Những lựa chọn thực phẩm lành mạnh nhất dành cho trẻ mới biết đi mà các mẹ nên thêm vào giỏ hàng

Trẻ mới biết đi sử dụng rất nhiều năng lượng để phát triển và vui chơi, dạ dày nhỏ của chúng không thể chứa đủ thức ăn để giúp chúng không bị đói giữa các bữa ăn. Nhiều trẻ nhỏ cần cả bữa ăn nhẹ buổi sáng và buổi chiều.
- Dạy con theo phong cách trí tuệ Tây Tạng, vừa hiệu quả vừa thúc đẩy con thông minh ngay từ khi lọt lòng
- Hãy bình tĩnh và xử lý tình huống khi con bị sặc hay hóc dị vật theo những lời khuyên này có thể cứu mạng trẻ trong giây lát
Đồ ăn nhẹ nên bao gồm sự cân bằng của các loại thực phẩm lành mạnh. Trẻ em thường nghĩ về một "bữa ăn nhẹ" là thời gian để ăn các loại thực phẩm đã qua chế biến. Bạn có thể giúp tránh "cái bẫy" này bằng cách cho con bạn ăn nhiều loại thức ăn mới chế biến — ngay cả vào giờ ăn nhẹ.
Lựa chọn đồ ăn nhẹ lành mạnh cho trẻ mới biết đi
Trái cây tươi
- Táo, chuối, đào, xuân đào, lê (cắt lát mỏng để an toàn cho các bé)
- Anh đào, nho, mận (cắt lát hoặc đập dập hay cắt hạt lựu)
- Cam hoặc bưởi (cắt miếng)
- Dâu tây
Trái cây sấy
- Táo, mơ, đào, lê (cắt nhỏ)
- Quả chà là, mận khô (cắt nhỏ)
- Nho khô hoặc nam việt quất
Rau
- Cà rốt, đậu xanh (nấu chín, thái hạt lựu)
- Súp lơ hấp, bông cải xanh
- Khoai lang hoặc khoai tây (nấu chín và cắt hạt lựu)
- Đậu Hà Lan (nghiền nhỏ để an toàn)
- Rau bina hoặc rau xanh hấp, xay nhuyễn
- Bơ cắt miếng nhỏ
Sản phẩm từ sữa
- Phô mai (bào hoặc cắt hạt lựu)
- Phô mai que
- Sữa chua, tươi hoặc đông lạnh
- Sữa, bao gồm cả các sản phẩm thay thế sữa
Bánh mì và ngũ cốc
- Bánh mì nguyên cám
- Bánh ngô nguyên hạt, bánh pita hoặc bánh mì tròn được cắt thành miếng nhỏ
- Bánh quy giòn (graham, ngũ cốc nguyên hạt)
- Ngũ cốc nguyên hạt khô
Protein nạc
- Cá (cá ngừ đóng hộp, cá hồi, cá mòi, cá trắng)
- Bơ đậu phộng hoặc bơ hạt khác (mịn, phết mỏng lên bánh mì hoặc bánh quy giòn)
- Đậu Edamame hoặc đậu gà (hấp hoặc nghiền) hoặc phết sốt hummus
- Đậu phụ nấu chín
- Trứng luộc chín
Đồ ăn nhẹ trẻ mới biết đi nên tránh
Các miếng lớn của bất kỳ thức ăn nào đều có thể nguy hiểm cho trẻ em dưới 4 tuổi và gây nguy cơ nghẹt thở nghiêm trọng. Vì lý do này, nên cắt rau sống và một số loại trái cây như cà rốt, táo, cà chua bi, đậu xanh và cần tây nguyên hạt và / hoặc nấu chín để giảm thiểu nguy cơ mắc nghẹn cho các con.
Các loại hạt, đậu phộng, bỏng ngô và một lượng lớn thực phẩm dính như bơ đậu phộng cũng là những nguy cơ gây nghẹt thở nên ba mẹ cần chú ý.
Thực phẩm chế biến nhiều cũng nên tránh vì chúng có xu hướng có giá trị dinh dưỡng thấp và nhiều muối hoặc có nhiều đường thêm vào.
Theo Healthychildren