Là liệu pháp thư giản tuyệt vời cho cơ thể, liệu masage có thể làm tăng cơ hội thụ thai cho chị em không?

Nuôi dạy con 12/09/2022 06:51

Mang thai có thể là một cuộc đấu tranh lâu dài đối với một số người và cực kỳ dễ dàng đối với những người khác. Có nhiều thứ được cho là có tác dụng cải thiện cơ hội mang thai của bạn. Trong khi một số trong số chúng nghe có vẻ hợp lý, nhưng có một số lại quá kỳ lạ để có thể tin được.

Là liệu pháp thư giản tuyệt vời cho cơ thể, liệu masage có thể làm tăng cơ hội thụ thai cho chị em không? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Một điều kỳ lạ đang được nói đến là mát xa. Vâng, bạn đọc đúng đó, một buổi mát xa! Nhưng liệu mát xa có thể thực sự cải thiện khả năng sinh sản của bạn? Hãy cùng tìm hiểu nhé.

Mát xa và khả năng sinh sản

Là liệu pháp thư giản tuyệt vời cho cơ thể, liệu masage có thể làm tăng cơ hội thụ thai cho chị em không? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Không có bằng chứng rõ ràng cho thấy mát xa có thể cải thiện cơ hội mang thai. Nhưng mát xa có thể làm giảm mức độ lo lắng của bạn, điều này có thể hữu ích. Như chúng ta đã biết, căng thẳng có thể gây khó khăn cho việc thụ thai. Do đó, giảm mức độ căng thẳng của bạn thông qua mát xa có thể cải thiện khả năng mang thai. Tuy nhiên, cần nhớ rằng chỉ riêng căng thẳng không phải là lý do chính dẫn đến khó có thai.

Căng thẳng có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh sản như thế nào?

Là liệu pháp thư giản tuyệt vời cho cơ thể, liệu masage có thể làm tăng cơ hội thụ thai cho chị em không? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Mức độ căng thẳng cao có thể làm rối loạn trung tâm hormone của não. Bộ não của bạn có thể không gửi ra các hormone cần thiết để thông báo cho buồng trứng khi nào sẽ phóng thích trứng, điều này làm chậm quá trình rụng trứng. Hơn nữa, căng thẳng có thể ảnh hưởng đến mối quan hệ của bạn, làm giảm ham muốn tình dục của bạn.

Nếu bạn tình của bạn đã được chẩn đoán có vấn đề về khả năng sinh sản, bạn có thể cảm thấy lo lắng. Vì vậy, mát xa có thể giúp bạn thư giãn và cải thiện cảm giác khỏe mạnh.

Mát xa có thể có tác dụng trị liệu. Ít căng thẳng trong cơ thể sẽ giúp bạn đối phó tốt hơn với những lo lắng khác. Nhưng hãy chắc chắn rằng bạn được mát xa với một chuyên gia trị liệu có tay nghề nhé.

Theo Times of India

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