởng xinh nhất Việt Nam Huỳnh Lý Đông Phương hiếm hoi khoe con gái lớn đẹp không thua mẹ - Ảnh 10

Hiện tại Huỳnh Lý Đông Phương sống cùng con gái, 2 mẹ con nương tựa, bên cạnh nhau, cô không nhắc đến chồng cũ trên mạng xã hội. Pika được kỳ vọng sẽ sớm thành tài, đam mê trở thành phi công giống mẹ và tự tin khi trở về nhà.

Hai quý tử sinh đôi nhà hoa hậu đại dương Đặng Thu Thảo: càng lớn càng kháu khỉnh và khôi ngô

Hai quý tử sinh đôi nhà hoa hậu đại dương Đặng Thu Thảo: càng lớn càng kháu khỉnh và khôi ngô

Cặp sinh đôi nhà Hoa hậu Đại Dương 2014 Đặng Thu Thảo không chỉ kháu khỉnh mà còn gây bất ngờ vì lớn nhanh như thổi, chúng cũng đích thị là những "siêu quậy" của gia đình. Nhìn hai con khôn lớn từng ngày, Đặng Thu Thảo vừa hạnh phúc vừa biết ơn bố mẹ.

Xem thêm
Từ khóa:   bí quyết nuôi con cơ trưởng Huỳnh Lý Đông Phương Con gái Huỳnh Lý Đông Phương Bạn gái cũ Trương Thế Vinh

TIN MỚI NHẤT

Vận may từ trên trời rơi xuống đúng ngày 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Vận may từ trên trời rơi xuống đúng ngày 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 37 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 28/9/2026, 3 con giáp Trúng Số liên tiếp, sự nghiệp được đà tiến xa, may mắn soi chiếu, tương lai rực rỡ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 28/9/2026, 3 con giáp Trúng Số liên tiếp, sự nghiệp được đà tiến xa, may mắn soi chiếu, tương lai rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Dinh dưỡng 3 giờ 27 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 12 phút trước
Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Tâm sự Eva 4 giờ 27 phút trước
Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 52 phút trước
Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Tâm sự gia đình 6 giờ 27 phút trước
Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Tâm sự 7 giờ 27 phút trước
Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Tâm sự gia đình 8 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cha mẹ cho con tiền: 2 thời điểm nên mạnh tay, 2 lúc càng cho càng hại

Cha mẹ cho con tiền: 2 thời điểm nên mạnh tay, 2 lúc càng cho càng hại

Tư thế ngủ của trẻ hé lộ những nét tính cách cha mẹ ít ngờ tới

Tư thế ngủ của trẻ hé lộ những nét tính cách cha mẹ ít ngờ tới

Cha mẹ nên rèn tính tự lập cho trẻ từ khi nào?

Cha mẹ nên rèn tính tự lập cho trẻ từ khi nào?

Khi con thi bị điểm kém, bố mẹ nên làm gì?

Khi con thi bị điểm kém, bố mẹ nên làm gì?

Trẻ biết nói sớm hay muộn sẽ thông minh hơn: Sự thật khiến nhiều cha mẹ bất ngờ

Trẻ biết nói sớm hay muộn sẽ thông minh hơn: Sự thật khiến nhiều cha mẹ bất ngờ

Người giàu dạy con điều gì mà nhiều gia đình bỏ lỡ?

Người giàu dạy con điều gì mà nhiều gia đình bỏ lỡ?