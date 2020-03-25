Giải đáp: Thai 38 tuần ra dịch nhầy màu vàng có sao không?

Nuôi dạy con 25/03/2020 05:00

Thai 38 tuần ra dịch nhầy màu vàng là tình trạng phổ biến mà các mẹ bầu thường gặp trong thời kỳ mang thai.

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Trong giai đoạn mang thai, cơ thể của mẹ thường sẽ có nhiều thay đổi. Đặc biệt, vào tuần thứ 38 của thai kỳ âm đạo thường tiết ra nhiều dịch nhầy màu vàng. Vì vậy, nhiều mẹ cảm thấy lo lắng và thắc mắc thai 38 tuần ra dịch nhầy màu vàng có nguy hiểm không?

Hay nguyên nhân âm đạo ra dịch vàng khi mang thai tháng cuối là gì? Hãy cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây để giúp các mẹ giải đáp thắc mắc trên cũng như hiểu rõ hơn về tình trạng này.

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Thai 38 tuần ra dịch nhầy màu vàng có sao không? - Ảnh minh họa: Internet

Thai 38 tuần ra dịch nhầy màu vàng có nguy hiểm không?

Trong giai đoạn thai kỳ, cơ thể mẹ bầu thường có sự thay đổi của một số hormone nên sẽ xuất hiện tình trạng âm đạo tiết ra nhiều dịch nhầy. Đây là hiện tượng phổ biến thường gặp và hoàn toàn bình thường, nhưng nếu dịch nhầy có sự thay đổi về mùi và màu sắc thì mẹ cần phải lưu ý, đặc biệt là vào giai đoạn cuối của thai kỳ.

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Dịch nhầy màu vàng và kèm mùi hôi là dấu hiệu bệnh lý nguy hiểm - Ảnh minh họa: Internet

Theo các bác sĩ chuyên khoa, nếu dịch nhầy tiết ra ở âm đạo có màu vàng và không có mùi hôi khó chịu thì mẹ bầu không cần quá lo lắng.

Ngược lại, nếu trong trường hợp âm đạo tiết ra dịch nhầy màu vàng và kèm theo mùi hôi, gây ngứa thì các mẹ nên lưu ý, vì đây có thể là triệu chứng bệnh lý liên quan đến viêm âm đạo hoặc nhiễm trùng. 

Các bệnh lý mẹ bầu có thể mắc phải khi ra dịch nhầy vàng

  • Viêm âm đạo

Trong quá trình mang thai, nếu quan sát thấy xuất hiện khí hư màu vàng và mùi hôi khó chịu, thì đây là dấu hiệu cho thấy mẹ có thể bị viêm âm đạo. Nếu không được chữa trị kịp thời bệnh sẽ ngày càng nặng hơn. Đồng thời, tình trạng này khiến cho mẹ bầu có nguy cơ sinh non hoặc thai nhi tử vong ngay từ khi còn trong tử cung.

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Viêm âm đạo khiến mẹ bầu có nguy cơ sinh non - Ảnh minh họa: Internet

  • Ung thư cổ tử cung

Âm đạo tiết ra dịch nhầy màu vàng nhiều trong suốt giai đoạn thai kỳ có thể là dấu hiệu cho thấy mẹ bầu bị ung thư cổ tử cung. Tuy rất ít mẹ bầu mắc phải bệnh này khi mang thai, chỉ chiếm khoảng 3% nhưng mẹ cũng không nên xem thường. Vì vậy, khi thấy âm đạo tiết ra nhiều dịch vàng và có mùi hôi mẹ nên nhanh chóng đến gặp bác sĩ chuyên khoa để thăm khám và điều trị kịp thời.

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Dịch nhầy màu vàng kèm mùi hôi có thể là dấu hiệu bệnh ung thư cổ tử cung - Ảnh minh họa: Internet

  • Viêm vùng chậu

Nếu mắc bệnh viêm vùng chậu, ngoài xuất hiện dịch nhầy vàng và có mùi hôi, cơ thể mẹ bầu còn gặp phải những cơn đau tức ở bụng dưới.

Khi mẹ bầu bị viêm vùng chậu sẽ khiến ống dẫn trứng, tử cung và buồng trứng xuất hiện các vết sẹo dài gây ảnh hưởng đến việc mang thai sau này. 

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Viêm vùng chậu gây ảnh hưởng đến mang thai sau này - Ảnh minh họa: Internet

  • Bị mụn cóc ở bộ phận sinh dục

Đây được xem là căn bệnh khá nguy hiểm cho cả mẹ bầu và bé sau sinh. Nếu mẹ bầu bị mụn cóc ở bộ phận sinh dục khi mang thai thì sẽ bị suy giảm chức năng mô âm đạo gây khó sinh. 

Thai 38 tuần ra dịch nhầy màu trắng đục là dấu hiệu gì?

Tuần thai thứ 38, 39 thường là những tuần cuối cùng của thai kỳ. Chính vì vậy, mẹ bầu nên để ý nhiều hơn đến sự thay đổi và chuyển biến của cơ thể, đặc biệt là màu và mùi tiết ra từ âm đạo. Vì ở thời điểm này, em bé có thể "đòi ra ngoài" sớm hơn dự định ban đầu. 

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Thai 38 tuần ra dịch nhầy màu trắng đục có thể là dấu hiệu chuyển sinh - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều mẹ hồi hộp và lo lắng không biết thai 38 tuần ra dịch nhầy màu trắng đục có phải là dấu hiệu sắp chuyển dạ không? Nếu quan sát và thấy có dịch nhầy tiết ra màu trắng đục hoặc hơi nhuốm đỏ thì có lẽ nút nhầy ở cổ tử cung đang dần bong ra. Nút nhầy này được tạo nên bởi các niêm mạc cổ tử cung để ngăn chặn sự tác động có hại đến sức khỏe của thai nhi.

Khi có dấu hiệu chuyển sinh, nút nhầy ở cổ tử cung sẽ dần bong ra và cổ tử cung bắt đầu giãn rộng. Chính vì vậy, khi quan sát thấy dịch nhầy ra nhiều hơn bình thường ở tuần thai thứ 38, có thể đây là dấu hiệu sắp chuyển sinh, mẹ nên chuẩn bị sẵn mọi thứ để có thể bắt đầu quá trình sinh con ngay khi chuyển sinh.

Cách phòng tránh viêm nhiễm

Đến giai đoạn thai được 38 tuần, mẹ bầu sẽ thường phải đối diện với nhiều nguy cơ mắc các căn bệnh phụ khoa nguy hiểm. Vì vậy, mẹ bầu cần có các biện pháp phòng tránh để đảm bảo an toàn sức khỏe cho mẹ và thai nhi.

  • Mẹ bầu cần thường xuyên vệ sinh sạch sẽ vùng kín để tránh bị viêm nhiễm và lưu ý không để âm hộ bị ẩm ướt.
  • Mặc đồ lót thoáng mát, rộng rãi và thấm hút tốt dành riêng cho bà bầu.
  • Khám sức khỏe định kỳ theo chỉ định của bác sĩ.
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Mẹ bầu cần thường xuyên vệ sinh vùng kín để tránh viêm nhiễm - Ảnh minh họa: Internet

Như vậy, tình trạng mang thai 38 tuần ra dịch nhầy màu vàng là hiện tượng thường gặp trong giai đoạn thai kỳ. Tuy nhiên, nếu âm đạo xuất hiện nhiều dịch nhầy vàng kèm mùi hôi khó chịu thì đây có thể là biểu hiện của các bệnh lý nguy hiểm.

Mẹ bầu cần lưu ý quan sát và nên nhanh chóng đến gặp bác sĩ để thăm khám và có phương pháp điều trị kịp thời, nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho cả mẹ và thai nhi.

Thai 38 tuần ra dịch nhầy màu trắng là hiện tượng gì?

Thai 38 tuần ra dịch nhầy màu trắng là hiện tượng gì?

Mang thai 38 tuần ra dịch nhầy màu trắng khiến rất nhiều mẹ lo lắng không biết đây là hiện tượng gì, có phải là dấu hiệu chuyển sinh hay không?

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