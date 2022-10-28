Phải làm sao khi trẻ sơ sinh bị viêm da?

Mẹ có biết rằng, trẻ sơ sinh có cấu tạo da cực kỳ non nớt và mỏng manh? Theo đó, cơ chế bảo vệ da của bé kém hơn 5 lần so với người lớn. Chính vì thế, những tác động từ bên ngoài như nhiệt độ, môi trường, các đồ dùng, hóa chất hay thức ăn của mẹ trong quá trình cho bé bú đều có thể tấn công làn da non nớt đó.

Có nhiều dạng viêm da ở trẻ sơ sinh, ví dụ như: viêm da dị ứng, viêm da mủ, viêm da cơ địa, viêm da đầu, chàm thể tạng (hay viêm da thể tạng)… Tùy theo từng loại viêm da mà có cách điều trị, chăm sóc và phòng tránh khác nhau. Những tình trạng này đa số là bé sẽ khỏi và hồi phục hoàn toàn. Nếu bé viêm da cơ địa thì chỉ cần biết cách phòng tránh cho bé khỏi những tác nhân bên ngoài gây viêm da thì sẽ không lo tái phát.

Trẻ sơ sinh bị viêm da là một khái niệm chung chung dùng để chỉ các phản ứng của da dưới những tác nhân bên ngoài thường gặp ở trẻ sơ sinh. Đây là tình trạng không hiếm gặp và các bệnh viêm da ở trẻ sơ sinh chủ yếu là do cơ địa dị ứng của trẻ. Đây là bệnh không nguy hiểm, nếu cha mẹ và người chăm sóc trẻ biết cách xử lý thì bệnh sẽ tự khỏi. Tuy nhiên, một số trường hợp do không điều trị đúng cách và kịp thời nên để xảy ra biến chứng đáng tiếc.

Tuy nhiên, tình trạng viêm da nhiễm trùng ở trẻ sơ sinh là nguy hiểm và cần phải cảnh báo. Đây là tình trạng khi các tổn thương trên da của bé không được xử lý đúng cách, dẫn đến vết thương sâu hơn và làm cho da bị nhiễm trùng. Lúc này, trên da còn xuất hiện nhiều vết đỏ, ngứa, nổi mẩn,… khiến bé khó chịu và đau đơn. Chính vì vậy, khi mẹ thấy tình trạng ngứa ngày càng tăng nặng thì nên đưa con tới ngay bệnh viện để được khám và điều trị kịp thời nhé.

Cha mẹ nên cho bé đi khám để được bác sĩ chẩn đoán chính xác!

Triệu chứng trẻ sơ sinh bị viêm da như thế nào?

Tùy theo từng thể bệnh viêm da mà trẻ sẽ xuất hiện các triệu chứng khác nhau. Tuy nhiên, vẫn có một số những biểu hiện thường gặp khi trẻ sơ sinh bị viêm da là:

- Đầu tiên trẻ có dấu hiệu đỏ, tấy ở một khu vực da nào đó. Các vùng hay gặp nhất là cổ, lưng, má, ngực, mông, bẹn,...

- Các mụn nước thường tập trung thành từng đám, gây ngứa và gây đỏ. Xung quanh khu vực nhiều mụn nước da bé có thể bị phù nề, chảy nước, ngứa nhiều.

- Khi bệnh tiến triển qua giai đoạn cấp thì thương tổn da sẽ giảm một chút, da ít phù hơn, những mụn bắt đầu khô và đỡ tấy đỏ.

- Đến giai đoạn gần khỏi, da sẽ dày thêm lên, bong vảy, nhưng vẫn còn cảm giác ngứa.

Trẻ sơ sinh bị viêm da cơ địa với triệu chứng nổi những vết mẩn đỏ trên má!

Trong một vài trường hợp, nếu trẻ sơ sinh bị viêm da không được chữa trị tốt có thể biến chứng dẫn đến tình trạng bội nhiễm, vết ngứa có mủ, lở loét, đau ngứa rát. Các vết ngứa, viêm nhiễm thường tập trung ở vùng mặt, đầu, cổ – nơi tập trung rất nhiều mạch máu và gần hệ thần kinh nên rất dễ gây biến chứng. Thậm chí có trường hợp gây nhiễm trùng máu, gây viêm tắc tĩnh mạch não và để lại di chứng khó có thể khắc phục.

Khi trẻ sơ sinh bị viêm da phải xử lý thế nào?

Khi phát hiện con mình bị viêm da thì cha mẹ cần phải bình tĩnh để xử lý tránh mắc phải những sai lầm đáng tiếc. Điều quan trọng nhất là mẹ phải giữ vệ sinh da cho bé sạch sẽ và tránh các tác nhân gây viêm da. Sau đây là những việc mẹ cần làm trong quá trình chăm sóc trẻ sơ sinh bị viêm da:

1. Thực hiện đúng chỉ dẫn của bác sĩ

Khi thấy con có triệu chứng bị viêm da, mẹ cần cho con đến gặp bác sĩ để được chẩn đoán nguyên nhân và tư vấn cách điều trị tốt nhất và phù hợp nhất cho bé.

2. Tắm và giữ ẩm da cho bé

Các chuyên gia cho rằng việc tắm rửa cho bé sạch là việc làm rất quan trọng để điều trị chứng viêm da ở trẻ sơ sinh. Mẹ nên dùng nước ấm vừa phải để tắm cho bé.

