Cách chăm sóc trẻ sơ sinh bị viêm da ở mặt hiệu quả tại nhà

Trẻ sơ sinh bị viêm da ở mặt là biểu hiện của nhiều bệnh. Trong đó, nếu bố mẹ bị viêm da cơ địa thì khả năng cao nguyên nhân gây ra tình trạng viêm da ở mặt của trẻ cũng xuất phát từ đây. Dưới đây là phương pháp chăm sóc trẻ bị viêm da tại nhà cực kỳ hiệu quả, ngăn chặn bệnh phát triển cũng như hỗ trợ cho quá trình điều trị nhanh chóng.

Lưu ý mẹ nên chọn các loại kem dưỡng ẩm dịu nhẹ, có tính thẩm thấu nhanh, phù hợp với từng loại da của bé cũng như điều kiện khí hậu nhiệt đới gió mùa nóng ẩm tại Việt Nam.

Bôi kem dưỡng ẩm là bước chăm sóc đầu tiên và đơn giản nhất. Khi trẻ sơ sinh bị viêm da cơ địa ở mặt , da trẻ thường bị khô đồng thời khả năng bảo vệ giảm sút. Mẹ nên thoa kem dưỡng ẩm nhằm giúp da trẻ trở nên mịn màng, các tổn thương dịu lại đồng thời hạn chế được các bệnh lây lan.

Đắp gạc ướt

Mẹ nên đắp gạc ướt lên da giúp da của trẻ dịu xuống, giảm ngứa và trẻ sẽ không còn phải gãi nhiều nữa, từ đó sớm phục hồi.

Đắp gạc ướt lên da giúp da của trẻ dịu xuống, giảm ngứa - Ảnh minh họa: Internet

Tắm cho trẻ

Mẹ không nên tắm cho trẻ quá lâu trên 10 phút với nước nóng. Điều đó sẽ khiến da của trẻ khô hơn và mất độ ẩm. Các mẹ chỉ nên tắm cho trẻ trong khoảng 5-10 phút với nước âm ấm, tầm 36 độ C.

Dầu gội, sữa tắm dịu nhẹ, ít kiềm

Các sản phẩm dầu gội sữa tắm ít kiềm, dịu nhẹ sẽ giúp loại bỏ sạch sâu lớp bụi bẩn trên da mà không hề gây kích ứng cho trẻ.

Bôi kem dưỡng ẩm sau khi tắm

Phương pháp này sẽ giúp cung cấp lại lượng ẩm mà da trẻ đã mất trong quá trình tắm.

Cắt móng tay

Việc này sẽ giúp trẻ tránh gãi hay làm da trầy xước, viêm lây lan, nặng hơn là nhiễm trùng da.

Cắt móng tay cho trẻ để tránh trẻ gãi, làm trầy xước và nhiễm trùng da - Ảnh minh họa: Internet

Bơi lội

Cách này thường áp dụng cho trẻ bị viêm da cơ địa toàn thân. Khi bơi lội, trẻ sẽ được ngâm mình trong nước, cảm thấy dễ chịu và các triệu chứng ngứa sẽ giảm bớt, da sẽ nhanh lành hơn. Tuy nhiên, mẹ hãy nhớ tắm lại thật sạch cho trẻ để loại bỏ bớt các tác nhân gây kích ứng tồn tại trong nước hồ bơi.

Loại trừ nguyên nhân khiến trẻ sơ sinh bị viêm da ở mặt

Đây là bước vô cùng quan trọng bởi việc điều trị và chăm sóc bằng thuốc có tốt đến đâu nhưng không loại bỏ tận gốc nguyên nhân gây bệnh thì bệnh vẫn có thể tái phát dễ dàng, nhiều lần, dần dần chuyển sang bệnh mãn tính.

Quần áo

Giặt riêng và giặt sạch quần áo của trẻ.

Không cho trẻ mặc áo len, dạ hay nylon vì những chất liệu này không chỉ gây kích ứng cho da mà còn khiến lỗ chân lông bít tắc, trẻ sơ sinh có cơ địa nhạy cảm dễ bị viêm da.

Nên cho trẻ mặc áo quần cotton 100%, thoáng mát cho da.

Mẹ nên cho trẻ mặc áo quần cotton 100%, thoáng mát cho da - Ảnh minh họa: Internet

Không nên dùng xà phòng giặt có chứa chất tẩy cao hoặc chất làm mềm vải vì chúng có thể gây dị ứng cho da.

Thức ăn

Trẻ bú mẹ: Mẹ có thể tăng cường ăn nhiều cá biển (loại cá không gây dị ứng) nhằm tăng chất ARA có khả năng chống dị ứng tốt. Các mẹ không nên ăn trứng, mỡ động vật hay nội tạng động vật,… bởi chúng có thể khiến trẻ bị dị ứng thông qua sữa mẹ.

Trẻ ăn dặm: Các mẹ nên theo dõi phản ứng của trẻ mỗi khi cho trẻ ăn những thức ăn lạ. Tuyệt đối không kết hợp cho trẻ thử nhiều món mới cùng lúc. Chỉ nên thay đổi một thành phần lạ để nếu con bị dị ứng, mẹ có thể phát hiện được nguyên nhân cụ thể và loại trừ nó ra khỏi thực đơn ăn dặm của bé.

Các mẹ nên theo dõi phản ứng của trẻ mỗi khi cho trẻ ăn những thức ăn lạ - Ảnh minh họa: Internet

Trứng, mật ong, sữa: có thể gây dị ứng cho trẻ. Do đó, mẹ nên cho trẻ tiếp xúc với những thực phẩm này khi tròn 1 tuổi trở lên.

Nếu tiền sử trong gia đình bạn có người bị dị ứng với loại thực phẩm nào đó thì mẹ hãy cẩn thận khi cho con ăn thử.

>>> Xem thêm:

- Phải làm sao khi trẻ sơ sinh bị viêm da?

Môi trường

Dùng máy phun sương để làm ẩm phòng: Không nên lạm dụng quá vì độ ẩm cao sẽ khiến vi khuẩn, nấm mốc sinh sôi. Luôn đảm bảo cho nhà cửa luôn khô thoáng, loại trừ bụi bẩn và nấm mốc.

Dùng máy phun sương để làm ẩm phòng cho trẻ sơ sinh - Ảnh minh họa: Internet

Thường xuyên quét dọn để tránh bụi, xơ vải vì chúng là những dị nguyên có thể bám lên cơ thể của trẻ, gây viêm da.

Bố mẹ nên cân nhắc việc nuôi thú cưng trong nhà, nếu nuôi thì hạn chế cho trẻ tiếp xúc với vật nuôi đó. Lông của chúng hay những con bọ ve có thể gây viêm da cơ địa ở mặt trẻ sơ sinh

Khi thời tiết đột ngột thay đổi, đặc biệt là lúc giao mùa, mẹ nên chủ động chăm sóc da cho trẻ, vệ sinh môi trường xung quanh để giảm nguy cơ tái phát cũng như triệu chứng viêm da ở trẻ.

Trên đây là những phương pháp chăm sóc trẻ sơ sinh bị viêm da ở mặt đơn giản và giảm thời gian phục hồi bệnh. Mong rằng bài viết hữu ích cho bạn đọc.