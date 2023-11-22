Nghiên cứu mới chỉ ra sử dụng thiết bị số trước 12 tuổi ảnh hưởng tới sự phát triển trí não

Một nghiên cứu cho thấy việc sử dụng các thiết bị kỹ thuật số như điện thoại, TV hoặc máy tính trước 12 tuổi có ảnh hưởng lâu dài đến sự phát triển trí não của trẻ.

Nhóm nghiên cứu tại Đại học Sư phạm Hồng Kông (EdUHK) cho biết rằng họ thu được những kết quả này sau khi phân tích 33 bài báo nghiên cứu về tác động của trải nghiệm kỹ thuật số đối với não bộ của trẻ em. Nghiên cứu này đã được công bố trên tạp chí học thuật Early Education and Development.

Ảnh minh họa: Internet Trong một nghiên cứu từ tháng 1/2000 đến tháng 4/2023, nhóm nghiên cứu đã phân tích mối quan hệ giữa việc sử dụng thiết bị kỹ thuật số và sự phát triển trí não ở hơn 30.000 trẻ em từ 6 tháng đến 12 tuổi. Những trẻ em tham gia nghiên cứu cho thấy sử dụng nhiều thiết bị kỹ thuật số theo thứ tự sau: các kênh phương tiện truyền thông, trò chơi, thiết bị hình ảnh ảo, xem/chỉnh sửa video và internet/iPad. Kết quả phân tích cho thấy trải nghiệm kỹ thuật số ảnh hưởng đến thùy trán, thùy đỉnh, thùy thái dương và thùy chẩm của trẻ, gây ra những thay đổi về cấu trúc và chức năng trong não. Trải nghiệm kỹ thuật số gây ra những thay đổi trong sự phát triển tổng thể của não bộ. Đặc biệt, tác động lên thùy trán là lớn nhất, nơi chịu trách nhiệm về trí nhớ, tư duy và chức năng điều hành.

Ảnh minh họa: Internet Nhóm nghiên cứu cho biết trải nghiệm kỹ thuật số trong thời thơ ấu và thời trẻ có thể tích cực hoặc tiêu cực đối với sự phát triển trí não của trẻ. Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu tiết lộ rằng tác động tiêu cực dường như chủ yếu lớn hơn tác động tích cực. Nhóm nghiên cứu cho biết: "Các nhà giáo dục và phụ huynh phải nhận ra tác động tiềm ẩn của trải nghiệm kỹ thuật số đối với sự phát triển trí não của trẻ và đưa ra hướng dẫn, can thiệp và hỗ trợ phù hợp cho việc sử dụng kỹ thuật số của trẻ. Hạn chế thời gian xem màn hình của trẻ em là một cách tiếp cận hiệu quả nhưng cũng mang tính 'đối đầu', vì vậy cần có những chiến lược sáng tạo, thân thiện và thực tế hơn".

3 bài học nuôi dạy con cái từ xã hội săn bắt hái lượm dành cho các bậc cha mẹ hiện đại Một nghiên cứu gần đây cho thấy có những khía cạnh trong quá trình nuôi dạy trẻ của cộng đồng xã hội săn bắt hái lượm mang lại nhiều bài học quý giá cho các bậc cha mẹ hiện đại.

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