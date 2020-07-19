Mùa hè bà bầu ăn gì cho mát và tốt cho thai nhi?

Mùa hè oi bức khiến bà bầu càng thấy mệt mỏi. Lúc này, bà bầu ăn gì cho mát để tránh ảnh hưởng tới thai nhi chính là vấn đề được nhiều chị em quan tâm.
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Nội dung bài viết
- Tác hại của thân nhiệt cao với sức khỏe mẹ bầu
- Mùa hè bà bầu ăn gì cho mát?
Các mẹ bầu thường có thân nhiệt cao hơn so với người bình thường. Bởi vậy, mùa hè chính là một cực hình đối với phụ nữ mang thai, khi phải đối mặt với cảm giác nóng bức từ trong cơ thể lẫn môi trường bên ngoài. Lúc này, việc hạ nhiệt cho mẹ là vô cùng quan trọng. Bên cạnh những cách làm mát từ bên ngoài, mẹ bầu cũng nên ăn các loại thực phẩm để giải nhiệt bên trong. Vậy bà bầu ăn gì cho mát và tốt cho thai nhi? Cùng tìm hiểu!
Tác hại của thân nhiệt cao với sức khỏe mẹ bầu
Nhiệt độ cao của mùa hè khiến cơ thể mẹ bầu luôn cảm thấy bức bối, bốc hỏa và không muốn ăn uống gì. Việc giảm hàm lượng estrogen làm gia tăng sự mệt mỏi, căng thẳng, tăng nhiệt độ của cơ thể thai phụ. Điều này có thể tác động xấu đến sự phát triển của thai nhi, thậm chí còn có thể gây sảy thai. Tốt nhất, hãy cố gắng duy trì nhiệt độ cơ thể từ 36,5 đến 37,5 độ C.
Mùa hè bà bầu ăn gì cho mát?
Hoa quả mát cho bà bầu
Hoa quả là nguồn thực phẩm cung cấp lượng vitamin và khoáng chất cho cơ thể chị em khi mang thai. Vậy bà bầu ăn quả gì cho mát? Dưới đây là vài gợi ý dành cho mẹ:
- Thanh long: Loại quả này có vị ngọt, pha chút vị chua, tính mát, giúp thanh nhiệt, nhuận phế cho mẹ bầu.
- Bí đao: Đây là loại thực phẩm có tính mát với công dụng thanh nhiệt cho cơ thể mẹ bầu. Các mẹ có thể dùng bí đao để ép lấy nước uống hoặc nấu những món canh mùa hè cho bà bầu với tôm, thịt xay,... Đặc biệt, món canh bí đao cá chép sẽ giúp giảm chứng sưng phù chân thường gặp ở bà bầu.
- Dưa chuột: Dưa chuột có tính mát, vị ngọt, giúp thanh nhiệt, giải khát, lợi tiểu. Các mẹ có thể ăn sống hoặc chế biến nó thành nhiều món ăn hấp dẫn. Ngoài ra, mẹ cũng có thể làm các loại đồ uống từ dưa chuột vừa mát, vừa bổ, chẳng hạn như hỗn hợp dưa chuột, cần tây, cà rốt và gừng, giúp giải nhiệt đồng thời giúp mẹ bầu tránh các cơn buồn nôn khó chịu.
- Dưa hấu: có tác dụng thanh nhiệt, lợi tiểu, giải độc. Việc ăn dưa hấu thường xuyên sẽ hỗ trợ hoạt động của hệ bài tiết, đào thải chất lỏng dư thừa trong cơ thể ra bên ngoài, giảm chứng phù nề khi mang thai. Tuy nhiên, mẹ không nên ăn dưa hấu ướp lạnh bởi nó có thể gây đau bụng, tiêu chảy.
- Củ đậu: có vị ngọt, tính mát, giúp thanh nhiệt, giải khát, chữa chứng không tiêu. Bên cạnh đó, củ đậu còn giàu dinh dưỡng, khoáng chất như canxi, sắt, photpho, vitamin C,... và vitamin. Các mẹ có thể ăn sống hoặc ép lấy nước uống, hoặc chế biến các món ăn từ củ đậu vô cùng hấp dẫn.
- Lựu: Lựu giàu vitamin C, có tác dụng giải nhiệt rất tốt. Vị chua chua ngọt ngọt của lựu giúp giảm cơn khó chịu do các cơn ốm nghén gây ra.
Các loại rau xanh mát cho bà bầu
- Rau dền: là loại rau chứa nhiều lipid, glucid, protid, vitamin, sắt và chất khoáng cực kỳ tốt cho sức khỏe mẹ bầu. Hàm lượng canxi trong rau dền vô cùng dồi dào, không chứa axit oxalic nên mẹ bầu hấp thu rất dễ. Bên cạnh đó, rau dền còn có công dụng thanh nhiệt, lợi tiểu, giúp xua tan cái nóng oi bức, khó chịu cho mẹ bầu trong mùa hè nóng nực.
- Rau cần: chứa nhiều chất dinh dưỡng như vitamin C, carotene, nicotinic acid, mannite cực kỳ tốt cho bà bầu. Bên cạnh đó, rau cần còn có tính hàn, vị ngọt, giúp thanh nhiệt, lợi tiểu đồng thời hạ huyết áp. Đặc biệt, rau cần còn có tác dụng trị liệu trong trường hợp cao huyết áp thai kỳ và thiếu máu do thiếu sắt bộc phát tiền sản giật.
- Ngó sen: là loại thực phẩm có tính hàn, vị ngọt mát, thanh nhiệt, cực tốt cho mẹ bầu trong những ngày hè nóng nực. Mẹ có thể dùng ngó sen để chế biến nhiều loại món ăn hấp dẫn và ngon miệng, được nhiều người yêu thích.
- Nấm rơm: Nấm rơm là loại thực phẩm có tác dụng bồi bổ, thanh nhiệt, tiêu độc vô cùng lý tưởng cho bà bầu trong mùa nóng. Không chỉ vậy, nấm rơm còn chứa thành phần dinh dưỡng cực kỳ phong phú gồm chất đạm, chất bột đường, chất béo, chất xơ, các yếu tố vi lượng như photpho, sắt, vitamin A, B1, B2, C,... rất tốt cho sức khỏe mẹ bầu và thai nhi.
Trên đây là những thông tin giúp chị em trả lời câu hỏi bà bầu ăn gì cho mát và tốt cho thai nhi vào những ngày hè oi bức. Mong rằng, bài viết đã cung cấp thêm các kiến thức bổ ích để mẹ bầu chăm sóc tốt thai kỳ.