Muốn con cao lớn, khỏe mạnh, ba mẹ đừng bỏ qua những bí quyết này giúp con phát triển thể chất ngay từ những năm đầu đời

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Trên thực tế, trong hai năm đầu, trọng lượng của bộ não trẻ tăng hơn gấp ba lần! Trong thời gian này, trẻ phát triển các phản xạ vận động và sẽ tiếp tục phát triển các kỹ năng vận động thô và tinh trong suốt thời thơ ấu. Vì vậy, điều quan trọng là phải cung cấp cho tất cả trẻ em các hoạt động sẽ thúc đẩy sự phát triển các kỹ năng này.

Dưới đây là một số cách tuyệt vời để bạn thúc đẩy sự Phát triển thể chất nagy tại nhà cho con: