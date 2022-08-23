Hung hăng hoặc lo lắng: Lý do thực sự nào đằng sau hành vi khó hiểu của con bạn ?

Thông thường, khi trẻ bộc lộ sự tức giận nhiều hơn chúng thường bị gán cho là "hung hăng" hoặc "đứa trẻ giận dữ". Nhưng sự hung hăng không phải là lý do duy nhất khiến con bạn có thể cư xử theo cách này. Sự lo lắng thường có thể che giấu bằng sự hung hăng. Ngay cả khi người lớn cũng có thể khó nhận ra các triệu chứng và kiểm soát sự lo lắng của chình mình, vì vậy khi trẻ trải qua những cảm xúc này, chúng thường không hiểu phải làm gì.

Mỗi đứa trẻ có một cách riêng để thể hiện sự tức giận của chúng. Một số bé sẽ ngồi và bĩu môi trong im lặng, trong khi những bé khác bày tỏ sự quan tâm bằng lời nói. Tuy nhiên, có những lúc hành vi của họ bắt đầu vượt quá giới hạn như la hét, cắn, đá và đánh nhau. Đối với cha mẹ, đặc biệt là cha mẹ mới, có thể khó kiểm soát và hiểu được hành vi của con và lý do tại sao con hành xử như vậy.

Trẻ em trải nghiệm nhiều điều mới mẻ trong cuộc sống hàng ngày, gặp gỡ những người mới, thử những điều mới và chúng trải qua nhiều cung bậc cảm xúc. Trải qua những cảm xúc này cho phép chúng phát triển thành những người trưởng thành khỏe mạnh, có thể hình thành các mối quan hệ tốt và thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ.

Khi chúng ta nghĩ đến sự lo lắng, chúng ta luôn nghĩ đến việc "đóng băng", rút ​​lui khỏi các tình huống xã hội và không lên tiếng. Nhưng đó không phải là luôn luôn như vậy. Lo lắng xảy ra khi hạch "hạnh nhân" trong não của chúng ta cảm nhận được các hormone gây rắc rối như adrenaline tăng lên trong cơ thể, do đó kích hoạt phản ứng chiến đấu hoặc phản ứng của chúng ta. Phản ứng chiến đấu này là điều cần thiết để giữ cho con người sống và khỏe mạnh. Bộ não lo lắng cũng mạnh mẽ và khỏe mạnh như bất kỳ bộ não nào khác, nhưng nó chỉ là một chút bảo vệ của chính nó. Vào những thời điểm khi chiến đấu hoặc phản ứng được kích hoạt, thay vì rời khỏi tình huống lo lắng, não sẽ "chiến đấu" chống lại nó. Không có nhiều thời gian để ý thức của bạn đánh giá hành vi đó có đúng hay không, nó chỉ muốn tự bảo vệ mình.

Đối với trẻ lo lắng, mỗi bước đi mới, cảm xúc mới có thể kích hoạt hạch hạnh nhân tin rằng nó nguy hiểm và kích hoạt phản ứng chiến đấu của não. Phản ứng của chúng trong cuộc chiến bảo vệ bản thân có thể được coi là sự hung hăng từ cha mẹ và người khác.

Không bao giờ là quá muộn để bạn nhận ra những dấu hiệu này trong hành vi của trẻ và có thể giúp đỡ chúng khi chúng cần.

Hiểu rằng lý do cho hành vi của con bạn có thể là lo lắng là điều quan trọng. Con bạn không cố ý làm phiền bạn, chúng có thể đang đối mặt với những cảm xúc mạnh mẽ hơn và không thể nói về nó. Trẻ em cần cha mẹ làm bạn và hướng dẫn chúng trong cuộc sống. Để có thể giúp con, bạn phải sẵn sàng hiểu con.

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Cách mạnh mẽ nhất để giúp con vượt qua lo lắng là giải thích, trò chuyện với con bạn về sự lo lắng. Trẻ em rất dễ chấp nhận các chủ đề mới, con là những người học nhanh và tiềm năng hiểu biết của con là vô hạn. Khi con có thể liên hệ với việc giảng dạy, con thậm chí còn hiểu rõ hơn. Hãy thẳng thắn về điều đó, làm cho con thoải mái và con sẽ hiểu.

Trang bị cho con những kỹ năng phù hợp. Khi con bạn dần dần bắt đầu hiểu được sự lo lắng, điều quan trọng là chúng phải biết phải làm gì nếu chúng lo lắng. Các bài tập thở luôn có thể làm dịu bộ não lo lắng. Dạy chúng đếm đến 10 và hít thở khi chúng cảm nhận được những cảm xúc này. Bạn cũng có thể dạy chúng 5 thủ thuật - 5 thứ chúng có thể nhìn thấy, 4 thứ chúng có thể cảm nhận được, 3 thứ chúng có thể chạm vào, 2 thứ chúng ngửi thấy và 1 việc thở sâu. Bài tập này có thể giúp họ tập trung khỏi chủ đề lo lắng về hiện tại khi mọi thứ đều bình lặng và ổn thỏa.

Nếu bạn cảm thấy rằng con bạn không quá thoải mái khi nói chuyện với bạn, hãy tìm sự giúp đỡ từ những người khác. Cho phép một thành viên thân thiết trong gia đình mà con cảm thấy thoải mái hoặc thậm chí là một nhà trị liệu để nói chuyện với con.

Ảnh minh họa: Internet

Đôi khi, nhiều bậc cha mẹ có thể cảm thấy bị xúc phạm rằng họ là lý do khiến con họ cảm thấy lo lắng và tức giận, nhưng bạn phải nhắc nhở bản thân rằng nếu bạn cũng trở nên tức giận và cố gắng vượt qua ranh giới của con, bạn sẽ chỉ khiến chúng im lặng.

Cảm xúc của trẻ em rất mỏng manh và chúng ta không thể luôn mong đợi chúng biết phải làm gì. Con vẫn là con người bé nhỏ đang học hỏi và sẽ mắc sai lầm. Là cha mẹ, tất cả những gì chúng ta có thể làm là cho phép chúng trải nghiệm những cảm xúc này một cách độc lập và hướng dẫn chúng thể hiện cảm xúc của mình một cách lành mạnh.

Đôi khi, việc đối phó với trẻ nhỏ có thể quá sức, nhưng nếu bạn kiên nhẫn và nhận thấy những lý do cơ bản dẫn đến hành vi của chúng, bạn sẽ có thể giúp chúng.

Theo Times of India