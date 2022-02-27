Đừng để 'em bé mới' là tác nhân của những tủi thân dồn nén nơi con cả. Ba mẹ hãy lưu ngay 10 bước giúp con bạn thích nghi với anh chị em mới một cách hiệu quả

Sau đây là các mẹo về cách khiến cả con bạn cảm thấy được hòa nhập và tạo tiền đề cho mối quan hệ anh chị em lành mạnh.

Có một số cách đã được thử và khá hiệu quả để giúp mọi thứ dễ dàng hơn cho ba mẹ khi muốn tạo sự quan tâm với tâm lý của trẻ lớn hơn khi ba mẹ có em bé.

1. Chuẩn bị cho đứa trẻ lớn hơn trước khi em bé được sinh ra

Mục tiêu của bạn là làm cho con bạn kết bạn với em bé trước khi chào đời. Thành thật với đứa trẻ lớn hơn của bạn và giải thích rằng em bé sẽ ngủ, ăn và khóc hầu hết thời gian, sẽ không phải là bạn chơi ngay lập tức. Để con bạn tương tác với bụng của bạn: nói chuyện với em bé, vỗ về em bé, hoặc để chúng cảm nhận được em bé đang đạp. Cùng nhau lập kế hoạch vui vẻ cho em bé. Nếu bạn cần thay đổi phòng cho em bé, hãy cùng thảo luận với đứa con lớn vì vậy trẻ lớn hơn sẽ không cảm thấy như chúng bị thay thế.

2. Đừng đổ lỗi mọi thứ là do có em bé

Hãy cẩn thận đừng sử dụng em bé như một cái cớ cho lý do tại sao bạn không thể làm điều gì đó ngay cả khi đó là sự thật. "Mẹ không thể giúp con giờ được, tôi phải thay chăm em.", "Hãy im lặng nào, con sẽ đánh thức em bé đó." Tất nhiên, khi đó anh chị sẽ nghĩ em bé là nguồn gốc của mọi bất hạnh cho mình! Thay vào đó, ba mẹ hãy cố gắng sử dụng các lý do khác hoặc ít nhất là từ ngữ không liên quan đến "em bé".

3. Bám vào thói quen thông thường

Không có gì sẽ chạy như thời gian của kim đồng hồ: với đứa trẻ mới sinh, gia đình của bạn sẽ giống như một sự hỗn loạn hầu như không có. Tuy nhiên, hãy cố gắng duy trì một lịch trình đều đặn, nó sẽ giúp trẻ lớn hơn của bạn cảm thấy bớt lo lắng hơn. Đảm bảo rằng con sẽ được tham gia nhiều hoạt động thường xuyên nhất có thể, thức dậy và đi ngủ đúng giờ như trước khi em bé xuất hiện.

4. Thừa nhận cảm xúc của đứa trẻ lớn

Đừng bao giờ phủi bỏ cảm xúc của con bạn hoặc la mắng chúng khiến chúng nổi khùng hoặc khó chịu vì mọi thứ đã thay đổi. Con có thể bộc lộ cảm xúc tiêu cực hoặc thậm chí hành động. Hãy cho con biết bạn hiểu lý do tại sao con khó chịu và bạn cảm thấy như vậy là được rồi. Đảm bảo với on rằng bạn sẽ luôn yêu họ cho dù thế nào đi nữa. Yêu cầu con cho bạn biết khi nào con bắt đầu cảm thấy tức giận.

Nếu bạn nghe thấy câu nói kinh hoàng như "Con ghét em bé!", đừng nói với con bạn rằng chúng đã nhầm hoặc sai rồi. Mặc dù nghe thấy rất đau lòng, nhưng đừng cố thuyết phục con nên yêu anh chị em của mình. Thay vào đó, hãy nói với con rằng điều đó là bình thường và hy vọng, cảm giác này của con sẽ qua đi. Sự thừa nhận sẽ làm giảm cường độ ban đầu của những cảm xúc tiêu cực của con bạn.

