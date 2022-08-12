Một số bệnh phổ biến cần đề phòng trong các đợt gió mùa như sau:

Mùa mưa làm phát sinh một số bệnh lây truyền qua đường không khí bao gồm cảm lạnh thông thường và nhiễm trùng cúm.

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Trong khi cảm lạnh thông thường xảy ra do nhiệt độ thay đổi đột ngột, ở những người có hệ miễn dịch kém, cúm sẽ lây lan từ người này sang người khác thông qua các giọt nước trong không khí.

Các triệu chứng bao gồm sốt nhẹ, ho, đau họng, chảy nước mũi, mệt mỏi, đau cơ thể và trong một số trường hợp là các vấn đề về đường tiêu hóa.

Các bệnh do vi rút tuyền nhiễm

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Có một số bệnh do vật trung gian truyền hoặc do muỗi gây ra phát sinh trong các đợt gió mùa. Sốt rét, sốt xuất huyết là một số bệnh do muỗi truyền phổ biến nhất. Những người mắc các bệnh này có thể xuất hiện các triệu chứng suy nhược bao gồm sốt cao, đau đớn toàn thân, phát ban, nôn mửa, đau khớp, mệt mỏi và đau quặn bụng.

Trong hầu hết các trường hợp bệnh do vi rút, chăm sóc y tế là rất quan trọng. Giữ đủ nước, ăn thực phẩm giàu chất dinh dưỡng và nghỉ ngơi là một số điều giúp điều trị bệnh.

Bệnh do thức ăn và nước uống

Ảnh minh họa: Internet

Các bệnh truyền qua thực phẩm và nước như thương hàn, dịch tả, bệnh xoắn khuẩn và bệnh vàng da rất phổ biến trong mùa mưa. Những điều này xảy ra do điều kiện vệ sinh kém hay tiêu thụ thực phẩm và nước bị ô nhiễm. Những căn bệnh này có thể dẫn đến các triệu chứng trên diện rộng bao gồm sốt, nhức đầu, đau khớp, tiêu chảy và đau quặn bụng.

Viêm gan A là một bệnh nhiễm vi rút cũng có thể lây lan từ thực phẩm và nước bị ô nhiễm. Nó có thể gây viêm gan và dẫn đến các triệu chứng như mệt mỏi, sốt, đau dạ dày, vàng mắt, nước tiểu sẫm màu và đột ngột chán ăn.

Nhiễm nấm

Gió mùa làm tăng độ độ ẩm trong không khí, tạo ra "ánh sáng" cho một số bệnh nhiễm nấm. Điều kiện ẩm ướt khiến nó trở thành vật chủ hoàn hảo cho nhiều loại nấm khác nhau, thúc đẩy sự phát triển của chúng. Điều đó nói lên rằng, nhiễm nấm trở nên cực kỳ phổ biến trong mùa mưa hè.

Một số bệnh nhiễm trùng phổ biến bao gồm bệnh nấm nông ở chân, đây là một bệnh nhiễm nấm truyền nhiễm ảnh hưởng đến da trên bàn chân và có thể lan đến móng chân và đôi khi cả bàn tay.

Hắc lào cũng là bệnh xuất hiện phổ biến, đặc trưng bởi các mảng tròn, có vảy, đóng vảy trên da.

Nhiễm nấm móng tay cũng có thể xảy ra ảnh hưởng đến móng tay hoặc móng chân.

Tất cả các tình trạng nấm này có thể được ngăn ngừa bằng cách giữ gìn vệ sinh tốt. Hãy chắc chắn rằng con bạn tránh mặc quần áo ẩm ướt và giữ cho bàn chân và cơ thể của chúng sạch sẽ và khô ráo. Đừng để chúng dùng chung các vật dụng như khăn tắm, quần áo và giày dép với bạn bè của chúng hoặc những người khác. Đảm bảo con mặc quần áo khô và thoáng.

Trong các đợt gió mùa, các bậc cha mẹ phải hết sức thận trọng. Mặc dù để con bạn tận hưởng những cơn mưa và tạo ra những kỷ niệm là điều quan trọng nhất, nhưng việc xây dựng hệ thống miễn dịch của chúng và thực hiện các biện pháp phòng ngừa cũng quan trọng không kém.

Ảnh minh họa: Internet

Một chế độ ăn uống lành mạnh đóng một vai trò quan trọng. Đảm bảo chế độ ăn của con bạn có rau xanh, trái cây tươi, sữa, trứng và các loại hạt. Đảm bảo rằng chúng luôn đủ nước suốt cả ngày. Đừng để chúng ăn quá nhiều đồ cay, nhiều đường và thức ăn chế biến sẵn.

Ngoài ra, ba mẹ hãy giúp con giữ gìn vệ sinh tốt. Đảm bảo rằng con rửa tay thường xuyên, đặc biệt là khi chạm vào các bề mặt có khả năng bị ô nhiễm hoặc sử dụng nhà vệ sinh.

Nếu trẻ bị ướt dưới mưa, hãy thay quần áo ngay lập tức và giữ ấm cho trẻ. Khi muỗi vo ve xung quanh, hãy mặc quần áo tay dài cho trẻ.

Theo Times of India