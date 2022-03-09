Hé lộ những bí quyết giúp ba mẹ chinh phục tâm lý và thấu hiểu con thơ bằng nghệ thuật nuôi dạy con cái từ các chuyên gia tâm lý hàng đầu

Nuôi dạy con 09/03/2022 05:30

Hiểu con mình là một trong những điều quan trọng nhất mà bạn nên học. Nó rất hữu ích trong việc hướng dẫn và nuôi dưỡng con bạn khi chúng lớn lên và trưởng thành.

Bạn cần lưu ý rằng con bạn có một đặc điểm tính cách độc đáo nhất quán trong suốt cuộc đời. Một trong những cách bạn có thể hiểu con mình là quan sát chúng khi chúng ngủ, ăn hoặc chơi.

Tìm kiếm các đặc điểm nhất quán của con để dễ dàng thấu hiểu con hơn. Ví dụ như con thích hoạt động nào nhất? Việc điều chỉnh những thay đổi có dễ dàng đối với con không hay con cần thời gian để làm quen với những điều này? Những điều này là đặc điểm bình thường của một đứa trẻ và con bạn có thể không phải là một ngoại lệ.

Hé lộ những bí quyết giúp ba mẹ chinh phục tâm lý và thấu hiểu con thơ bằng nghệ thuật nuôi dạy con cái từ các chuyên gia tâm lý hàng đầu - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Hãy dành thời gian nói chuyện với con càng nhiều càng tốt vì điều này rất quan trọng để thu thập thông tin và hiểu biết hơn về chính con của bạn. Trong trường hợp trẻ nhỏ, chúng đòi hỏi ít ngôn ngữ bằng lời nói hơn và cần nhiều biểu hiện trên khuôn mặt cũng như ngôn ngữ cơ thể để hiểu được suy nghĩ và cảm xúc của chúng. Đặt câu hỏi cho con sẽ cho phép con chia sẻ cảm xúc của họ với bạn. Ví dụ, thay vì hỏi con đã làm gì ở trường, hãy hỏi con hôm nay con đã làm món quà hay đồ chơi gì với bạn. Thay vì hỏi con có chơi với bạn cùng lớp hay không, hãy tập trung vào trò chơi mà con đã chơi.

Hé lộ những bí quyết giúp ba mẹ chinh phục tâm lý và thấu hiểu con thơ bằng nghệ thuật nuôi dạy con cái từ các chuyên gia tâm lý hàng đầu - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Một cách khác để hiểu con bạn là quan sát môi trường của chúng để tìm hiểu về một hành vi nào đó mà bạn đã quan sát được. Người thân, người chăm sóc trẻ, bạn bè, giáo viên, cộng đồng, môi trường gia đình và các khía cạnh khác của môi trường có thể đóng một vai trò quan trọng trong hành vi của con bạn.

Ví dụ, nếu con bạn tỏ ra hung hăng với những đứa trẻ khác ở trường, bạn có thể muốn tìm hiểu tất cả các nguyên nhân có thể gây ra hành vi hung hăng của chúng. Một số góc độ có thể là sự kết hợp của chúng với một đứa trẻ khác cũng đang có xu hướng hung hăng. Môi trường ở nhà là một nguồn khác có thể tác động cho hành vi như vậy. Gần đây ở nhà có xảy ra mâu thuẫn, cãi vã gì mà con bạn nhìn thấy không? Còn trong cộng đồng thì sao? Đây là một số góc độ mà bạn nên xem xét khi cố gắng tìm ra lý do đằng sau hành vi hung hăng của trẻ.

Hé lộ những bí quyết giúp ba mẹ chinh phục tâm lý và thấu hiểu con thơ bằng nghệ thuật nuôi dạy con cái từ các chuyên gia tâm lý hàng đầu - Ảnh 3
Ảnh minh họa

Ngoài ra, bạn có thể tìm hiểu về con mình bằng cách quan sát những đứa trẻ khác thuộc nhóm tuổi tương tự. Bạn có thể xem những cuốn sách được đề xuất hay các trang web về giáo dục để biết rất nhiều mẹo và kiến ​​thức chuyên sâu về sự phát triển của trẻ. Hãy nhớ rằng bạn đã trải qua những giai đoạn giống như một đứa trẻ nên ít nhiều hành vi của những đứa trẻ trong cùng giai đoạn đó sẽ giống nhau.

Tuy nhiên, tốc độ phát triển qua từng giai đoạn là điều cá nhân không ai giống ai. Bằng cách hiểu sự phát triển của con bạn, bạn sẽ có thể cung cấp cho chúng những cơ hội cũng như đồ chơi có thể thúc đẩy sự phát triển của chúng và chuẩn bị cho con bước vào giai đoạn tăng trưởng tiếp theo của chúng. Đồng thời, bạn với tư cách là cha mẹ, bạn sẽ có thể đặt ra những kỳ vọng và giới hạn mà con bạn có thể chấp nhận được.

Hé lộ những bí quyết giúp ba mẹ chinh phục tâm lý và thấu hiểu con thơ bằng nghệ thuật nuôi dạy con cái từ các chuyên gia tâm lý hàng đầu - Ảnh 4
Ảnh minh họa

Làm cha mẹ có trách nhiệm là một việc khó đặc biệt trong thời đại ngày nay khi cha mẹ dành nhiều thời gian hơn để làm việc hơn là ở bên con cái. Rất khó để đạt được thời gian chất lượng khi bạn đang cố gắng sắp xếp thời gian của mình giữa cuộc sống công ty và việc làm cha mẹ. Không có nhiều người đạt được thành công trong vai trò làm cha mẹ và điều này có thể khiến bạn thất vọng. Hiểu con bạn là một trong những cách hiệu quả để trở nên thành công trong nghệ thuật nuôi dạy con cái. 

Theo Child development info

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