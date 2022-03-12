Muốn con cao lớn, khỏe mạnh, ba mẹ đừng bỏ qua những bí quyết này giúp con phát triển thể chất ngay từ những năm đầu đời

Nuôi dạy con 12/03/2022 09:54

Sự phát triển thể chất diễn ra nhanh chóng nhất trong hai năm đầu đời của trẻ. Giai đoạn này của trẻ cũng là giai đoạn phát triển trí não lớn nhất. 

Muốn con cao lớn, khỏe mạnh, ba mẹ đừng bỏ qua những bí quyết này giúp con phát triển thể chất ngay từ những năm đầu đời - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Trên thực tế, trong hai năm đầu, trọng lượng của bộ não trẻ tăng hơn gấp ba lần! Trong thời gian này, trẻ phát triển các phản xạ vận động và sẽ tiếp tục phát triển các kỹ năng vận động thô và tinh trong suốt thời thơ ấu. Vì vậy, điều quan trọng là phải cung cấp cho tất cả trẻ em các hoạt động sẽ thúc đẩy sự phát triển các kỹ năng này.

Dưới đây là một số cách tuyệt vời để bạn thúc đẩy sự Phát triển thể chất nagy tại nhà cho con:

Trẻ sơ sinh:

Muốn con cao lớn, khỏe mạnh, ba mẹ đừng bỏ qua những bí quyết này giúp con phát triển thể chất ngay từ những năm đầu đời - Ảnh 2
Ảnh minh họa
  • Cho trẻ nằm sấp. Điều này giúp xây dựng sức mạnh cổ và phần trên cơ thể.
  • Cho trẻ sơ sinh một món đồ chơi để cầm nắm. Kéo nhẹ đồ chơi để phát huy sức mạnh khi cầm nắm.
  • Lăn một quả bóng cho em bé của bạn. Điều này thúc đẩy sự phối hợp giữa mắt và tay.

Trẻ mới biết đi / Trẻ hai tuổi:

  • Cung cấp cho con bạn các vật liệu xây dựng đồ chơivà xếp chồng như khối hoặc cốc. Điều này thúc đẩy các kỹ năng vận động tinh và sự phối hợp giữa mắt và tay của con linh hoạt hơn.
Muốn con cao lớn, khỏe mạnh, ba mẹ đừng bỏ qua những bí quyết này giúp con phát triển thể chất ngay từ những năm đầu đời - Ảnh 3
Ảnh minh họa
  • Cho con bạn cơ hội tập cưỡi, đạp và lái xe ba bánh hoặc đi bộ và giữ thăng bằng với xe đạp thăng bằng không cần bàn đạp.
  • Làm mẫu cách đi lên và xuống cầu thang một cách an toàn, sử dụng tay vịn cho con thực hành.

Trẻ mầm non:

  • Thiết lập chướng ngại vật để con bạn chạy xung quanh. Để ý xem con có thể di chuyển xung quanh các đồ vật tốt như thế nào, dừng chạy và sau đó bắt đầu nói con làm lại.
Muốn con cao lớn, khỏe mạnh, ba mẹ đừng bỏ qua những bí quyết này giúp con phát triển thể chất ngay từ những năm đầu đời - Ảnh 4
Ảnh minh họa
  • Vẽ và viết với con bạn. Để ý cách cầm bút đúng và chỉ cho trẻ cách cầm thích hợp nếu trẻ cầm bút chì hoặc bút sáp màu không đúng cách. Dụng cụ viết ngắn hơn sẽ tốt hơn để phát huy độ cầm chính xác của con.
  • Sử dụng băng dán ra sàn, thực hiện một loạt các đường kết nối trên sàn nhà. Đi bộ trên băng dán này giống như một chiếc xà thăng bằng với con của bạn để thúc đẩy sự phát triển thăng bằng.

Tuổi đi học:

  • Cùng con chơi trò đuổi bắt bóng để bé tập bắt bóng và ném bóng chính xác.
Muốn con cao lớn, khỏe mạnh, ba mẹ đừng bỏ qua những bí quyết này giúp con phát triển thể chất ngay từ những năm đầu đời - Ảnh 5
Ảnh minh họa
  • Hãy sáng tạo và làm việc với con bạn để thu thập các đồ vật khó có thể xếp chồng lên nhau, chẳng hạn như đá cuội, đồng xu hoặc quả thông. Cùng con bạn xây dựng một cấu trúc đồ chơi cao và khuyến khích trẻ xem chúng có thể xây nó cao đến mức nào.

Theo La Petite Academi

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