Nhiều mẹ mách nhau nên tắm các loại lá cây khi bé bị viêm da. Rất nhiều mẹ lên mạng tìm hiểu trẻ sơ sinh bị viêm da tắm lá gì? Tuy nhiên, cách an toàn nhất vẫn là dùng loại xà phòng dịu nhẹ và chuyên dụng cho trẻ sơ sinh. Không nên tự ý nấu các loại nước lá, lá thuốc…nếu chưa có sự đồng ý của bác sĩ chuyên khoa, vì những loại nước lá đó có thể thấm vào những vết xước trên da, khiến tình trạng viêm da của bé nặng hơn.

Mẹ tắm cho bé bằng nước ấm sạch và sữa tắm chuyên dụng cho trẻ sơ sinh!

Đồng thời, khi tắm cho bé mẹ hãy thao tác nhẹ nhàng, không chà xát để tránh làm xước da bé. Bên cạnh đó, sau khi tắm xong và da bé còn ẩm, mẹ hãy thoa một lớp kem dưỡng ẩm phù hợp với trẻ sơ sinh hoặc chuyên dùng cho trẻ bị viêm da nhằm giúp làm mềm da, khôi phục lại lớp bảo vệ của da và ngăn chặn vi khuẩn tấn công.

3. Giữ cho da bé thông thoáng

Mẹ nên cho bé mặc những loại quần áo mềm mại, được làm từ các loại vải tự nhiên, tránh các loại len, các loại thô hay các vật liệu có thể gây bí mồ hôi, gây xước da hay kích ứng da của bé. Tuyệt đối không cho bé mặc quá nóng, ủ quá kỹ, kể cả trong mùa đông, mà hãy để da bé được thông thoáng thì các vết viêm da mới mau lành.

Bên cạnh đó, cũng nên thường xuyên thay tã, bỉm cho bé khoảng 2-3 tiếng một lần, không để bé mặc bỉm có chứa chất thải quá lâu. Chú ý khi lau sạch sẽ những vùng mông, bẹn, đùi sau khi bé đi đại tiện, tiểu tiện. Mẹ nhớ chọn loại tã bỉm mềm mại, kích thước phù hợp và thông thoáng cho bé.

4. Mẹ nên tránh các thức ăn gây dị ứng

Vì nguồn thức ăn chính của bé chính là sữa mẹ, nên rất có thể nguyên nhân gây ra tình trạng viêm da ở bé là do nguồn thức ăn của mẹ có vấn đề. Chính vì vậy, các mẹ cần kiêng các loại thức ăn như đậu nành, lúa mì, đậu phộng, hải sản, sữa bò… và một số thực phẩm dễ gây dị ứng khác.

Mẹ tránh các thức ăn có khả năng gây dị ứng!

5. Không cho bé gãi, cào xước vào vết ngứa

Trẻ sơ sinh bị viêm da thường có xu hướng cố gắng làm dịu cơn ngứa bằng cách gãi, cào, xoa lên vùng bị ngứa như tay, cổ, mặt, bụng… Tuy nhiên, như đã nói ở trên, việc chà xát vào vết viêm sẽ khiến tình trạng tệ hơn, thậm chí là nhiễm trùng. Vì vậy, mẹ hãy cho bé nằm ở chăn đệm mềm mại, cắt sạch móng tay, đeo bao tay cho bé và thường xuyên chú ý đến bé để ngăn không cho bé gãi nhé.

6. Không tự ý đi mua các loại thuốc về bôi cho bé

Làn da của bé sơ sinh vô cùng mỏng manh và nhạy cảm, cũng như hiện tượng viêm da ở trẻ sơ sinh có rất nhiều nguyên nhân khác nhau. Vì thế, cha mẹ không có kiến thức chuyên môn thì không thể nhận định được bé vì sao bị viêm da và uống thuốc gì, bôi thuốc gì là thích hợp. Việc tự ý bôi thuốc có thể gây ra tác dụng phụ không tốt cho sức khỏe của bé. Mẹ chỉ nên thực hiện bôi thuốc và cho bé uống thuốc theo chỉ dẫn của bác sĩ thôi nhé.

Tất cả các loại thuốc sử dụng cho bé cần được bác sĩ kê đơn!

Bên cạnh đó, khi cha mẹ thấy những biểu hiện viêm da của bé không tiến triển tốt hơn trong thời gian 1 tuần kể từ khi bắt đầu chữa trị, thì cần đưa bé sơ sinh đến bệnh viện để khám lại. Hoặc khi phát hiện các dấu hiệu như da có mụn mủ, vết thương đóng vảy nâu vàng, chảy nước,… thì cần phải đưa bé đi khám ngay lập tức để thăm khám, vì đó có thể là dấu hiệu nhiễm khuẩn, nhiễm trùng,...

Tóm lại, hiện tượng trẻ sơ sinh bị viêm da là không hề hiếm và ba mẹ hoàn toàn có thể điều trị dứt điểm chí bé nếu biết cách điều trị và chăm sóc con đúng cách. Hy vọng, với những thông tin mới được chia sẻ trên đây, cha mẹ đã có thêm một vài kiến thức hữu ích để giúp tình trạng viêm da này của bé mau dịu lại. Chúc các bé của chúng ta luôn khỏe mạnh và hay ăn chóng lớn nhé!