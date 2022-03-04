'Hủ rượu mơ' của các ông bố luôn cần được nâng niu và chăm sóc, đây là những điều mà các cô con gái nhỏ luôn muốn được bố mình nói ra

Nuôi dạy con 04/03/2022 09:20

Người cha đóng một vai trò quan trọng trong việc định hình cuộc sống của con gái họ. Cha sẽ dạy con gái tính kiên cường, tính độc lập và sức mạnh nhưng có thể không phải lúc nào điều đó cũng được truyền đạt một cách tốt nhất.

'Hủ rượu mơ' của các ông bố luôn cần được nâng niu và chăm sóc, đây là những điều mà các cô con gái nhỏ luôn muốn được bố mình nói ra - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Người cha đóng một vai trò quan trọng trong việc định hình cuộc sống của con gái họ. Cha sẽ dạy con gái tính kiên cường, tính độc lập và sức mạnh nhưng có thể không phải lúc nào điều đó cũng được truyền đạt một cách tốt nhất. Biết cách nói những điều đúng và đúng cách là một trong những điều quan trọng nhất giúp tăng cường tình cảm và xây dựng mối quan hệ tốt đẹp hơn. Vì vậy, đây là bảy điều mà mọi cô con gái cần nghe từ cha của mình.

Ôm và yêu thương

'Hủ rượu mơ' của các ông bố luôn cần được nâng niu và chăm sóc, đây là những điều mà các cô con gái nhỏ luôn muốn được bố mình nói ra - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Mọi thứ mà xã hội xây dựng theo giới tính, đều ảnh hưởng đến cả hai giới tính theo cách này hay cách khác. Không có gì lạ khi thấy các cô gái bị kéo xuống hoặc xấu hổ vì chỉ đơn giản là khẳng định thế mạnh của họ. Nuôi dạy con gái hiểu rằng dù xã hội có nói gì đi chăng nữa thì điều quan trọng là con phải biết tự bao bọc và khẳng định mình. Không giới hạn bản thân và nói thẳng ra những gì người ta yêu thích về bản thân họ không phải là khoe khoang hay bất cứ điều gì tiêu cực.

Con gái ba luôn trông rất đẹp

'Hủ rượu mơ' của các ông bố luôn cần được nâng niu và chăm sóc, đây là những điều mà các cô con gái nhỏ luôn muốn được bố mình nói ra - Ảnh 3
Ảnh minh họa

Khen ngợi khi con gái của bạn mặc trang phục là điều quan trọng. Tuy nhiên, việc làm cho cô ấy nhận ra rằng cô ấy xinh đẹp và mỗi điều cô ấy làm cho bản thân đều tôn lên vẻ ngoài của cô ấy cũng rất cần thiêt. Việc mặc đồ ngủ, làm luận văn cả đêm cũng nên được đánh giá cao để khiến con hiểu được giá trị của mình. Nói với cô ấy rằng con rất xinh đẹp, bất kể có diện trang phục lộng lẫy hay trang điểm hay không là một trong những điều quan trọng nhất giúp cô ấy tự tin hơn và giúp cô ấy vượt qua những tiêu chuẩn khuôn mẫu về cái đẹp mà xã hội đặt ra.

Tức giận là điều tự nhiên và con được phép thể hiện điều đó

'Hủ rượu mơ' của các ông bố luôn cần được nâng niu và chăm sóc, đây là những điều mà các cô con gái nhỏ luôn muốn được bố mình nói ra - Ảnh 4
Ảnh minh họa

Mặc dù sự tức giận chủ yếu liên quan đến sự tiêu cực, nhưng khi phụ nữ thể hiện nó thì nó lại mang tiếng là "quỷ dữ", "mất nết". Khi một cô gái tròn mười tuổi, cô ấy được dạy rằng bộc lộ sự tức giận sẽ không khiến cô ấy trông đẹp và không được "nữ tính". Tuy nhiên, điều quan trọng là các ông bố phải loại bỏ những định kiến ​​này và bình thường hóa việc thể hiện những cảm xúc mãnh liệt như tức giận vốn chỉ là của con người, không phân biệt giới tính.

