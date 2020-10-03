Cháo là món ăn không thể thiếu đối với các bé trong giai đoạn ăn dặm. Bên cạnh các món cháo quen thuộc như cháo thịt heo, cháo cua, cháo gà,… cháo phô mai cũng là lựa chọn của nhiều bà mẹ. Vậy cháo phô mai mang lại dinh dưỡng như thế nào đối với sự phát triển của trẻ? Nấu cháo phô mai với rau gì cho bé đầy đủ dinh dưỡng? Tất cả sẽ được giải đáp ngay sau đây.

Chất đạm trong phô mai chứa đầy đủ các axit amin cần thiết cho cơ thể. Mặt khác, lượng đạm này còn rất dễ tiêu hóa và giúp tăng cường hoạt động trao đổi chất. Đảm bảo các tế bào trong cơ thể hoạt động bình thường.

Chế biến món ăn cho bé từ phô mai cho bé mang lại nhiều dụng tốt cho chiều cao, giúp cho xương và răng của trẻ phát triển tốt hơn. Hỗ trợ chuyển hóa năng lượng thực phẩm đến với cơ thể thanh hơn. Các mẹ thường tìm cách nấu cháo phô mai như là một phương pháp giúp bé dễ dàng hấp thụ vitamin, đạm, chất béo.

Cách chế biến phô mai cho bé rất là quan trọng. Các mẹ lựa chọn các loại phô mai có hàm lượng canxi, vitamin B2, vitamin D, B12 phù hợp với độ tuổi của bé nhé. Đối với những trẻ dưới 6 tháng mẹ tuyệt đối không nên sử dụng phô mai vì hệ tiêu hóa của bé chưa hình thành hoàn chỉnh.

Nấu cháo phô mai với rau gì cho bé đầy đủ dinh dưỡng?

Các món cháo nấu với phô mai luôn được nhiều bà mẹ yêu thích chế biến cho bé, bởi cách làm vô cùng đơn giản cùng hương vị dễ ăn, rất hợp với trẻ nhỏ.

Nấu cháo phô mai với rau gì cho bé đầy đủ dinh dưỡng? - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, không phải mẹ nào cũng biết cách nấu cháo phô mai cho bé vừa nhanh, vừa ngon, lại vừa đảm bảo đầy đủ dinh dưỡng. Vì vậy, nếu mẹ nào đang phân vân không biết nấu cháo phô mai với rau gì cho bé hay kết hợp với thực phẩm nào ngon và bổ dưỡng thì có thể tham khảo vài gợi ý sau đây:

Cháo phô mai cà rốt cho bé

Cà rốt là một trong những rau củ chứa rất nhiều vitamin, chất xơ, khoáng chất tốt cho hệ tiêu hóa cũng như sức khỏe của bé. Vì vậy, trong trường hợp mẹ đang phân vân không biết nên nấu cháo phô mai với rau gì cho bé thì cà rốt chính là một lựa chọn hoàn hảo.

Nhiều mẹ gặp nhiều khó khăn trong việc thuyết phục bé ăn cà rốt. Mẹ có thể thử nấu cháo phô mai cho bé kết hợp với cà rốt cho bé xem sao nhé.

Cháo phô mai cà rốt cho bé - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu chuẩn bị

1 – 2 củ cà rốt

200 – 300g gạo

Phô mai

Dầu oliu, muối, nước mắm

Cách thực hiện

Bước 1: Vo gạo thật sạch và ngâm trong nước khoảng 1 tiếng rồi đem nấu cháo như thông thường.

Bước 2: Cà rốt gọt vỏ, rửa sạch rồi đem luộc. Đến khi cà rốt nhừ, mẹ đem xay nhuyễn cùng một ít muối để món cháo có vị đậm đà hơn.

Bước 3: Khi cháo chín, mẹ cho cà rốt đã xay nhuyễn vào khuấy đều. Nêm thêm một chút dầu oliu và nước mắm. Cuối cùng, mẹ cho phô mai vào khuấy đều là có thể cho bé ăn. Với món cháo phô mai cà rốt, mẹ đừng quên cho trẻ ăn khi cháo còn nóng sẽ ngon hơn đấy nhé.

Với món cháo phô mai cà rốt, mẹ đừng quên cho trẻ ăn khi cháo còn nóng sẽ ngon hơn - Ảnh minh họa: Internet

Cách nấu cháo phô mai với bông cải

Nguyên liệu chuẩn bị

1 chén gạo tẻ nhỏ

1 nhánh bông cải xanh

1 miếng phô mai

300g tôm tươi

Nước dùng gà

2 muỗng cà phê dầu mè

1 nhánh hành tây

Dầu mè

Cách nấu cháo phô mai với bông cải - Ảnh minh họa: Internet

Cách thực hiện

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Cho gạo vào nước ngâm khoảng 30 phút



Hành tây bóc vỏ và băm nhỏ



Bông cải xanh rửa sạch và thái thật nhỏ



Tôm tươi bóc vỏ ra làm sạch và băm nhỏ ra

Bước 2: Cho hành tây băm nhỏ lên chảo phi thơm với dầu mè, sau đó cho tôm băm nhỏ vào xào sơ qua. Tiếp đến cho nước dùng gà vào nấu đến khi sôi.

Bước 3: Khi nước đã sôi cho gạo vào nấu với lửa nhỏ liu riu. Sau khoảng 30 phút, cho bông cải xanh vào nấu thêm 5 phút. Đến khi bông cải xanh chín thì tắt bếp để nguội bớt. Sau đó cho phô mai vào là có thể cho bé thưởng thức

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Lưu ý để nấu cháo phô mai đúng cách

Nấu cháo phô mai cho trẻ không quá khó. Nhưng nếu mẹ muốn có được những tô cháo thực sự tốt cho sự phát triển của bé, mẹ cần quan tâm đến một số yếu tố sau:

Khi nấu cháo phô mai cho bé, mẹ nên chọn các loại thực phẩm hợp vị với phô mai. Chẳng hạn như tôm, trứng, cà rốt, thịt bò, cá hồi, khoai lang,….

Để phô mai phát huy tối đa công dụng và giữ được các chất dinh dưỡng, mẹ chỉ nên cho phô mai vào sau cùng khi nấu cháo. Tốt nhất, khi cháo đã nguội bớt vào khoảng 70 – 80 độ C, mẹ mới cho phô mai vào và khuấy đều.

Lưu ý để nấu cháo phô mai đúng cách - Ảnh minh họa: Internet

Dù nấu cháo hay chế biến món ăn nào với phô mai cho bé, mẹ cũng nên mua phô mai loại tốt, có thương hiệu và còn hạn sử dụng. Tốt nhất, mẹ nên mua phô mai ở siêu thị hoặc những cửa hàng uy tín.

Như đã chia sẻ ở trên, nếu muốn rút ngắn thời gian nấu cháo phô mai cho bé, mẹ nên ngâm gạo ít nhất 1 tiếng trước khi nấu.

Hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp hiểu rõ hơn lợi ích của phô mai đối với trẻ cũng như biết được nấu cháo phô mai với rau gì cho bé ăn ngon và bổ dưỡng.