Hướng dẫn cách chăm sóc trẻ sơ sinh từ 0 đến 6 tháng tuổi 

Trẻ sơ sinh luôn cần được chăm sóc một cách kỹ lưỡng trong những năm tháng đầu đời. Từ đó giúp bé có thể thích nghi với môi trường đồng thời phát triển tối ưu nhất. Việc chăm sóc trẻ nhỏ, đặc biệt là trong giai đoạn 0-6 tháng tuổi bao gồm nhiều vấn đề khác nhau như vệ sinh, giấc ngủ, dinh dưỡng,… Điều này khiến mẹ vô cùng hoang mang, không biết phải làm sao cho đúng. Để giúp mẹ có thêm kiến thức hữu ích, bài viết sau sẽ tổng hợp các cách chăm sóc trẻ sơ sinh từ 0 đến 6 tháng tuổi đầy đủ nhất.

Các bé đã có một khoảng thời gian tương đối dài nằm trong bụng mẹ. Khái niệm ban ngày và ban đêm đối với bé không rõ ràng. Do đó, việc mẹ cần làm là hướng dẫn bé cách nhận biết không gian tối và yên tĩnh để ngủ. Còn khi bé thức, mẹ hãy để bé cảm nhận không gian sáng và nhiều âm thanh. Dần dần bé sẽ quen và hình thành đồng hồ sinh học hợp lý.

Cách chăm sóc trẻ sơ sinh từ A đến Z không thể bỏ qua giấc ngủ của trẻ. Trong giai đoạn này, trẻ rất cần ngủ đủ giấc, tức là đủ về thời gian và chất lượng. Điều này góp phần không nhỏ đến quá trình phát triển toàn diện ở trẻ nhỏ.

Tháng thứ 6: Các mẹ đã bắt đầu có thể cho bé ăn dặm bột loãng. Ngoài ra, lượng sữa mỗi bữa sẽ khoảng 150 – 170ml. Còn về hoa quả, mẹ có thể cho con ăn theo nhu cầu.

Tháng thứ 5: Cho bé bú 5 bữa sữa/ngày, khoảng 140-150ml sữa/bữa. Bên cạnh đó, các mẹ có thể cho bé ăn dặm thêm cháo loãng pha sữa hoặc nước hoa quả.

Tháng thứ 4: Số bữa tương tự các tháng trước, lượng sữa tăng lên khoảng 130ml sữa/bữa đồng thời cho bé thử uống 2-3 thìa cà phê nước hoa quả/ngày.

Từ tháng thứ 2 và tháng thứ 3: Các mẹ có thể cho trẻ bú khoảng 6 bữa sữa/ngày, 120ml/bữa.

Từ ngày 15 – đầy tháng: Tăng lượng sữa dần dần trong 1 bữa lên đến khoảng 100ml.

Từ ngày 3 – ngày 8: Cho trẻ bú thêm mỗi bữa 10ml sữa nữa, đảm bảo đến ngày thứ 8, bé có thể bú được 70ml sữa/bữa.

Khi trẻ sơ sinh tròn 1 tháng tuổi, các mẹ nên cho trẻ ăn khoảng 6-7 bữa sữa trong một ngày. Cụ thể:

Cách tắm đúng cách cho trẻ sơ sinh từ 0 - 6 tháng tuổi

Thông thường sau khi sinh xong, các y tế hoặc hộ lý sẽ hướng dẫn bố mẹ cách tắm cho trẻ sơ sinh. Trong giai đoạn này, việc tắm cho bé cực kỳ quan trọng, vừa giúp bé được vệ sinh sạch sẽ, vừa giúp bé thoải mái, thư giãn.

Cách tắm đúng cách cho trẻ sơ sinh từ 0 - 6 tháng tuổi - Ảnh minh họa: Internet

Nhiệt độ nước tắm phù hợp cho bé là từ 36-38 độ. Do đó, mẹ hãy dùng nhiệt kế để thử nhiệt độ của nước nhằm đảm bảo an toàn và sức khỏe cho bé. Sau khi tắm xong, mẹ hãy dùng khăn bông mềm quấn bé lại, vệ sinh phần rốn cho bé thật sạch sẽ và mặc quần áo thoáng mát cho con.

Cách thay tã, bỉm cho trẻ từ 0 - 6 tháng tuổi

Trong cẩm nang chăm sóc trẻ từ 0 đến 6 tháng tuổi thì đây là một hoạt động tương đối quan trọng cần được lưu ý. Lý do là bởi trong giai đoạn sơ sinh, da trẻ còn rất nhạy cảm, chỉ cần ẩm ướt một chút là sẽ khiến bé khó chịu, mất ngủ. Việc thường xuyên thay tã, bỉm cho con là cách giảm cảm giác khó chịu cho bé một cách nhanh chóng, đảm bảo giấc ngủ ngon lành cho con.

Cách thay tã, bỉm cho trẻ từ 0 - 6 tháng tuổi - Ảnh minh họa: Internet

Cắt móng tay cho bé

Các mẹ nên lưu ý đừng để móng tay bé quá dài vì nó có thể làm tổn thương cơ thể của bé. Hãy chọn các dụng cụ cắt móng tay dành riêng cho trẻ sơ sinh.

Dỗ bé khóc nhanh chóng

Khi trẻ khóc, các mẹ hãy ẵm bé lên vai rồi vuốt ve lưng bé một cách nhẹ nhàng. Điều này sẽ giúp bé bình tĩnh lại. Từ từ tìm hiểu nguyên nhân làm bé khó chịu và quấy khóc, từ đó giúp bé cảm thấy thoải mái.

Tiêm phòng đầy đủ

Tiêm phòng là một việc cực kỳ quan trọng với trẻ sơ sinh từ 0-6 tháng tuổi, giúp con khỏe mạnh và phát triển tốt nhất. Các mẹ hãy ghi chú lịch tiêm phòng và số mũi tiêm phòng theo quy định để thực hiện đầy đủ cho bé.

>>> Xem thêm:

- Cách chăm sóc trẻ sơ sinh 2 tháng tuổi, mẹ đừng bỏ lỡ!

- Cách chăm sóc trẻ sơ sinh bị viêm da ở mặt hiệu quả tại nhà

Tiêm phòng là một việc cực kỳ quan trọng với trẻ sơ sinh từ 0-6 tháng tuổi - Ảnh minh họa: Internet

Bảo vệ bé an toàn

Khi trẻ được 3-4 tháng tuổi, bé sẽ bắt đầu trườn lẫy và tìm hiểu về mọi thứ xung quanh. Do đó, các mẹ hay loại bỏ mọi đồ vật sắc nhọn, nguy hiểm trong tầm với của trẻ, tránh làm trẻ bị thương. Ngoài ra, hãy để mắt đến bé thường xuyên để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ.

Trên đây là những cách chăm sóc trẻ sơ sinh từ 0 đến 6 tháng tuổi. Để có thêm nhiều kiến thức bổ ích hơn, các mẹ hãy thường xuyên theo dõi các bài viết của Phunuvagiadinh. Chúc các bé yêu luôn thông minh, khỏe mạnh.