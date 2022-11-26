Những lựa chọn thực phẩm lành mạnh nhất dành cho trẻ mới biết đi mà các mẹ nên thêm vào giỏ hàng

Đồ ăn nhẹ nên bao gồm sự cân bằng của các loại thực phẩm lành mạnh. Trẻ em thường nghĩ về một "bữa ăn nhẹ" là thời gian để ăn các loại thực phẩm đã qua chế biến. Bạn có thể giúp tránh "cái bẫy" này bằng cách cho con bạn ăn nhiều loại thức ăn mới chế biến — ngay cả vào giờ ăn nhẹ.

Ảnh minh họa: Internet

Cà rốt, đậu xanh (nấu chín, thái hạt lựu)

Súp lơ hấp, bông cải xanh

Khoai lang hoặc khoai tây (nấu chín và cắt hạt lựu)

Đậu Hà Lan (nghiền nhỏ để an toàn)

Rau bina hoặc rau xanh hấp, xay nhuyễn

Bơ cắt miếng nhỏ

Sản phẩm từ sữa

Ảnh minh họa: Internet

Phô mai (bào hoặc cắt hạt lựu)

Phô mai que

Sữa chua, tươi hoặc đông lạnh

Sữa, bao gồm cả các sản phẩm thay thế sữa

Bánh mì và ngũ cốc

Bánh mì nguyên cám

Bánh ngô nguyên hạt, bánh pita hoặc bánh mì tròn được cắt thành miếng nhỏ

Bánh quy giòn (graham, ngũ cốc nguyên hạt)

Ngũ cốc nguyên hạt khô

Protein nạc

Ảnh minh họa: Internet

Cá (cá ngừ đóng hộp, cá hồi, cá mòi, cá trắng)

Bơ đậu phộng hoặc bơ hạt khác (mịn, phết mỏng lên bánh mì hoặc bánh quy giòn)

Đậu Edamame hoặc đậu gà (hấp hoặc nghiền) hoặc phết sốt hummus

Đậu phụ nấu chín

Trứng luộc chín

Đồ ăn nhẹ trẻ mới biết đi nên tránh

Ảnh minh họa: Internet

Các miếng lớn của bất kỳ thức ăn nào đều có thể nguy hiểm cho trẻ em dưới 4 tuổi và gây nguy cơ nghẹt thở nghiêm trọng. Vì lý do này, nên cắt rau sống và một số loại trái cây như cà rốt, táo, cà chua bi, đậu xanh và cần tây nguyên hạt và / hoặc nấu chín để giảm thiểu nguy cơ mắc nghẹn cho các con.

Các loại hạt, đậu phộng, bỏng ngô và một lượng lớn thực phẩm dính như bơ đậu phộng cũng là những nguy cơ gây nghẹt thở nên ba mẹ cần chú ý.

Thực phẩm chế biến nhiều cũng nên tránh vì chúng có xu hướng có giá trị dinh dưỡng thấp và nhiều muối hoặc có nhiều đường thêm vào.

Theo Healthychildren