Con có thể nói "Giúp con với"

'Hủ rượu mơ' của các ông bố luôn cần được nâng niu và chăm sóc, đây là những điều mà các cô con gái nhỏ luôn muốn được bố mình nói ra - Ảnh 5
Ảnh minh họa

Nói với con gái của bạn rằng con có thể khẳng định quyền lực của mình và trở thành một cô chủ có thể giống như một lời khuyên suông mà không được hỗ trợ bởi bất kỳ hành động nào. Bảo con gái bạn trở thành một nhà lãnh đạo và bắt con làm như vậy là hai việc khác nhau. Yêu cầu giúp đỡ, lời khuyên và ý kiến ​​về những vấn đề quan trọng sẽ củng cố ý thức về bản thân của con và cũng nâng cao giá trị bản thân của con. Tuy nhiên, hãy đảm bảo rằng việc hỏi ý kiến ​​được thực hiện theo đúng lời khuyên để cô ấy biết rằng lời nói của cô ấy thực sự có giá trị.

Bố luôn ủng hộ và coi trọng phụ nữ

'Hủ rượu mơ' của các ông bố luôn cần được nâng niu và chăm sóc, đây là những điều mà các cô con gái nhỏ luôn muốn được bố mình nói ra - Ảnh 6
Ảnh minh họa

Tin tưởng vào con gái của bạn là không đủ. Điều quan trọng không kém đối với cô ấy là bạn biết rằng bạn tin tưởng vào phụ nữ và hết lòng ủng hộ họ. Ý kiến ​​của bạn về bình đẳng giới, quyền bình đẳng và sức mạnh của phụ nữ sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến con gái bạn và nuôi dưỡng con gái bạn niềm tin như vậy. Hãy chắc chắn rằng bạn bắt đầu các cuộc trò chuyện về việc trả công bình đẳng cho phụ nữ và cách thực hành lạc hậu không xứng đáng có một vị trí trong bối cảnh ngày nay.

Con tuyệt vời hơn cả vẻ ngoài của mình con gái à

'Hủ rượu mơ' của các ông bố luôn cần được nâng niu và chăm sóc, đây là những điều mà các cô con gái nhỏ luôn muốn được bố mình nói ra - Ảnh 7
Ảnh minh họa

Mặc dù rất nhiều người trong chúng ta luôn nói với nhau rằng ngoại hình không quan trọng, nhưng điều đó khác xa so với thực tế. Trong thế giới thực, đặc biệt là ở thanh thiếu niên và thanh niên, ngoại hình đóng một vai trò quan trọng trong việc xác định cách một cá nhân được đối xử. Nói với con gái rằng cô ấy hơn ngoại hình sẽ khẳng định lại niềm tin của cô ấy vào cụm từ thường nghe và cũng sẽ khuyến khích hình ảnh bản thân tích cực.

Không sao cả nếu con không muốn hôn ông nội

'Hủ rượu mơ' của các ông bố luôn cần được nâng niu và chăm sóc, đây là những điều mà các cô con gái nhỏ luôn muốn được bố mình nói ra - Ảnh 8
Ảnh minh họa

Yêu cầu có vẻ vô thưởng vô phạt nhưng hầu hết các ông bố sẽ ngạc nhiên khi biết rằng yêu cầu ôm hôn bất kể là từ ai, đều có thể gây khó chịu cho con gái nhỏ và hãy nói với cô ấy rằng cô ấy có thể làm theo ý mình sẽ thúc đẩy sự đồng ý và kiểm soát cơ thể của cô ấy một cách lành mạnh. 

Theo Times of India

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Từ khóa:   cách dạy con gái bố và con gái giáo dục con cái

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