Gợi ý thực đơn đầy đủ dinh dưỡng cho bà bầu 3 tháng giữa

Ba tháng giữa là thời gian mẹ bầu nên chú ý đến sự phát triển cân nặng của cơ thể. Giai đoạn này mẹ bầu sẽ giảm ốm nghén dần. Vì thế, việc ăn uống sẽ ngon miệng hơn và thoải mái hơn. Não bé cũng đang phát triển nhanh ở giai đoạn này nên mẹ bầu cần chú ý nhiều đến chế độ dinh dưỡng trong khẩu phần ăn. Bài viết dưới đây sẽ mách các mẹ bầu về thực đơn cho bà bầu 3 tháng giữa để mẹ có kiến thức tốt trong việc chăm sóc cơ thể và thai nhi.

Mỗi ngày, mẹ bầu nên nạp 85 gram protein để đáp ứng nhu cầu của cơ thể và sự phát triển của thai nhi.

Ở thời kỳ tam cá nguyệt thứ 2, thực đơn ăn uống của mẹ được lưu ý cả về số lượng lẫn chất lượng. Dưới đây là thực đơn bà bầu tháng thứ 4, tháng thứ 5 và tháng thứ 6.

Nhóm thực phẩm giàu vitamin

Các nhóm vitamin B, vitamin A, C, D, PP, K, E cực kỳ quan trọng. Chúng đóng vai trò ngang nhau trong bảng cân bằng tổng sắp dinh dưỡng cho bà bầu và thai nhi. Khi nạp đầy đủ vitamin, mẹ bầu sẽ rất khỏe mạnh, sức đề kháng cao đẩy lùi bệnh tật, thai nhi cũng khỏe và phát triển tốt trong bụng mẹ.

Nhóm thực phẩm giàu vitamin giúp cả mẹ và bé được khỏe mạnh - Ảnh minh họa: Internet

Nhóm thực phẩm giàu canxi và sắt

Tam cá nguyệt thứ 2 là giai đoạn thai nhi phát triển vượt trội về thể chất. Xương của bé phát triển vượt bậc ở kỳ thai này. Ngũ tạng và nhiều cơ quan khác đồng thời cũng phát triển nên rất cần canxi để xương chắc khỏe và phát triển. Bên cạnh đó, sắt giúp lượng máu ổn định, từ đó nuôi sống các tế bào và cơ quan của bé. Lượng canxi cần thiết là 1000mg và lượng sắt cần thiết là 27mg mỗi ngày.

Nhóm thực phẩm giàu canxi và sắt giúp bé chắc xương, phát triển toàn diện - Ảnh minh họa: Internet

Nhóm thực phẩm giàu chất xơ

Trong giai đoạn thai kỳ ở 3 tháng giữa, tử cung của mẹ bầu cũng phát triển nhanh, dẫn đến tình trạng đường ruột bì ép và gây ra táo bón ở mẹ bầu. Do đó, mẹ nên ăn thực phẩm giàu chất xơ để ngăn ngừa táo bón, kích thích hệ tiêu hóa và hấp thụ dưỡng chất tốt hơn.

Lượng carbohydrate

Đây là thành phần có trong nguồn thực phẩm giàu năng lượng như: khoai tây, ngũ cốc,... Carbohydrate bao gồm đường, chất xơ và tinh bột chiếm khoảng 40-50% lượng calo hằng ngày của mẹ bầu. Tuy nhiên, với thực phẩm có hàm lượng đường cao thì mẹ bầu nên hạn chế để tránh bị tiểu đường và béo phì trong thời kỳ mang thai.

Lượng chất đạm

Từ tháng thứ 4 trở đi trong giai đoạn tam cá nguyệt thứ 2, mẹ bầu và thai nhi cần được cung cấp thực phẩm có chất lượng cao, đặc biệt là nguồn thực phẩm giàu protein, khoáng chất và vitamin. Protein giúp tạo mô mới giúp thai nhi phát triển toàn diện. Trong giai đoạn 3 tháng giữa của thai kỳ, theo các chuyên gia dinh dưỡng thì mẹ bầu nên bổ sung khoảng 75 - 100g protein mỗi ngày. Các nguồn thực phẩm giàu protein như là: ngũ cốc, đậu nành, trứng, sữa, thịt gia cầm, thịt lợn và thịt bò.

Nguồn thực phẩm giàu protein giúp bé phát triển bình thường và đầy đủ các bộ phận - Ảnh minh họa: Internet

Lượng chất béo

Để cho mắt, não và hệ thần kinh của bé phát triển đầy đủ và bình thường, mẹ cần phải bổ sung chất béo - dưỡng chất giúp các cơ quan này phát triển. Trong giai đoạn thai kỳ, lượng chất béo mẹ nên nạp là 25 -35% trên tổng số lượng calo hằng ngày.

Mẹ nên tránh các chất béo bão hòa vì có chứa cholesterol rất nhiều. Một số chất béo an toàn cho mẹ bầu như axit béo không no và axit béo omega -3 có trong cá hồi, cá hồi, hạt óc chó, cá trích,…

Thực phẩm giàu axit béo giúp não và hệ thần kinh của bé phát triển hoàn thiện - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là chế độ dinh dưỡng chăm sóc bà bầu 3 tháng giữa tốt nhất đảm bảo sự cân bằng dưỡng chất cho cả mẹ và thai nhi.

Thực đơn cho bà bầu 3 tháng giữa

Dưới đây là thực đơn ăn uống theo bữa mẹ bầu có thể tham khảo:

Bữa sáng: Phở + 1 quả chuối (hoặc 1 quả táo).

Bữa phụ 1: 1 cốc sữa + 1 bắp ngô ( hoặc 1 củ khoai lang luộc).

Bữa trưa: Cơm, món mặn (như sườn kho, cá kho, ...), món xào (như thịt xào đậu, thịt bò xào rau muống, súp lơ xào tôm...), canh (như canh rau cải xanh, canh bí xanh ...).

Bữa phụ 2: 1 cốc chè, 1 quả cam.

Bữa tối: Cơm, món mặn (như đậu kho thịt, thịt kho tàu, ...), món xào (như thịt xào súp lơ, thịt xào giá đỗ, đậu que xào thịt ...), canh (như canh bí đỏ, canh tàu hũ giá đỗ, ...).

Bữa phụ 3: 1 ly sinh tố trái cây.

Thực đơn 7 ngày cho bà bầu nạp đầy đủ dưỡng chất cho thai nhi - Ảnh minh họa: Internet

Mẹ có thể thay đổi các món mặn tùy theo loại rau củ và loại thịt. Các bữa phụ mẹ có thể thay đổi các loại trái cây, nước ép trái cây.

Trên đây là gợi ý thực đơn cho bà bầu 3 tháng giữa đảm bảo cân bằng dinh dưỡng cho cả mẹ bầu và em bé. Các mẹ có thể áp dụng cho các bữa ăn hằng ngày và thay đổi món ăn để ăn ngon miệng hơn. Chúc các mẹ bầu và em bé luôn khỏe mạnh!