Mùa thi đã cận kề: Học sinh cần ăn gì để nạp đủ dinh dưỡng, tránh để cơ thể suy kiệt vì học hành

Không một thực phẩm nào có được các nguồn dinh dưỡng hoàn chỉnh, vì vậy, cần phải ăn nhiều loại thực phẩm khác nhau. Các em không nên bỏ bữa ăn hoặc không để lượng đường trong máu giảm nhiều. Tốt nhất nên sử dụng nhiều loại thực phẩm bao gồm rau, quả, protein, chất béo tốt và ngũ cốc nguyên hạt cho một chế độ ăn uống lành mạnh và cân bằng dinh dưỡng. Các loại thực phẩm tốt như:

Các chuyên gia sức khỏe cho rằng các loại thực phẩm tốt cho trẻ trước kỳ thi là những thực phẩm có chỉ số glycemic thấp và có chỉ số dinh dưỡng cao. Những thực phẩm này không đẩy lượng đường đường trong máu tăng nhanh và chống tình trạng uể oải, thiếu tập trung trong suốt kỳ thi.

Nhiều học sinh nhịn uống nước trước khi vào phòng thi vì sợ phải xin ra ngoài nhiều lần. Tuy nhiên, nước là điều không thể thiếu giúp cơ thể hoạt động bình thường, tăng cường khả năng tập trung và hệ thần kinh bớt căng thẳng. Một nghiên cứu trên đối tượng sinh viên đại học cho thấy, những người mang đồ uống, đặc biệt là nước lọc vào phòng thi và sử dụng đã thực hiện bài thi trung bình 5% tốt hơn so với những người không mang theo nước. Ở giai đoạn ôn thi, các học sinh cũng cần uống đủ 2 lít nước một ngày để cơ thể khỏe mạnh.

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Thực phẩm giàu chất đạm

Các thực phẩm giàu chất đạm bao gồm: thịt, cá, trứng sữa, đậu nành,… Mỗi ngày cần ăn khoảng 150-200g thịt hoặc cá. Uống thêm 2 ly sữa / ngày vào buổi sáng và tối. Nếu bữa cơm ăn ít (dưới một chén cơm/bữa) thì cần bổ sung thêm sữa hoặc ngũ cốc có đậm độ dinh dưỡng cao. Ăn thêm trứng.

Thực phẩm cung cấp đủ chất béo thiết yếu omega-3 và omega-6

Chất béo thiết yếu (omega-3 và omega-6) là nguyên liệu tham gia cấu tạo nên tế bào thần kinh. Não còn cần cả chất béo bão hòa và cholesterol nhưng vì cơ thể có thể tự tổng hợp được nên không bị thiếu. Riêng omega-3 và omega-6 thì dễ thiếu do cơ thể không tự tổng hợp được mà phải đưa từ thức ăn bên ngoài vào. Chất béo omega 6 có nhiều trong dầu ăn nên thường chúng ta không thiếu loại này vì bữa ăn nào hầu như cũng có sử dụng dầu ít nhiều để chế biến món ăn.

Như vậy loại chất béo dễ bị thiếu là loại chất béo omega -3 có nhiều trong các loại cá béo như cá basa, cá thu, cá ngừ, cá hồi, cá trích và các loại hạt nhiều dầu như hạt bí đỏ, hướng dương, mè.

Thế nên, để hoạt động trí não được tốt thì các em nên thường xuyên ăn cá, ít nhất là 3 lần trong một tuần và ăn thêm các loại hạt nhiều dầu như hạt bí đỏ, hướng dương,...

Như vậy các loại cá béo này ngoài việc cung cấp chất đạm cho cơ thể còn đem lại nguồn chất béo quí giá giúp ích cho hoạt động của não bộ.

