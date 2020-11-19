Mẹ bầu bị thiếu nước ối phải làm sao?

Nuôi dạy con 19/11/2020 10:49

Nước ối được xem là tường rào bảo vệ thai nhi khỏi các tác động bên ngoài. Thiếu ối hay dư ối đều tiềm ẩn các mối nguy riêng. Vậy thiếu nước ối phải làm sao?

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Nước ối giữ vai trò vô cùng quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của thai nhi. Trường hợp lượng nước ối quá ít hay còn gọi là thiếu ối tiềm ẩn nhiều nguy cơ như khoèo chi, thiểu sản phổi hay chèn ép dây rốn,… Do đó, câu hỏi mẹ bầu bị thiếu nước ối phải làm sao để khắc phục kịp thời được rất nhiều chị em quan tâm. 

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Mẹ bầu bị thiếu nước ối phải làm sao? - Ảnh minh họa: Internet

Vai trò của nước ối

Nhiệm vụ quan trọng nhất của nước ối chính là giữ cho em bé trong bụng được an toàn bằng việc bao bọc cũng như che chắn xung quanh. Cùng với đó là các chức năng khác gồm:

  • Cung cấp môi trường ổn định, ấm áp cho thai nhi.
  • Cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cho phôi phát triển trong giai đoạn đầu.
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Nước ối có vai trò bảo vệ và cung cấp dinh dưỡng cho thai nhi - Ảnh minh họa: Internet
  • Bảo vệ thai nhi khỏi các chấn thương cơ học.
  • Ngăn ngừa nhiễm trùng.
  • Cho phép em bé trong bụng co duỗi dễ dàng.
  • Giúp hệ hô hấp, cơ xương và tiêu hóa của trẻ phát triển bình thường.

Nguyên nhân gây nên tình trạng thiếu ối ở bà bầu

Một số nguyên nhân phổ biến khiến bà bầu bị thiếu ối gồm:

  • Rỉ ối kéo dài mà không kịp thời phát hiện ra.
  • Nhau thai có vấn đề, không cung cấp đủ lượng máu và chất dinh dưỡng cho thai nhi, khiến bé giảm khả năng bài tiết nước tiểu.
  • Mẹ bầu uống quá ít nước hoặc cung cấp không đủ chất dinh dưỡng cũng như lượng nước khi mang thai.
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Uống ít nước là một trong những nguyên nhân gây thiếu ối - Ảnh minh họa: Internet
  • Thai nhi gặp phải vấn đề về hệ niệu, không duy trì được cơ chế nuốt nước ối hay đi tiểu như bình thường, gây gián đoạn quá trình tái tạo ối.
  • Mẹ bầu mắc phải các biến chứng như: tiểu đường thai kỳ, cao huyết áp, tiền sản giật, tiêu chảy,…
  • Thai quá ngày hoặc già tháng, làm cho lượng nước ối hao hụt dần.
  • Mẹ bầu song thai, đa thai hoặc sử dụng thuốc tân dược liều lượng cao.

Mẹ bị bị thiếu nước ối phải làm sao?

Khi bị thiếu ối thì phải làm sao để tăng lượng nước ối? Bên cạnh các biện pháp y khoa được các bác sĩ áp dụng, mẹ bầu cũng có thể khắc phục tình trạng thiếu ối bằng cách:

Ăn trái cây chứa nhiều nước

Bên cạnh nước uống, mẹ bầu có thể bổ sung thêm dưỡng chất thông qua việc ăn nhiều trái cây, rau củ chứa hàm lượng nước cao. Theo đó, các loại rau chứa nhiều nước như rau diếp, dưa chuột, cần tây,… Trái cây mọng nước như dưa hấu, khế, cà chua,… sẽ giúp mẹ bầu tăng nước ối hiệu quả.

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Tăng ối bằng cách ăn trái cây chứa nhiều nước - Ảnh minh họa: Internet

Uống nhiều nước

Mẹ bầu ít nước ối phải làm sao? Để tăng lượng nước ối, mẹ bầu cần đảm bảo cho cơ thể luôn đủ nước. Mỗi ngày, mẹ bầu cần uống ít nhất 8 đến 10 ly nước, tương đương với 2 đến 2,5 lít nước. Bên cạnh đó, mẹ bầu cũng cần lưu ý uống nước thường xuyên trong ngày, không nên chờ tới lúc khát mới uống, nhất là trong thời gian 3 tháng cuối thai kỳ.

Chế độ dinh dưỡng

Mẹ bầu bị thiếu nước ối phải làm sao? Chế độ ăn uống đầy đủ dinh dưỡng khi mang thai sẽ giúp thai nhi được cung cấp đủ chất thông qua nước ối. Đặc biệt trong 3 tháng cuối thai kỳ, bé sẽ thường xuyên nuốt và cảm nhận được vị nước ối. Vì vậy, một chế độ ăn uống đầy đủ và đa dạng sẽ giúp kích thích vị giác của bé.

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Chế độ dinh dưỡng đầy đủ, đa dạng giúp tăng ối - Ảnh minh họa: Internet

Bổ sung một số loại nước

Uống nước dừa mỗi tuần 2-3 lần bắt đầu từ tháng thứ 4 là phương pháp bổ sung dinh dưỡng và tăng lượng nước ối hiệu quả. Ngoài ra, mẹ bầu cũng có thể uống nhiều loại nước trái cây khác như nước cam, nước mía, nước cóc, nước ổi,… để bổ sung nước ối.

Không sử dụng thực phẩm gây mất nước

Các loại đồ uống lợi tiểu như cà phê, trà râu ngô,… vô tình sẽ khiến mẹ bị mất nước, gây nguy cơ thiếu ối cao. Bên cạnh đó, tuyệt đối không được uống rượu để tránh ảnh hưởng tới sự phát triển của hệ thần kinh thai nhi, khiến cơ thể mẹ bầu bị mất nước đồng thời lượng nước ối cũng giảm theo.

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Tránh sử dụng các thực phẩm gây mất nước - Ảnh minh họa: Internet

Tư thế ngủ phù hợp

Khi ngủ hoặc nghỉ ngơi, mẹ nên nằm nghiêng người về bên trái. Ở tư thế này, máu của mẹ bầu sẽ lưu thông qua các mạch máu tử cung tốt hơn, tạo điều kiện để hệ tuần hoàn của thai nhi chảy với tốc độ bình thường, góp phần cải thiện lượng nước ối. 

Luyện tập thể thao

Các mẹ bầu thường được khuyến khích tập luyện thể dục thể thao, nhất là những mẹ bầu bị thiếu ối. Các bài tập nhẹ nhàng sẽ giúp tăng tuần hoàn máu trong tử cung và nhau thai. Đây cũng là phương pháp làm tăng chỉ số chất lỏng bên trong bọc ối mà thai nhi tiểu tiện ra. Bà bầu nên tập luyện ít nhất từ 30-45 phút/ngày với các bài tập như đi bộ, bơi lội,…

Trên đây là các thông tin giúp bạn trả lời câu hỏi mẹ bầu bị thiếu nước ối phải làm sao. Mong rằng bài viết hữu ích cho các bà mẹ đang mang thai. 

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