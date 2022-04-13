Đại dịch COVID đã gây nghiện công nghệ và suy giảm nhận thức ở rất nhiều trẻ em và đây là những việc ba mẹ cần làm để chống lại những nguy hiểm ấy

Mặc dù dành nhiều thời gian cho các thiết bị di động có thể cản trở việc học tập, các chuyên gia đã cảnh báo về những nguy cơ lâu dài khác, yêu cầu các bậc cha mẹ hạn chế thời gian con cái họ sử dụng các thiết bị như vậy. Một bộ phận trẻ em nghiện chơi game trực tuyến khi ở trong nhà nhiều giờ. Những người khác hiện đang rơi vào sự thu hút của thế giới ảo được phổ biến bởi các nền tảng truyền thông xã hội như TikTok.

Trẻ em không có nhiều lựa chọn để vui chơi bên ngoài và theo lẽ tự nhiên, nhiều người trong số chúng dành nhiều thời gian hơn để phát trực tuyến video hoặc sử dụng thiết bị di động của mình vì đại dịch COVID. Một lý do khác khiến trẻ em dành nhiều thời gian hơn cho điện thoại thông minh và máy tính xách tay là sự tiếp tục của các lớp học ảo. Các đợt lặp đi lặp lại của virus giết người đã gây ảnh hưởng đến hệ thống giáo dục bình thường, buộc học sinh phải tham gia các lớp học ảo.

Các nhà tâm lý học và chuyên gia sức khỏe tâm thần cho rằng việc để trẻ tiếp xúc trực tiếp vào cuộc sống ảo liên tục tiếp diễn có thể gây bất lợi. Những đứa trẻ tìm thấy sức hấp dẫn của thế giới ảo và trực tuyến như vậy sẽ càng bị cuốn vào cuộc sống ảo. Con có thể tạo hình đại diện lạ mắt, chơi trò chơi và thực hiện những hành động mà con không thể dễ dàng làm được trong thế giới thực.

Nhiều bậc cha mẹ không nghĩ nhiều về việc con cái họ dành nhiều thời gian cho điện thoại thông minh và máy tính xách tay của họ trong thời gian diễn ra đại dịch COVID. Trên thực tế, họ cảm thấy nhẹ nhõm phần nào khi trẻ em tiếp tục gắn bó với điện thoại và chúng có thể để tâm đến công việc của mình mà không bị gián đoạn.

Các nhà tâm lý học cho biết, nếu trẻ em dành nhiều giờ dán mắt vào thiết bị di động để khám phá thế giới ảo, chúng sẽ khó giữ vững lập trường.

Ảnh minh họa: Internet

Aric Sigman, thành viên Hiệp hội Y khoa Hoàng gia và Hiệp hội Tâm lý Anh cho biết, thời gian sử dụng thiết bị quá mức "là nguyên nhân cản trở sự phát triển các khả năng mà cha mẹ rất mong muốn nuôi dưỡng con vì cản trở của máy tính bảng. Khả năng tập trung, chú ý, cảm nhận thái độ của người khác và giao tiếp với con, xây dựng một vốn từ vựng lớn - tất cả những khả năng đó đều bị tổn hại".

Ảnh minh họa: Internet

Trẻ em cần cân bằng giữa việc dành thời gian trực tuyến và học hỏi từ môi trường xung quanh. Trong những năm còn non nớt, trẻ em cần những kích thích cụ thể từ môi trường của chúng và những kích thích này giúp mạng lưới thần kinh trong não phát triển tốt.

Trong thế giới thực, có rất nhiều phân tích và tương tác liên quan. Trẻ em nhìn, nghe và phân tích rất nhiều thứ, sự hiểu biết cũng diễn ra theo đó. Khi con sử dụng điện thoại thông minh hoặc máy tính xách tay, các thiết bị này thực hiện nhiều phân tích và não của con không phải hoạt động nhiều. Điều này, trong tương lai, có thể khiến con lười biếng và phụ thuộc vào các thiết bị như vậy cho hầu hết các nhu cầu.

Tầm quan trọng của các tương tác giữa người với người sẽ luôn được duy trì. Sử dụng trí tuệ nhân tạo và các ứng dụng có thể hoạt động một phần và những điều này có tác dụng phụ rất nguy hiểm đến con. Việc sử dụng thiết bị di động từ khi còn nhỏ cũng có thể trở thành thosiq uen kém lành mạnh của trẻ và chỉ số cảm xúc của chúng sẽ giảm xuống. Con có thể truy cập mọi thứ trong tầm tay khi sử dụng các thiết bị này. Vì vậy việc lạm dụng nó sẽ khiến con nảy sinh tư duy đối xử với thế giới thực tương tự.

Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, không nhất thiết phải để các thiết bị di động cách xa con bạn. Chắc chắn sẽ có những lợi thế khi sử dụng các thiết bị và công nghệ này. Tuy nhiên, hãy đảm bảo rằng con bạn dành một khoảng thời gian hạn chế với những thiết bị này để chúng không bị nghiện thế giới ảo.

Theo Nspirement