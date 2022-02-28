Nói 'không' với những việc này nếu cha mẹ không muốn khuyến khích hành vi sai trái của con

Nhiều người lớn chỉ đơn giản là không biết hành động của họ có thể là lý do tại sao con họ lại hành động không tốt.

Những lời chỉ trích liên tục khiến bất kỳ ai cũng cảm thấy như họ không bao giờ có thể làm được điều gì đúng đắn, và trẻ em đặc biệt sẽ dễ bị tổn thương hơn cả. Nếu cha mẹ mong đợi sự hoàn hảo từ con cái, thay vì khen ngợi con chỉ nhận được sự phản đối, không có gì ngạc nhiên khi con bạn sẽ bắt đầu chán nản và mau bỏ cuộc. Điều tồi tệ hơn là hành vi phá hoại từ phía cha mẹ sẽ dẫn đến các vấn đề cần sự trợ giúp của chuyên gia về sức khỏe tâm thần với con.

2. Ba và mẹ không thống nhất ý kiến khi dạy con

Một cái gì đó phổ biến như xung đột giữa cha và mẹ về cách dạy con cái và khiến chúng phớt lờ người này để chạy đến người kia làm nũng. Trẻ em sẽ kiến ​​nghị với từng phụ huynh riêng lẻ cho đến khi chúng nhận được câu trả lời mà chúng muốn. Con có thể cảm thấy như bạn quá nghiêm khắc hoặc không công bằng khi con tiếp xúc với các quy tắc và điều kiện mới, điều này sẽ dẫn đến hành động con chống lại quyền hạn của bạn.

3. Ba mẹ cố gắng trở thành bạn của con

Cha mẹ tuyệt vời muốn trở thành bạn của con cái họ và thoải mái về các quy tắc và kỷ luật. Nhưng rủi ro lớn hơn lợi ích vì trong kiểu nuôi dạy con cái này, người lớn mất đi quyền lực và sự tôn trọng từ con cái. "Cha mẹ tuyệt vời" đang buộc con cái của họ phải đưa ra những quyết định mà chúng không có khả năng đưa ra, mà một số chuyên gia gọi là sự "sụp đổ" của việc nuôi dạy con cái.

4. Ba mẹ cho con quá nhiều sự lựa chọn

Cha mẹ có thể chấp nhận 2 lựa chọn là đủ, nhưng quá nhiều lựa chọn có thể khiến trẻ bị choáng ngợp. Đối với trẻ em, việc không thể lựa chọn sẽ trở nên lộn xộn và gây ra sự xáo trộn. Trong trường hợp một đứa trẻ chọn điều gì đó không thể chấp nhận được, con có thể ép buộc cha mẹ phải quay chiều ý con. Kết quả là đứa trẻ sẽ cố gắng tiếp tục nũng nịu để có được thứ chúng muốn.

5. Ba mẹ không làm gương tốt

Mặc dù con cái làm những gì chúng thấy cha mẹ làm là điều hiển nhiên, nhưng trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta thường quên mất điều đó. Lần tới khi bạn nhìn thấy một bà mẹ đang xếp hàng ở siêu thị hoặc đỗ xe ở một điểm đỗ xe dành cho người khuyết tật, bạn sẽ biết rằng những đứa con của bà ấy có thể cũng sẽ hành động như vậy. Nhưng may mắn thay, những bậc cha mẹ nêu gương tốt thường có nhiều khả năng con cái làm điều đúng đắn hơn, ngay cả khi chúng không được giám sát bởi ba mẹ.

6. Ba mẹ ra lệnh cho con mà không cần một lời giải thích nào

Tất cả chúng ta đều biết các bậc cha mẹ nuôi dạy con cái của họ như những người lính nhỏ. Bọn trẻ sẽ làm những gì chúng được bảo mà không hiểu tại sao. Những đứa trẻ này có thể nổi loạn vì chúng cảm thấy mình bị đối xử bất công. Con có thể tham gia vào trò chơi backtalk và sẽ đóng sầm cửa lại, dẫn đến hình phạt khắc nghiệt hơn mà con phải chịu thì thói hỗn hào.

Điều này có thể dễ dàng sửa chữa bằng cách giải thích lý do tại sao mọi thứ được thực hiện theo một cách nhất định như vậy với con. Lời giải thích dạy trẻ tự điều chỉnh. Thanh thiếu niên cũng có thể tôn trọng các giá trị và quá trình ra quyết định của bạn nếu ba mẹ giải thích cho con hiểu rõ hơn.

7. Ba mẹ né tránh sự giúp đỡ chuyên nghiệp

Tất nhiên, những cơn giận dữ là bình thường ở tuổi trẻ. Nhưng nếu trẻ mất kiểm soát, chúng có thể bị rối loạn hành vi. Một số cha mẹ sẽ tìm lý do và bào chữa cho lý do tại sao con cái của họ cư xử không tốt, nhưng họ sẽ không bao giờ thừa nhận rằng chúng có vấn đề. Việc từ chối sự giúp đỡ của bác sĩ chuyên khoa chỉ khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn, thậm chí nó có thể khiến một đứa trẻ dễ có xu hướng phạm tội trong tương lai.

8. Ba mẹ nói thay cho con cái của mình

Cách nói thô lỗ của trẻ có thể được giải thích là do thiếu kỹ năng xã hội, điều này xảy ra khi cha mẹ luôn nói thay cho trẻ. Trẻ em học cách cư xử và sự tôn trọng xã hội bằng cách được đưa vào các tình huống xã hội. Điều gì đó đơn giản như giới thiệu bản thân hoặc nói "xin lỗi" và "cảm ơn" sẽ dạy cho trẻ phép lịch sự và cách giao tiếp với người khác.

9. Ba mẹ cười khi những đứa trẻ làm trò "đáng yêu", nhưng thực ra là chúng lại cư xử không đúng mực.

Khi những đứa trẻ còn nhỏ, chúng ta thường không thể nhịn được cười khi chúng cư xử ngỗ ngược. Chúng ta biết rằng khi trẻ em làm mặt xấu hoặc khi chúng tức giận, chúng thường trông rất buồn cười và đáng yêu. Tuy nhiên, hãy cẩn thận, vì việc cười thong thả như vậy với đứa trẻ của bạn có thể gây ra rắc rối trong tương lai. Trong những gia đình mà trẻ em luôn nhận những nụ cười "thả ga" như vậy, việc cư xử tồi tệ có thể trở thành một vấn đề của con trong tương lai.

Theo Brightside