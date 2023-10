Điểm danh 3 tháng đầu không nên ăn quả gì?

Do vào thời gian này, mẹ bầu thường rất dễ gặp tình trạng nóng trong người, dẫn đến táo bón.

2. Dưa hấu ướp lạnh

3 tháng đầu thai kỳ không ăn quả gì? Dưa hấu ướp lạnh là loại quả tiếp theo mà bạn cần lưu ý.

Do khi mang thai, tâm lý của nhiều mẹ bầu đang không ổn định, không những vậy sinh lý cũng có thể bị thay đổi theo, khiến cho việc điều tiết insulin bị ảnh hưởng, rất dễ khiến nồng độ đường trong máu tăng lên cao, làm tăng nguy cơ tiểu đường thai kỳ.

Mẹ bầu ăn dưa hấu lạnh 3 tháng đầu quá nhiều không tốt

Nếu như mẹ bầu ăn dưa hấu lạnh 3 tháng đầu quá nhiều, rất dễ bị lạnh bụng, đau bụng và tiêu chảy, đặc biệt là tăng nguy cơ tiểu đường thai kỳ.

Mặc dù đây là loại trái cây giải khát mùa hè rất tốt nhưng đối với mẹ bầu mang thai 3 tháng đầu thì không nên.

3. Quả dứa

Dứa là loại quả có vị chua ngọt đặc trưng nhưng lại là loại quả mẹ bầu mang thai 3 tháng đầu cần tránh xa.

Vì theo các chuyên gia, nếu mẹ bầu ăn dứa vào thời gian này sẽ gây ra những cơn co thắt tử cung, làm tăng nguy cơ sảy thai, hoặc trong trường hợp nhẹ hơn có thể gây dị ứng hay tiêu chảy ảnh hưởng đến sức khỏe mẹ bầu.

Những nguy cơ khi ăn quả dứa vào 3 tháng đầu thai kỳ

Do trong quả dứa có thành phần là bromelain sẽ có tác dụng làm mềm tử cung và sản sinh ra chất gây phá thai.

Tuy nhiên, mẹ bầu có thể yên tâm rằng bước qua tam cá nguyệt đầu tiên thì có thể bổ sung quả dứa vào thực đơn với lượng vừa phải theo tình trạng sức khoẻ.

4. Vải

Mặc dù so với nhãn thì vải là loại quả không gây nóng quá mức cho cơ thể. Tuy nhiên, đây lại là loại quá chứa nhiều đường. Vì thế, mẹ bầu bị thừa cân hay có nguy cơ bị tiểu đường thai kỳ thì nên cân nhắc chọn loại quả khác phù hợp hơn trong giai đoạn này thay vì ăn quả vải.

5. Đu đủ xanh

Đu đủ xanh, hay đu đủ hườm có thể ăn sống trực tiếp hoặc chế biến thành các món gỏi, canh xương hầm rất ngon.

Tuy nhiên, theo nhiều nghiên cứu thì đu đủ chưa chín hẳn sẽ chứa hàm lượng enzym và mủ rất cao, làm tăng nguy cơ co thắt tử cung, rất dễ xảy ra tình trạng sảy thai. Đây là lý do đu đủ nằm trong danh sách những quả không nên ăn 3 tháng đầu.

Ăn đu đủ xanh vào 3 tháng đầu thai kỳ có được không?

Không những vậy, chất prostaglandin và oxytocin có trong đu đủ xanh là những chất quan trọng cần cho quá trình khởi động trong lúc chuyển dạ. Vì thế, nếu thai nhi chưa đủ tháng, mẹ bầu lại ăn nhiều đu đủ xanh quá nhiều thì nguy cơ sảy thai rất cao.

6. Quả mận

Quả mận được đánh giá là loại quả chứa nhiều vitamin và dưỡng chất tốt cho cơ thể, điển hình là lượng vitamin A dồi dào, tốt cho mắt và những chất như protein, sắt, kali, phốt pho, chất béo sẽ giúp thải độc cơ thể hiệu quả.

Mặc dù vậy, mận lại là loại quả có tính nóng chẳng thua kém gì so với nhãn hay đào. Chính vì lý do này mà mẹ bầu cần hạn chế ăn quá nhiều loại quả này để tránh tình trạng phát ban do bị nóng người.

7. Quả na

Quả na hay còn gọi là mãng cầu cũng là loại quả yêu thích của nhiều chị em. Nhưng loại quả này cũng nằm trong danh sách thực phẩm gây nóng người, vì vậy nên hạn chế ăn quá nhiều vào những tháng đầu của thai kỳ.