Ảnh minh họa: Internet

Thực phẩm chứa Phospholipid

Đây là chất béo “thông minh” của não. Giúp tạo myelin bao bọc dây thần kinh nên thúc đẩy sự truyền các tín hiệu một cách trơn tru trong não. Mặc dù cơ thể có thể tự tạo phospholipid nhưng chế độ ăn có thêm chất này vẫn tốt. Phospholipid có nhiều trong lòng đỏ trứng và thịt nội tạng. Như vậy đối với lứa tuổi học sinh, mỗi ngày ăn thêm một quả trứng gà ngoài các loại thịt cá để cung cấp thêm nguồn chất đạm quí cho cơ thể đồng thời cũng cung cấp nguồn phospholipid, một chất béo “thông minh” giúp thúc đẩy sự truyền các tín hiệu một cách trơn tru trong não giúp bạn nhớ lâu.

Ảnh minh họa: Internet

Thực phẩm giàu Canxi

Sữa là nguồn canxi rất quí giá, canxi trong sữa rất dễ hấp thu vào xương giúp xương rắn chắc.

Sữa còn là nguồn dinh dưỡng không thể thiếu trong chế độ ăn hàng ngày, đặc biệt ở lứa tuổi học đường vì sữa bổ sung nguồn năng lượng không nhỏ cho nhu cầu phát triển của lứa tuổi này, đồng thời nó còn cung cấp nguồn chất đạm quí giá giúp xây dựng tế bào cơ thể giúp cơ thể phát triển.

Đặc biệt trong mùa thi, sữa còn là thức uống bổ sung năng lượng cho cơ thể khi có nhu cầu đặc biệt trong mùa thi, sữa còn là thức uống bổ sung năng lượng cho cơ thể khi nhu cầu tăng cao mà khả năng ăn lại ít.

Ảnh minh họa: Internet

Thực phẩm giàu Vitamin và khoáng chất

Đặc biệt là các vitamin nhóm B như B1, B3, B5, B6, B12 (có trong ngũ cốc nguyên hạt và các loại rau), vitamin C (có trong rau & trái cây), acid folic (có trong rau lá xanh đậm), Ma-nhê (có trong rau xanh & các loại hạt), man-gan (có trong các loại hạt, trái cây, trà) và kẽm (có trong hào, cá & các loại hạt).

Ngoài những chất dinh dưỡng thiết yếu cần cho não nêu trên thì các em cũng nên nhận đủ chất sắt, là chất cần thiết để tạo máu mà lại rất dễ bị thiếu trong chế độ ăn. Khi thiếu chất sắt thì các em dễ bị thiếu máu dẫn đến tình trạng hay mệt mỏi, học kém tập trung và dễ buồn ngủ trong giờ học. Chất sắt có nhiều trong huyết, gan, thịt, cá hoặc rau xanh như rau dền, bồ ngót và các loại đậu. Sắt có nguồn gốc động vật thì dễ hấp thu hơn thực vật.

Các em cũng nên ăn thêm trái cây tươi giàu vitamin C sau bữa ăn chính như cam, bưởi, táo, đu đủ để giúp hấp thu tốt chất sắt. Và một khoáng chất không thể thiếu nữa, đó là iốt vì nếu thiếu chất này sẽ làm cho hoạt động trí não của các em bị trì trệ, kém sáng tạo, giảm tiếp thu bài trong giờ học. Iốt có nhiều trong các loại cá biển và hải sản, nhưng rẻ nhất vẫn là sử dụng muối Iốt hàng ngày để nêm nếm trong thức ăn gia đình.

Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, thiếu ngủ có thể gây suy giảm trí nhớ và làm chậm tốc độ phản ứng của cơ thể. Theo các chuyên gia, tế bào thần kinh trí nhớ, chịu trách nhiệm chuyển đổi ký ức ngắn hạn thành ký ức dài hạn, được cho là hoạt động tốt nhất khi ngủ. Do đó, trẻ cần ngủ thật ngon và đủ giấc trước ngày thi để có kết quả tốt nhất.

Một bữa ăn quá no ngay trước khi đi ngủ có thể làm gián đoạn giấc ngủ, vì vậy học sinh phải đặt mục tiêu ăn tối trước khi đi ngủ ít nhất 3 giờ. Nên tránh các bữa ăn và đồ uống có chứa caffein, chẳng hạn như trà, cà phê, cola và sô-cô-la ít nhất 4 giờ trước khi đi ngủ. Ngược lại, một ly sữa ấm có thể giúp trẻ ngủ ngon hơn.