Đừng để những sai lầm khi bé là 'ngòi nổ' cho tính ích kỷ của trẻ sau này, tăng sự ĐỒNG CẢM cho con từ những điều nhỏ nhặt này là việc ba mẹ nên chú tâm

Là cha mẹ, bạn muốn dạy con mình cách cư xử tốt và cách thể hiện sự đồng cảm với người khác. Mặc dù chúng ta có thể dạy cách cư xử, nhưng sự đồng cảm là thứ có thể được mô hình hóa và thực hành, nhưng việc dạy những điều tưởng chừng nhỏ nhặt này lại vô cùng khó khăn.

Khi ở công viên, bạn thấy con mình lấy đồ chơi của một đứa trẻ khác. Bản năng đầu tiên của bạn là lấy đồ chơi ra khỏi con bạn và nói điều gì đó như, "Chúng ta không nên lấy đồ chơi của mọi người. Bây giờ, hãy nói xin lỗi bạn đi con". Tuy nhiên, nhiều nhà giáo dục mầm non cho rằng việc ép trẻ nói lời xin lỗi khi chúng thực sự không cảm thấy hối hận có thể gây ra những hậu quả tiêu cực lâu dài và không thực sự giải quyết được vấn đề.

Những đứa trẻ bị buộc phải xin lỗi có thể nhận được thông báo chỉ nói rằng: "Con xin lỗi đi", chúng sẽ sửa chữa mọi thứ nhưng không hiểu vì sao mình phải làm vậy. Một lời xin lỗi không chân thành không dạy được cho con sự đồng cảm. Nếu chúng ta muốn có một lời xin lỗi chân thành, chúng ta cần kiên nhẫn và sẵn sàng tin tưởng rằng con chúng ta sẽ phản hồi một cách tự nhiên theo thời gian.

Sự đồng cảm đòi hỏi khả năng hiểu những gì người khác đang cảm thấy và trải qua. Trẻ nhỏ chưa sẵn sàng về mặt phát triển để luôn đồng cảm cho đến khi chúng được khoảng bảy hoặc tám tuổi. Trẻ em có thể học cách đồng cảm bằng cách xem những người lớn trong cuộc sống của chúng được đồng cảm và thông qua việc luyện tập cách lắng nghe và thấu hiểu người khác.

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Mặc dù yêu cầu trẻ xin lỗi có thể không dạy được bài học về sự tha thứ và cảm thông mà chúng ta muốn truyền đạt, nhưng việc làm gương cho con bạn sẽ chỉ ra cách xin lỗi có thể chấp nhận được.

Lấy ví dụ tình huống sau:

Khi ở công viên, bạn thấy con mình đánh một đứa trẻ khác. Thay vì ép buộc con bạn phải xin lỗi, bạn tập trung sự chú ý vào đứa trẻ bị đánh và xin lỗi đứa trẻ đó, bạn hãy nói: "Cô rất tiếc vì em bé đã đánh con, em bé không được phép đánh con mới đúng, con có sao không". Sau đó, đưa con bạn đến một bên để giải thích hành vi không thể chấp nhận được.

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Nếu con bạn có vẻ hối hận, bạn có thể đưa ra gợi ý như "Con có muốn xem có cách nào giúp bạn kia cảm thấy tốt hơn không?". Nếu con bạn đồng ý, bạn có thể đề xuất một lời xin lỗi hoặc xem liệu con có muốn hỏi đứa trẻ kia xem chúng có thể làm gì để khiến bạn vừa bị đnahs cảm thấy tốt hơn không, bạn hãy gợi ý cho con chẳng hạn như ôm, tìm cho bạn kia một món đồ chơi đặc biệt hoặc tặng bạn kia một cái túi đeo cổ chẳng hạn. Nếu con bạn nói không, hãy tôn trọng rằng con bạn chưa sẵn sàng. Điều quan trọng trong tình huống này là bạn phải chú ý đến đứa trẻ bị đánh và bạn làm mẫu một lời xin lỗi chân thành cho con thấy.

Hãy biến những khoảnh khắc không thoải mái như thế này thành những khoảnh khắc có thể dạy được!

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Với sự làm mẫu và hướng dẫn, trẻ có thể bắt đầu thấy cách giải quyết xung đột là một quá trình dẫn đến mối quan hệ được hàn gắn giữa hai người. Giúp con bạn hiểu bằng cách cho chúng nói những cảm xúc mà chúng đang cảm nhận và đưa ra những lựa chọn thay thế cho hành vi không mong muốn . "Mẹ/Ba rất buồn khi con đánh bạn của mình. Thay vì đánh bạn, con có thể nói với bạn kia rằng con đang tức giận vì bạn đã lấy đồ chơi của con mà". Bằng cách này, bạn đang cung cấp những từ mà con bạn sẽ sử dụng để bày tỏ cảm xúc của mình thay vì đánh đòn con.

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Những lời xin lỗi gượng ép không mang lại cơ hội học tập cho con bạn. Cho phép con bạn cố gắng đáp lại một cách chân thành với người mà chúng đã xúc phạm và biết rằng đó có thể không phải là một lời xin lỗi hay nếu con không thật lòng. Con bạn có thể vỗ nhẹ vào lưng đứa trẻ khác, cố ôm chúng hoặc tặng một món đồ chơi yêu thích cũng là cách học sự dồng cảm. Những cử chỉ nhân ái này là lời xin lỗi mà không cần sử dụng từ "Mình xin lỗi" và là những lựa chọn thay thế hoàn toàn có thể chấp nhận được.

Theo La Pitite Academi