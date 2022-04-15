Không phải lời náo xáo rỗng, những hành động cần thực hiện hàng ngày này mới thực sự là động lực giúp con hạnh phúc hơn

Những thói quen và lễ nghi trở thành một phần thường xuyên trong cuộc sống gia đình bạn sẽ có tác động nhiều nhất tới trái tim bé bỏng của con. Ngay cả trong những ngày bận rộn nhất, bạn cũng có thể cho con thấy rằng bạn quan tâm đến những hoạt động bình thường hàng ngày của con. Hãy xem xét những ý tưởng sau đây để lồng ghép vào thói quen hàng ngày của bạn để khiến con bạn cảm thấy được yêu thương và quý trọng:

Chủ động lắng nghe khi con bạn muốn nói chuyện với bạn. Hãy thể hiện rằng bạn đang lắng nghe bằng cách dừng việc đang làm và duy trì giao tiếp bằng mắt. Chia sẻ sự nhiệt tình của con về những gì con đang thảo luận, ngay cả khi chủ đề là về côn trùng hoặc một bộ phim mà con và bạn đã xem hàng trăm lần. Nếu bạn không thể bỏ qua những gì mình đang làm, hãy cho con bạn biết và đảm bảo theo dõi cuộc trò chuyện sau đó trong ngày khi bạn có thể cung cấp sự chú ý không chia rẽ cho con.

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Thường xuyên trao cho trẻ những cái ôm và nụ hôn vào má. Tiếp xúc cơ thể sẽ giúp bạn gắn kết với con cái của bạn. Theo Child Trends, một tổ chức nghiên cứu phi lợi nhuận, các nghiên cứu cho thấy lòng tự trọng cao hơn khi giao tiếp giữa cha mẹ và con cái tốt hơn và ít các vấn đề về tâm lý và hành vi hơn có liên quan đến sự ấm áp và tình cảm giữa cha mẹ và con cái của họ.

3. Cung cấp lời khen ngợi chân thành

Khi nói đến việc khen ngợi con bạn, chất lượng quan trọng hơn số lượng. Hãy cho con bạn biết rằng bạn tự hào về con vì con đã nỗ lực, bất kể kết quả như thế nào. Điều quan trọng không phải là khen ngợi con bạn về tất cả những gì chúng làm, mà là nhận biết khi nào chúng làm điều gì đó khác thường hoặc khi chúng đang nỗ lực để đạt được mục tiêu.

4. Yêu cầu giúp đỡ

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Tranh thủ sự giúp đỡ của con bạn trong các công việc nhà và cho con bạn cơ hội để hưỡng dẫn lại bạn cách làm mọi việc. Yêu cầu con dọn bàn ăn tối, đổ rác hoặc dắt chó đi dạo. Nói với con bạn rằng bạn đánh giá cao vai trò của chúng trong việc giữ cho ngôi nhà của bạn hoạt động trơn tru. Cảm ơn con đã giải thích một từ lóng mới hoặc chỉ cho bạn cách sử dụng các ứng dụng phổ biến mà con có thể đang sử dụng, chẳng hạn như Snapchat.

5. Cùng con tham gia các hoạt động

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Hãy làm cho công việc lặt vặt của bạn trở nên ý nghĩa hơn bằng cách mời con bạn tham gia cùng bạn. Mặc dù bạn có thể mất nhiều thời gian hơn một chút để hoàn thành danh sách việc cần làm của mình, nhưng thời gian trực tiếp và các cuộc trò chuyện trong suốt quá trình thực hiện là rất xứng đáng.

6. Tạo ra các nghi thức trước khi đi ngủ

Thời gian chuẩn bị cho giấc ngủ là cơ hội lý tưởng để thư giãn và kết nối. Hãy bên cạnh nhau và chia sẻ những cuốn sách yêu thích của bạn. Tạo câu chuyện dựa trên trải nghiệm thực tế của bạn. Thay phiên nhau chia sẻ điều gì đó cụ thể đã xảy ra vào ngày hôm đó mà bạn cảm thích thú cùng với con nhiều hơn.

7. Thưởng thức bữa ăn gia đình

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Nghiên cứu chỉ ra rằng có những lợi ích về thể chất, tinh thần và tình cảm khi dùng bữa cơm gia đình thường xuyên. Ăn tối cùng nhau là một cơ hội khác để dành thời gian chất lượng, không bị gián đoạn cho nhau. Hãy quy định giờ ăn không có thiết bị để không bị sao nhãng của các thành viên trong gia đình bạn. Trẻ em cảm thấy quan trọng và có giá trị khi cha mẹ chúng thể hiện sự quan tâm chân thành đến ngày của trẻ, đặt câu hỏi và chia sẻ khi thích hợp về ngày của chúng.

Các hoạt động thú vị để làm cho con bạn cảm thấy đặc biệt hơn:

Những bất ngờ chu đáo và thỉnh thoảng được đãi ngộ cũng giúp trẻ cảm thấy mình quan trọng. Có rất nhiều cách để làm rạng rỡ một ngày của con bạn mà không cần phải tốn nhiều tiền. Hãy thử những ý tưởng sau:

1. Gửi "thư từ ốc sên"

Ngày nay, việc nhận thư từ một người nào đó hiếm đến mức khiến bất cứ thứ gì bạn gửi đi đều có thể cảm thấy đặc biệt. Viết một lá thư cho con bạn và gửi qua đường bưu điện nhân ngày sinh nhật của chúng hoặc gửi một tấm thiệp "Chỉ vì" để thể hiện sự quan tâm của bạn, đây là điều mà con sẽ không bao giờ quên.

2. Lên kế hoạch đi chơi

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Những chuyến đi ngắn ngày có thể mang lại cho bạn nhiều thời gian chất lượng hơn bên nhau như một gia đình và giúp con bạn tiếp tục học tập bên ngoài lớp học. Ghé thăm một viện bảo tàng trong khu phố của bạn và thảo luận về những gì bạn đã trải qua cùng với con. Đi đến thư viện thị trấn của bạn. Khuyến khích con bạn chọn ra một vài cuốn sách mà bạn có thể đọc cùng nhau vào buổi tối hôm đó.

3. Kỷ niệm các ngày lễ

Thiết lập truyền thống gia đình cho các dịp lễ hơn hay lễ giáng sinh và bất kỳ ngày lễ nào khác có ý nghĩa đối với bạn và đặc biệt là với trẻ. Ngay cả những thực hành đơn giản như cùng nhau nướng một món tráng miệng yêu thích cũng có thể tạo ra những kỷ niệm lâu dài.

Làm cho con bạn cảm thấy được yêu thương và quý trọng sẽ giúp chúng lớn lên trở thành những người lớn hạnh phúc và có trách nhiệm. Hãy trân trọng thời gian bên nhau và tạo ra những kỷ niệm mà cả hai sẽ tận hưởng trong nhiều năm tới.

Theo Child Develop Info