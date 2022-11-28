Những dấu hiếu cho thấy con bạn đang bị bắt nạt những không giám nói ra

Có ba loại bắt nạt - bằng lời nói, xã giao và thể chất. Bắt nạt xảy ra thường xuyên nhất ở trường học và trên Internet. Thật không may, hầu hết trẻ em đã từng bị bắt nạt hoặc tham gia vào các vụ bắt nạt. Hành vi ở cả hai đầu của quang phổ này có khả năng gây ra thiệt hại suốt đời. Những đứa trẻ đang ở giai đoạn cuối không chỉ gặp khó khăn về mặt học tập mà còn thường xuyên phải vật lộn với chứng trầm cảm và lo lắng khi trưởng thành. Nhận thức được các dấu hiệu có thể giúp người lớn trao quyền cho trẻ phản ứng một cách hiệu quả và phù hợp.

Bắt nạt là hành vi hung hăng của trẻ em trong độ tuổi đi học liên quan đến một mối đe dọa thực sự hoặc nhận thức được. Hành vi bắt nạt thường lặp lại và có khả năng gia tăng theo thời gian. Những đứa trẻ bị bắt nạt và bắt nạt có thể gặp vấn đề nghiêm trọng và lâu dài. Điều quan trọng là nhận ra các dấu hiệu cho thấy con bạn có thể là nạn nhân của bắt nạt.

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Nếu con bạn bắt đầu dành ít thời gian hơn cho bạn bè hoặc bạn nhận thấy rằng bạn bè của chúng đã thay đổi, chúng có thể đang bị bắt nạt ở trường. Khi một đứa trẻ bị bắt nạt, những đứa trẻ khác có xu hướng tách mình ra khỏi chúng như một hình thức bảo vệ bản thân. Họ cũng không muốn bị bắt nạt vì vậy họ tách khỏi hoàn cảnh và người bị bắt nạt.

2. Những thay đổi về cảm xúc

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Những trẻ bị bắt nạt thường trở nên bất an, lo âu, tức giận hoặc dễ dàng bị khó chịu. Khó có thể để giải quyết những áp lực và sự cô lập bởi nguyên nhân từ việc bắt nạt và nó có thể khiến con bạn trở nên bị choáng ngợp.

3. Bệnh tật

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Khi bắt nạt tiến triển, một đứa trẻ có thể cố gắng tránh tình huống mà chúng bị bắt nạt. Họ có thể giả vờ bị ốm để tránh đến trường. Ngoài ra, căng thẳng mãn tính ảnh hưởng đến hệ thống miễn dịch. Con bạn có thể bị đau đầu và đau bụng thực sự do bị bắt nạt. Nếu con bạn có vẻ bị ốm thường xuyên hơn bình thường, thì đã đến lúc bắt đầu đặt câu hỏi.

Làm thế nào để có thể mở những đường dây liên kết và nói về vấn đề bắt nạt

Thời điểm tốt nhất để bắt đầu nói về bắt nạt là trong những năm học tiểu học. Điều quan trọng là con bạn phải biết rằng chúng có thể nói chuyện với bạn về bất cứ điều gì. Trẻ em thường giữ sự thật rằng chúng đang bị bắt nạt với bản thân bởi vì chúng cảm thấy như chúng có thể tự giải quyết vấn đề. Ngoài ra, nhiều trẻ em chỉ đơn giản là không tin tưởng người lớn để xử lý tình huống một cách thích hợp.

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Nếu bạn nghĩ rằng con bạn có thể đang đối phó với kiểu gây hấn này, hãy bắt đầu bằng cách nghiên cứu. Đặt câu hỏi về những người họ ăn cùng, những người họ ngồi trên xe buýt và những người họ thích và không thích ở trường. Họ dành bao nhiêu thời gian trên Internet? Ghi lại những thay đổi trong hành vi sau khi con bạn dành thời gian trên máy tính. Nói chuyện với giáo viên của con bạn để tìm hiểu thêm về những người mà chúng đi chơi cùng ở trường. Trực tiếp với con bạn cũng không sao. Hỏi trẻ xem có trẻ nào đang gây khó dễ, cách ly trẻ khỏi các hoạt động, gọi tên hoặc lấy đồ đạc của chúng.



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Mặc dù bạn có thể không giải quyết được tất cả các vấn đề của con mình, nhưng bắt nạt là một trong những vấn đề cần được giải quyết. Con bạn cần một người bênh vực, người sẽ cung cấp cho chúng những công cụ lành mạnh để đối phó với kiểu hành vi hung hăng này.

Theo Child Development.