Các mẹ bầu thường có thân nhiệt cao hơn so với người bình thường. Bởi vậy, mùa hè chính là một cực hình đối với phụ nữ mang thai, khi phải đối mặt với cảm giác nóng bức từ trong cơ thể lẫn môi trường bên ngoài. Lúc này, việc hạ nhiệt cho mẹ là vô cùng quan trọng. Bên cạnh những cách làm mát từ bên ngoài, mẹ bầu cũng nên ăn các loại thực phẩm để giải nhiệt bên trong. Vậy bà bầu ăn gì cho mát và tốt cho thai nhi? Cùng tìm hiểu!

Mùa hè bà bầu ăn gì cho mát và tốt cho thai nhi? - Ảnh minh họa: Internet

Tác hại của thân nhiệt cao với sức khỏe mẹ bầu

Nhiệt độ cao của mùa hè khiến cơ thể mẹ bầu luôn cảm thấy bức bối, bốc hỏa và không muốn ăn uống gì. Việc giảm hàm lượng estrogen làm gia tăng sự mệt mỏi, căng thẳng, tăng nhiệt độ của cơ thể thai phụ. Điều này có thể tác động xấu đến sự phát triển của thai nhi, thậm chí còn có thể gây sảy thai. Tốt nhất, hãy cố gắng duy trì nhiệt độ cơ thể từ 36,5 đến 37,5 độ C.

Mùa hè bà bầu ăn gì cho mát?

Hoa quả mát cho bà bầu

Hoa quả là nguồn thực phẩm cung cấp lượng vitamin và khoáng chất cho cơ thể chị em khi mang thai. Vậy bà bầu ăn quả gì cho mát? Dưới đây là vài gợi ý dành cho mẹ: