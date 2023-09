Thai 38 tuần ra dịch nhầy màu trắng là hiện tượng gì?

Mang thai 38 tuần ra dịch màu trắng đục hoặc hơi ngả vàng, sệt dính hơn bình thường, có mùi khó chịu và gây ngứa thì có lẽ mẹ đang bị viêm nhiễm âm đạo do nấm men. Nếu nguyên nhân là do nấm men thì mẹ không cần phải quá lo ngại vì nó sẽ không ảnh hưởng gì nhiều đến sức khỏe của mẹ và thai nhi. Đó chỉ là do thay đổi hormone, thời tiết mà thôi. Tuy nhiên mẹ cũng nên để ý đi khám và đặt thuốc kháng nấm kịp thời tránh tình trạng ngứa rát khó chịu.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến hiện tượng mang thai 38 tuần ra dịch nhầy màu trắng - Ảnh minh họa: Internet

Viêm nhiễm âm đạo do tạp khuẩn

Nếu bạn thấy dịch âm đạo ra nhiều, có màu khác lạ và mùi tanh thì có thể bạn đang bị viêm nhiễm do sự tấn công của tạp khuẩn. So với viêm nhiễm do nấm men thì viêm nhiễm do tạp khuẩn nguy hiểm hơn nhiều. Tốc độ lây lan rất nhanh chóng và có thể đi đến cổ tử cung, dẫn đến nguy cơ vỡ ối và sinh non. Chính vì thế nếu thấy những hiện tượng kể trên thì bạn nên đi khám phụ khoa để có phác đồ điều trị nhanh chóng tránh ảnh hưởng đến em bé và sức khỏe của mẹ.

Nếu nguyên nhân là viêm nhiễm do tạp khuẩn thì mẹ nên đi gặp bác sĩ ngay - Ảnh minh họa: Internet

Mang thai 38 tuần ra dịch nhầy màu trắng có phải là dấu hiệu chuyển sinh không?

Tuần thai thứ 38, 39 là những tuần thai cuối cùng của thai kỳ. Chính vì thế mẹ nên để ý nhiều hơn đến sự chuyển biến và thay đổi của bản thân, đặc biệt là màu, mùi, hiện tượng tiết dịch âm đạo. Bởi thời điểm này, em bé có thể đòi ra ngoài sớm hơn dự định. Mẹ hãy quan sát xem có phải dịch nhầy tiết ra màu trắng, ngả nâu hoặc hơi nhuốm đỏ thì có lẽ nút nhầy ở cổ tử cung đang bắt đầu bong ra. Nút nhầy này được tạo nên bởi các niêm mạc cổ tử cung để ngăn chặn sự tác động tiêu cực có hại đến sức khỏe của thai nhi.

Ra nhiều dịch nhầy màu trắng có phải là dấu hiệu chuyển sinh không? - Ảnh minh họa: Internet

Khi có dấu hiệu chuyển sinh, nút nhầy ở cổ tử cung bắt đầu bong ra, cổ tử cung giãn rộng để bắt đầu quá trình bắt con. Chính vì thế khi cảm thấy dịch nhầy ra nhiều hơn bình thường ở tuần thai thứ 38 đi cùng với các dấu hiệu dưới đây thì mẹ nên để ý vì đây có lẽ là dấu hiệu sắp chuyển sinh. Tuy nhiên không có nghĩa là sinh ngay nên mẹ cũng không cần phải quá lo lắng. Phải đợi các cơn đau, cơn co và tử cung nở đến 10cm thì mới sinh được.

Bụng có biểu hiện tụt xuống

Khi bụng bắt đầu có dấu hiệu tụt thấp xuống thì có lẽ đã đến thời điểm con yêu muốn ra với ba mẹ rồi. Đây là một trong những biểu hiện đầu tiên báo hiệu thai nhi sẽ chào đời trong khoảng 1 đến 2 tuần nữa thôi.

Nên chú ý đến các hiện tượng khác nữa để xem xét có phải sắp chuyển sinh hay không - Ảnh minh họa: Internet

Tần suất tiểu đêm thường xuyên hơn

Khi bắt đầu chuyển sinh, đầu của em bé đã nằm sát với bàng quang của người mẹ chính vì thế thời gian 2 tuần trước khi sinh, mẹ sẽ đi tiểu đêm nhiều hơn bình thường. Có khi tần suất sẽ là 1 tiếng đi vệ sinh một lần.

Đau lưng hơn

Thời gian cuối thai kỳ, em bé đã tụt xuống phía dưới, cộng với việc cân nặng của bé cùng bọc ối sẽ tạo áp lực cho phần cột sống, thắt lưng, vùng xương chậu khiến mẹ đau nhức lưng hơn bình thường. Có mẹ còn đau đến mức không thể đi vững được mà chỉ nằm hoặc ngồi.

Những dấu hiệu tháng cuối thai kỳ rất quan trọng mẹ nên chú ý - Ảnh minh họa: Internet

Hiện tượng thai 38 tuần ra dịch nhầy màu trắng là một hiện tượng bình thường, không quá nguy hiểm. Tuy nhiên mẹ nên để ý đến màu sắc, mùi và độ keo của chất nhầy để xem xét xem có phải mình đang bị viêm nhiễm không hay là biểu hiện chuyển dạ sắp sinh. Chúc các mẹ và bé có một thai kỳ an toàn, mạnh khỏe.