5. Tặng một hoặc 2 món quà

Chắc chắn sẽ có những món quà tuyệt vời dành cho em bé khi sinh ra. Và nó có thể khá khó chịu đối với một đứa trẻ lớn hơn đang "ngồi bên lề" nhìn những món quà chất đống. Vì vậy, thỉnh thoảng hãy tạo bất ngờ cho đứa trẻ lớn hơn của bạn bằng một món quà. Nó không nhất thiết phải là một cái gì đó to lớn và lạ mắt, đó là trường hợp cần sự chú ý quan trọng hơn còn bình thường ba mẹ chỉ cần tạo một món quà bất ngờ nho nhỏ cũng rất ý nghĩa. Hãy để con lớn cũng là người mở gói quà cho bé và thử chúng trước.

6. Cho anh chị em lớn tuổi cùng tham gia chăm em bé

Mời trẻ lớn giúp đỡ trẻ mới sinh, nhưng đừng thúc ép nếu trẻ không muốn. Làm ầm ĩ lên về việc "người anh trai" quan trọng như thế nào sẽ chỉ làm con thêm tủi thân. Hãy xem liệu con có muốn lấy cho bạn tã hoặc bình sữa sạch, chọn quần áo hoặc đung đưa em bé trong nôi hay không. Dạy trẻ cách xỏ tất cho tem và để trẻ rắc bột pha sữa cho em bé. Anh chị em lớn tuổi hơn sẽ cảm thấy tự hào khi được giao một số trách nhiệm "trưởng thành" mới.

7. Dành nhiều sự quan tâm hơn

Mỗi phụ huynh nên dành nhiều thời gian gặp nhau hơn với anh chị em lớn hơn mỗi ngày. Lên lịch với người bạn đời của bạn để xác định thời điểm một trong hai người sẽ trông em bé trong khi người kia có thể có thời gian chất lượng với con đầu lòng của bạn. Hãy để con bạn chọn những gì bạn sẽ làm cùng nhau và làm theo chúng.

Bạn cũng có thể tạo khu vực không dành cho trẻ nhỏ, đặc biệt nếu trẻ đã tập bò và có thể phá hỏng đồ chơi của anh chị lớn. Tạo không gian riêng tư cho con và mang tới cho con với những thứ mà chúng không cần phải chia sẻ với anh chị em của mình.

8. Dạy con lớn của bạn cách tương tác với em bé một cách an toàn

Trẻ em bẩm sinh có thể thấy các hành động tác động vào là thô bạo, vì vậy hãy sử dụng một con búp bê hoặc một con thú nhồi bông để cho con lớn thể hiện cách chăm sóc em bằng việc nhẹ nhàng chạm và bế em bé. Hướng dẫn cách xoa lưng và ôm đầu đúng cách cho trẻ. Nói với con rằng kiểu tiếp xúc này giúp em bé bình tĩnh và khen ngợi anh chị em đã hoàn thành tốt công việc. Tất cả những điều đó dạy cho đứa trẻ lớn hơn về thể chất và tương tác với em bé một cách tích cực.

9. Chứng tỏ em bé là "người thật"

Hãy thể hiện rằng em bé là một con người nhỏ bé với những nhu cầu và sở thích riêng. Giải thích rằng trẻ sơ sinh cần sữa, tã và em bé sẽ ngủ nhiều, có những thứ em bé sẽ thích và không thích. Điều này cũng có thể gây hứng thú cho một đứa trẻ lớn hơn khi suy đoán về những bộ quần áo mà em bé thích hoặc những món đồ chơi mà em bé sẽ cần.

Cho con bạn xem những bức ảnh thời thơ ấu của chúng cũng có thể là một ý tưởng hay. Bằng cách diễn lại thời thơ ấu của chúng, bạn đang giúp trẻ dễ dàng liên hệ với trẻ sơ sinh hơn.

10. Làm cho mỗi đứa trẻ đều cảm thấy đặc biệt

Trong bất cứ hoàn cảnh nào, bạn không nên so sánh các anh chị em, ngay cả về những chủ đề tưởng như vô tội như cân nặng khi sinh, những từ đầu tiên, khi mỗi đứa bắt đầu biết bò hay đi, hay ai có nhiều tóc hơn! Cũng nên tránh những từu mang "nhãn mác", đừng nói rằng một trong những đứa con của bạn sẽ tài năng trước đứa kia, điều đó có thể gây ra sự cạnh tranh. Đảm bảo rằng những người khác như ông bà hoặc người thân cũng không so sánh vậy.

Theo Brightside