Những dấu hiệu thai phát triển tốt 3 tháng đầu mà bạn cần biết

Mang thai 3 tháng đầu bụng có to không? Những d ấu hiệu thai phát triển tốt 3 tháng đầu là gì? Đó là một vài thắc mắc của những chị em lần đầu làm mẹ. Bởi vậy, việc theo dõi sức khỏe và sự phát triển của thai nhi là một điều vô cùng cần thiết. Đặc biệt, giai đoạn 3 tháng đầu thai kỳ là khoảng thời gian cực kỳ nhạy cảm nên mẹ cần phải chú ý và cẩn trọng hơn.

Ốm nghén là một trong những dấu hiệu bình thường của thai kỳ. Sự có mặt của con khiến hormone cơ thể mẹ thay đổi. Theo nghiên cứu của các chuyên gia khoa học, ốm nghén là sự khẳng định mẹ bầu đang dần dần thích nghi với sự có mặt và lớn lên của thai nhi. Chính vì thế, dù có ốm nghén mẹ cũng hãy cố gắng ăn uống thật tốt để con phát triển đều đặn.

3 tháng đầu là một khoảng thời gian khá khó khăn và cực kỳ nhạy cảm. Thời điểm này, mẹ cũng chưa thích nghi được với sự xuất hiện của bé, sức khỏe và tim thai cũng chưa ổn định. Do đó, các mẹ cần để ý đến sức khỏe hơn. Vậy làm thế nào để biết thai nhi khỏe mạnh mà không cần siêu âm? Chỉ cần để ý những dấu hiệu của cơ thể dưới đây là được:

Ốm nghén là một hiện tượng bình thường khi mang thai - Ảnh minh họa: Internet

Cơ thể cảm giác đau mỏi

Thêm một dấu hiệu thai phát triển tốt 3 tháng đầu nữa đó chính là cơ thể của mẹ thường xuyên đau nhức. Đặc biệt là vùng lưng, tay và chân. Đây là một dấu hiệu hoàn toàn bình thường báo hiệu sự phát triển ổn định của con trẻ. Chỉ là cơ thể mẹ đang chưa quen với một sinh linh đang lớn dần trong bụng một chút mà thôi.

Cơ thể đau nhức mệt mỏi thường gặp ở phụ nữ mang thai - Ảnh minh họa: Internet

Tần suất đi tiểu tăng lên

Đây là một điều bình thường trong suốt quá trình mang thai, đặc biệt là trong 3 tháng đầu. Điều này chứng tỏ tử cung đang lớn dần lên và chèn ép các bộ phận xung quanh đặc biệt là bàng quang khiến mẹ phải ghé thăm nhà vệ sinh thường xuyên. Dù hơi phiền phức và khó chịu nhưng mẹ hãy cảm thấy vui mừng vì điều này chứng tỏ con đang dần lớn lên và khỏe mạnh từng ngày trong bụng mẹ.

Cân nặng tăng đều đặn

Làm mẹ là một thiên chức quý giá của người phụ nữ. Chính vì thế, tất cả các bà mẹ sẵn sàng hy sinh tất cả miễn sao con yêu phát triển khỏe mạnh là được. Nhiều mẹ không hề để tâm đến dáng vóc, thậm chí còn muốn cân nặng tăng đều bởi đó chính là dấu hiệu phát triển tốt của thai nhi. Tuy nhiên, một số mẹ ốm nghén nhiều nên cân nặng không thể cải thiện được, thậm chí còn sụt cân. Nhưng mẹ đừng quá áp lực hay lo lắng, chỉ cần sau giai đoạn nghén, mọi thứ sẽ đi về quỹ đạo ban đầu.

Cân nặng tăng đều đặn là một dấu hiệu tốt của thai nhi - Ảnh minh họa: Internet

Ở nóng và khó tiêu

Nếu sau khi ăn uống, mẹ cảm thấy khó tiêu và ợ nóng thì đừng quá lo lắng. Nguyên nhân chính là do hormone thai kỳ cản trở và làm chậm lại hoạt động của hệ tiêu hóa.

Ợ nóng và khó tiêu là một biểu hiện bình thường khi mang thai - Ảnh minh họa: Internet

Những dấu hiệu bất thường khi mang thai 3 tháng đầu

Ngoài những dấu hiệu cho thấy thai nhi phát triển bình thường thì mẹ cũng nên để ý những dấu hiệu bất thường dưới đây để chú ý đến sức khỏe hơn.

Dịch nhờn âm đạo nhiều bất thường

Trong thời kỳ thai nghén, thường thì âm đạo của phụ nữ không ẩm ướt, ngược lại còn rất khô ráo và thoáng mát. Tuy nhiên, nếu bạn cảm thấy vùng kín chảy dịch bất thường, đặc biệt là dịch có màu hồng hoặc có mùi lạ thì phải đến gặp bác sĩ ngay. Bởi đây là một trong những hiện tượng động thai trong thời gian 3 tháng đầu thai kỳ.

Khi chảy máu âm đạo hoặc dịch nhờn bất thường bạn phải đến gặp bác sĩ ngay - Ảnh minh họa: Internet

Chảy máu âm đạo

Chảy máu âm đạo đôi khi chính là hiện tượng máu báo thai sớm. Tuy nhiên, đây cũng có thể là một biểu hiện báo hiệu sảy thai hoặc động thai. Chính vì thế, trong những ngày đầu thai kỳ nếu thấy hiện tượng chảy máu âm đạo thì phải nhanh chóng đến gặp bác sĩ để tìm ra giải pháp khắc phục. Đồng thời, mẹ phải đảm bảo chế độ ăn uống ngủ nghỉ tốt, hoạt động nhẹ để bảo đảm sức khỏe của cả mẹ và bé.

Trên đây là một số dấu hiệu thai phát triển tốt 3 tháng đầu cũng như một số dấu hiệu bất thường mà bất cứ mẹ nào cũng nên để ý trong giai đoạn đầu thai kỳ. Chúc các bạn có một thai kỳ thật khỏe mạnh!