Hướng dẫn đọc truyện cổ tích cho thai nhi trong bụng mẹ

Nuôi dạy con 18/03/2020 12:43

Đọc truyện cổ tích cho thai nhi trong bụng mẹ là một trong những phương pháp thai giáo hiệu quả. Dưới đây là hướng dẫn đọc truyện cho thai nhi để mẹ áp dụng.

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Đọc truyện cổ tích cho thai nhi trong bụng mẹ là một trong những phương pháp thai giáo được áp dụng phổ biến và hiệu quả nhất hiện nay. Có rất nhiều truyện cổ tích, ngụ ngôn trong nước và nước ngoài để mẹ áp dụng. Tuy nhiên, phương pháp thai giáo có hiệu quả hay không còn phụ thuộc rất nhiều vào phương thức và một số bí quyết của mẹ bầu.

Truyen co tich cho thai nhi trong bung me
Đọc truyện cổ tích cho thai nhi trong bụng mẹ - Ảnh minh họa: Internet

Lợi ích của đọc truyện cổ tích cho thai nhi trong bụng mẹ

Kể chuyện cho thai nhi trong bụng mẹ mang lại nhiều lợi ích không ngờ như:

  • Ở thời kỳ cuối tam cá nguyệt thứ hai, bé đã bắt đầu cảm nhận được nhiều âm thanh như giọng nói, hơi thở, nhịp tim của mẹ,... Thậm chí bé còn có thể phản ứng lại với những gì tác động lên bào thai.
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Ở cuối tam cá nguyệt thứ hai, mẹ có thể đọc truyện cho thai nhi - Ảnh minh họa: Internet
  • Ở trong bào thai, nước ối sẽ là con đường truyền âm vô cùng hiệu quả từ mẹ sang bé. Bé sẽ dễ dàng cảm nhận được những âm thanh bên ngoài. Việc kể những câu chuyện dành cho thai nhi trong giai đoạn này sẽ giúp nuôi dưỡng tâm hồn của trẻ. Các tế bào thần kinh trong cơ thể bé giai đoạn này đang hình thành và phát triển nên việc tác động bằng truyện sẽ tạo tiền để tốt để kích thích não bộ.
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Đọc truyện để giúp thai nhi thông minh hơn sau này - Ảnh minh họa: Internet
  • Bằng cách đọc truyện cổ tích cho thai nhi, sợi dây tình mẫu tử giữa mẹ và con sẽ được thắt chặt hơn. Đó cũng là lý do nếu mẹ thường xuyên tương tác với thai nhi, ngay từ sau khi lọt lòng mẹ, con đã có thể nhận ra giọng nói của mẹ và gần gũi với mẹ hơn.
  • Nhiều chứng minh khoa học cho thấy, đọc truyện cho thai nhi giúp bé sau này phát triển ngôn ngữ tốt hơn. Khả năng giao tiếp và vốn từ của bé cũng phong phú hơn. Bé sẽ trở nên nhanh nhẹn và nhạy bén hơn khi giao tiếp.
  • Đọc những truyện ngắn cho thai nhi cũng là cách mẹ thể hiện tình yêu thương của mình với con, giúp bé cảm nhận được sự quan tâm của mẹ nhờ vậy hình thành tính cách, bé sẽ trở thành con người sống tình cảm hơn.
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Đọc truyện cũng là cách mẹ thể hiện tình yêu thương - Ảnh minh họa: Internet

Kho truyện thai giáo cho thai nhi

Nếu mẹ vẫn băn khoăn khi chọn truyện cổ tích cho thai nhi thì hãy tham khảo những câu chuyện nên đọc cho thai nhi nghe dưới đây:

Truyện con cóc là cậu ông trời

Con cóc là cậu ông trời là truyện dân gian mẹ có thể lựa chọn cho thai nhi. Truyện kể về những con vật lên kiện ông trời khi thời tiết hạn hán lâu dài, cây cỏ và sinh vật không có nước để sinh sống. Trong đó, con cóc là cầm đầu trong nhóm sinh vật lên kiện ông trời.

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Con cóc là cậu ông trời là truyện cổ tích vui vẻ mẹ nên đọc cho thai nhi - Ảnh minh họa: Internet

Câu chuyện cho thấy sự đa dạng phong phú của các loài vật đồng thời thể hiện sự đoàn kết của các loài khi lên kiện ở trên trời. Câu chuyện còn lý giải cho hiện tượng khi nào cóc nghiến răng thì trời mưa. Vì vậy, đây là câu chuyện cổ tích ý nghĩa và rất phù hợp để mẹ áp dụng đọc cho thai nhi.

Truyện cổ tích cây vú sữa

Đây là truyện nổi tiếng và xúc động về tình mẫu tử. Câu chuyện này rất thích hợp để mẹ đọc cho thai nhi. 

Truyện kể về một cậu bé ham chơi, nghịch ngợm và không nghe lời mẹ. Cậu bé thường xuyên đi chơi và không về mỗi khi mẹ gọi về nhà. Đến khi cậu bé đói và khát, quay trở về nhà thì người mẹ không còn nữa và đã hóa thành cây vú sữa. Cây vú sữa rụng 1 quả xuống, cậu bé cầm lên thì một dòng sữa thơm như sữa mẹ trào ra.

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Sự tích cây vú sữa là truyện ý nghĩa về tình mẫu tử - Ảnh minh họa: Internet.

Truyện nhắc nhở những người con hãy luôn hiếu thảo với cha mẹ khi cha mẹ còn sống. Không nên quá thờ ơ hoặc vô tâm để sau này hối hận. Đây là câu chuyện về chữ “hiếu” rất có ý nghĩa. Là một trong những truyện cổ tích cho thai nhi trong bụng mà mẹ nên đọc để nuôi dưỡng tâm hồn bé và bồi đắp tình mẫu tử sâu nặng hơn.

Truyện cổ tích Tấm Cám

Tấm Cám là chuyện cổ tích mà có lẽ không ai không biết tới. Đây là câu chuyện nói về cái thiện, cái ác và luật nhân quả. Theo ý nghĩa của truyện, ở hiền sẽ gặp lành, sống ác sẽ bị quả báo.

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Tấm Cám là truyện cổ tích nổi tiếng mà mẹ nên tham khảo - Ảnh minh họa: Internet

Mẹ nên đọc cho thai nhi truyện Tấm Cám để giáo dục thai nhi từ trong bụng mẹ. Đây là cách truyền đạt tốt nhất đến tư tưởng của bé về đạo làm người.

Truyện cổ tích cây khế

Cây khế là truyện cổ tích nói về tình cảm gia đình, anh em ruột thịt và nói về lòng biết ơn. Câu chuyện mang ý nghĩa răn dạy anh em trong gia đình cần biết yêu thương và hòa thuận với nhau thì sẽ đạt được nhiều điều tốt đẹp. Đồng thời nếu sống lương thiện và giúp đỡ người khác sẽ được đền đáp. Sống quá tham lam và ích kỷ ắt sẽ gặp điều không may.

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Cây khế là truyện cổ tích có tính giáo dục cao - Ảnh minh họa: Internet.

Câu chuyện này mang tính giáo dục cao trên nhiều khía cạnh. Mẹ có thể đọc cho bé để giúp tâm hồn bé phong phú hơn.

Trên đây là những lợi ích và gợi ý một số truyện cổ tích cho thai nhi trong bụng mẹ mà mẹ nên tham khảo. Đọc truyện cho thai nhi sẽ giúp nuôi dưỡng tâm hồn bé ngay từ khi còn trong bụng mẹ. Mẹ nên áp dụng để bé có sự phát triển tốt nhất sau này.

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