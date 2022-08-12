Những lưu ý đặc biệt ba mẹ nào cũng cần nhớ khi để con ở nhà một mình

Tuy nhiên, bạn không bao giờ biết khi nào bạn có thể cần thiết để con mình ở nhà một mình trong vài giờ, vì vậy tốt nhất bạn nên chuẩn bị cho chúng cách xử lý tình huống này. Điều này có thể giúp con không cảm thấy quá phụ thuộc vào bạn và có thể tự xoay xở mọi việc khi bạn vắng nhà.

Cách tốt nhất để thực sự chuẩn bị cho việc để con ở nhà một mình là để con bạn ở nhà một chút thời gian, chẳng hạn như 15-20 phút khi bạn cần mua một thứ gì đó gấp từ chợ, mặc dù có thể trong thời điểm hiểu biết về công nghệ này, sự xuất hiện của những trường hợp như vậy có thể được ngăn chặn bằng cách giao mọi thứ trực tuyến tại nhà.

Kiểm tra những điểm quan trọng sau để chuẩn bị cho con bạn trước khi bạn để chúng ở nhà:

Trên thực tế, các nhà tâm lý học trẻ em tin rằng khi được thực hiện đúng cách, trải nghiệm này có thể giúp con bạn độc lập, có trách nhiệm và tự tin hơn.

Số liên lạc khẩn cấp

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Mặc dù con bạn có thể có điện thoại di động với các số liên lạc được lưu trong đó, nhưng bạn vẫn nên bắt chúng ghi nhớ ít nhất 2-3 số liên lạc khẩn cấp. Thông tin này có thể bao gồm số điện thoại của cha mẹ, người thân và hàng xóm đáng tin cậy. Bạn cũng có thể ghi danh sách những liên hệ này vào nhật ký ở nhà, đề phòng trường hợp cần thiết. Kiểm tra với con bạn bằng cách gọi cho chúng để đảm bảo chúng đang làm tốt.

Bạn cũng có thể nhờ bạn bè hoặc hàng xóm để mắt tới con bạn nếu có thể.

Quy tắc thời gian sử dụng thiết bị

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Khi không có sự giám sát của người lớn, con bạn có thể dành cả ngày để xem TV, chơi trò chơi điện tử hoặc sử dụng Internet. Điều quan trọng là bạn phải nghiêm khắc một chút về thời gian sử dụng thiết bị và làm cho con bạn hiểu tại sao điều quan trọng là chúng phải tuân thủ những quy tắc này.

Bạn có thể cho phép con thêm chút thời gian sử dụng thiết bị ngay bây giờ, nhưng không phải cả ngày. Hãy giao cho con một số công việc gia đình nhỏ như gấp quần áo khi bạn đi vắng, để con bận rộn và làm hiệu quả. Bạn cũng có thể khiến chúng bận rộn với các vật dụng nghệ thuật hoặc trò chơi giải đố để chúng không bị thu hút quá nhiều về phía màn hình.

Một đứa trẻ không được chuẩn bị trước có thể gây rắc rối ở nhà khi bị bỏ rơi một mình, thậm chí có thể tự làm mình bị thương.

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Trong mọi trường hợp, điều quan trọng là phải dạy con bạn cách xử lý các thiết bị nhà bếp cơ bản và KHÔNG được thử dùng bếp, que diêm hoặc bất kỳ vật sắc nhọn nào khác trong nhà bếp như dao mà không có sự cho phép của bạn. Những thứ có thể gây tổn thương tốt nhất nên được giữ kín, tránh xa tầm tay của con bạn. Ngoài ra, hãy chắc chắn rằng bạn có một bộ sơ cứu cơ bản ở nhà và con bạn biết cách sử dụng chúng. Cũng nên có đèn pin trong trường hợp bị cắt điện.

Tích trữ nguồn cung cấp thực phẩm

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Con bạn có thể không lo lắng về thức ăn khi bạn ở nhà để trả lời chúng bất cứ khi nào chúng đến thông báo "Con đói!"

Nhưng khi ở một mình, con bạn có thể bị choáng ngợp khi cảm thấy đói. Để tránh xảy việc khó xử, tốt nhất bạn nên chuẩn bị trước bữa ăn cho chúng để chúng có thể ăn bất cứ khi nào chúng cảm thấy đói.

Ảnh minh họa: Internet

Hãy tạo thói quen cho con bạn không mở cửa mà không nhìn thấy ai đang ở bên ngoài. Mở cửa cho người lạ là điều cấm tuyệt đối. Trẻ em cả tin và khi bị phân tâm với bộ phim hoạt hình yêu thích của chúng, chúng có thể không đủ chú ý để đóng cửa đúng cách.

Điều quan trọng là bạn phải nói rõ ràng để con chú ý đến các hướng dẫn an toàn này. Hãy cho đứa trẻ biết trước nếu có ai đó dự kiến ​​sẽ đến thăm nhà. Những thói quen này cũng nên được khắc sâu một cách thường xuyên. Hãy chắc chắn rằng bạn nói với con bạn khi nào bạn sẽ trở về nhà.

Theo Times of India