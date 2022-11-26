Những sai lầm các mẹ bỉm thường mắc phải khi cho con ăn dặm

Nuôi dạy con 26/11/2022 08:16

5 sai lầm khi cho bé ăn dặm thì hầu hết các bà mẹ đều mắc phải. Muốn trẻ phát triển khỏe mạnh thì cần chú ý nhé!

Cho trẻ ăn dặm quá sớm

Những sai lầm các mẹ bỉm thường mắc phải khi cho con ăn dặm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Người lớn hay nghĩ rằng, con sớm được bổ sung tinh bột sẽ mau lớn, tăng cân. Vì vậy, có những bé mới 3-4 tháng tuổi, gia đình đã rục rịch chuẩn bị cho con ăn dặm.

Theo các chuyên gia về dinh dưỡng, việc ép con ăn dặm quá sớm sẽ có nhiều hậu quả khôn lường. Bé dễ bị nôn trớ, rối loạn tiêu hóa, biếng ăn, chậm tăng cân,... Bé dễ dàng bị đau dạ dày và nhiều bệnh khác nữa.

Tổ chức y tế Thế giới khuyến cáo rằng, từ 6 tháng trở đi mới cho con ăn dặm. Bé sẽ ăn dần dần từ loãng đến đặc. Con có thể chỉ cần ăn 1 bữa/ngày. Từ tháng thứ 12 trở đi cho bé ăn dặm một ngày 3 cữ. Sữa mẹ vẫn là nguồn dinh dưỡng chính của trẻ dưới 1 tuổi để trẻ phát triển tốt và toàn diện. Vì thế đừng vội cai sữa và ép con ăn dặm quá sớm nhé.

Dùng nước xương (thịt) hầm nấu cháo cho bé

Nhiều phụ huynh cho rằng sử dụng nước hầm xương, hầm thịt để nấu cháo ăn dặm sẽ tốt cho bé vì chứa nhiều đạm và canxi. Tuy nhiên trên thực tế, nước xương và nước thịt hầm chỉ chứa nhiều nitơ, tạo vị thơm ngon cho món ăn. Trong khi các dưỡng chất cần thiết cho trẻ là canxi, protid sẽ vẫn còn lại trong xương, thịt vì khó hòa tan trong nước.

Tâm lý ép con ăn và bữa ăn kéo dài

Những sai lầm các mẹ bỉm thường mắc phải khi cho con ăn dặm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hành trình ăn dặm đòi hỏi tâm lý bé phải thoải mái và vui vẻ. Nếu bắt con ăn nhiều, cố ép bé ăn hết sẽ chỉ làm cho bé sợ ăn, dẫn đến biếng ăn tâm lý về sau sẽ rất khó trị.

Cho bé ăn kéo dài một đến hai tiếng vừa làm vữa chén bột (hoặc cháo) gây khó ăn, vừa dẫn đến thời gian ăn bữa sau quá gần khiến bé chưa cảm thấy đói. Mỗi bữa tốt nhất chỉ nên kéo dài nhiều nhất là 30 phút. Mẹ không ngừng sáng tạo để giúp mỗi bữa ăn của trẻ là sự trải nghiệm và khám phá thú vị.

Nếm gia vị

Sai lầm lớn nhất các mẹ hay mắc phải là bỏ gia vị vào đồ ăn của con. Tuy nhiên các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo rằng, trẻ 1 tuổi mới cần ăn thức ăn có gia vị. Bởi nếu ăn mặn quá sớm sẽ gây rối loạn vị giác, nguyên nhân hàng đầu dẫn tới chứng chán ăn và biếng ăn ở trẻ.

Không những vậy, việc ăn quá nhiều muối có thể khiến trẻ dễ mắc các bệnh huyết áp cao, đau tim, đột quỵ, hại thận...

Nghiền nhuyễn mọi thức ăn

Rất nhiều người nghĩ rằng nếu xay nhuyễn đồ ăn bằng máy xay sinh tố thì trẻ sẽ dễ nhai, dễ tiêu hóa và ăn được nhiều loại thực phẩm một lúc. Thế nhưng nếu cứ cho bé ăn đồ ăn xay nhuyễn trong thời gian dài thì trẻ chỉ có phản xạ nuốt, không  được học nhai, từ đó không kích thích được dịch vị dẫn đến chán ăn, lười ăn. Ngoài ra, khi trẻ đã quen ăn thức ăn xay nhuyễn thì có thể dễ gây nôn trớ nếu ăn thức ăn thô, hơi lạo xạo.

Những sai lầm các mẹ bỉm thường mắc phải khi cho con ăn dặm - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

 

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