Những loại quả không nên ăn vào 3 tháng đầu thai kỳ

8. Quả ổi

Theo các chuyên gia, ổi là loại quả đem lại nhiều lợi ích cho sức khoẻ như: Giúp ổn định huyết áp, thư giãn thần kinh, ngừa chuột rút, giúp kiểm soát tốt lượng cholesterol máu, giảm nguy cơ thiếu máu, ngăn ngừa tiểu đường thai kỳ.

Vậy vì sao 3 tháng đầu không ăn ổi? Mẹ bầu vẫn có thể ăn ổi nhưng cần lưu ý một số vấn đề như không nên ăn cả hạt và phần vỏ ổi, đặc biệt là phải rửa sạch sẽ trước khi ăn.

Chỉ nên ăn với lượng vừa phải, nhất là những tháng đầu tiên của thai kỳ vì sức khỏe của mẹ bầu vẫn còn yếu, rất dễ bị tiêu chảy nếu ăn quá nhiều. Bên cạnh đó, không nên ăn ổi xanh rất dễ xảy ra tình trạng táo bón.

9. Me

Vào 3 tháng đầu, nôn nghén quá nhiều rất dễ khiến mẹ bầu mệt mỏi. Vì thế, nhiều người có thói quen tìm loại trái cây có vị chua để giảm bớt cảm giác khó chịu, trong đó rất nhiều mẹ ưa chuộng quả me.

Nhờ vào thành phần vitamin C dồi dào có trong quả me tạo vị chua khiến mẹ bầu giảm bớt nôn nghén, nhưng đây lại là nguyên nhân khiến cho lượng progesterone trong cơ thể mẹ bầu giảm đi, ảnh hưởng đến sự phát triển khoẻ mạnh của thai nhi.

Vì thế, 3 tháng đầu thai kỳ ăn me có được không thì câu trả lời là không nên. Vì nếu ăn quá nhiều có thể gây sảy thai. Để đảm bảo sự phát triển toàn diện của con yêu, mẹ bầu nên tránh xa loại quả này.

10. Quả đào

Quả đào có vị ngọt, thuộc loại quả có tính nóng, nên khi ăn nhiều mẹ bầu rất dễ bị xuất huyết.

Không những vậy, khi mang thai, cơ địa mẹ bầu trở nên mẫn cảm, phần lông của vỏ quả đào rất dễ gây ngứa rát cổ họng nếu gọt không kỹ, hay lông bám vào phần thịt quả.

Mẹ bầu dễ bị dị ứng không nên ăn quả đào

Vì thế, tốt nhất mẹ bầu nên hạn chế ăn đào, nếu ăn cần rửa và gọt vỏ thật kỹ và không nên ăn thường xuyên loại quả này.

11. Những lưu ý khi ăn hoa quả

3 tháng đầu không nên ăn quả gì? Với những danh sách chia sẻ những loại quả mẹ bầu cần cân nhắc trước khi ăn vào giai đoạn tam cá nguyệt đầu tiên, thì vẫn còn một số lưu ý mẹ bầu nên quan tâm như sau:

Nên chọn mua những loại quả có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng để đảm bảo sức khỏe.

Không nên ăn những quả chưa được rửa kỹ hay chưa gọt vỏ, nhất là những trường hợp mua hoa quả gọt sẵn bên ngoài mẹ bầu cảm thấy không an tâm.

Do phần vỏ bên ngoài hoa quả chứa rất nhiều bụi bẩn, vi khuẩn, có một số loại còn chứa cả chất bảo vệ thực vật còn sót lại. Vì thế, trong giai đoạn nhạy cảm của 3 tháng đầu mang thai và cả thai kỳ, mẹ bầu nên ăn hoa quả được gọt vỏ kỹ.

Nếu là loại hoa quả không thể gọt vỏ thì rửa kỹ, ngâm với nước muối pha loãng rồi rửa lại một lần nữa sẽ giảm thiểu nguy cơ ảnh hưởng đến sức khoẻ cả mẹ và bé.

Không nên ăn hoa quả ngay sau bữa chính. Vì nếu ăn vào thời điểm này rất dễ gây ra tình trạng đầy hơi, táo bón. Tốt nhất là nên ưu tiên ăn hoa quả trước bữa ăn.

Nên cân bằng những nhóm hoa quả, rau xanh có lợi luân phiên nhau. Vì việc hấp thụ một dưỡng chất quá nhiều cũng chưa hẳn là tốt cho sự phát triển của bé.

Chỉ nên ăn ở mức vừa phải và làm đa dạng thực đơn của mình, có thể tham khảo ý kiến bác sĩ về khẩu phần ăn hằng ngày theo từng giai đoạn.

3 tháng đầu không nên ăn gì? Hy vọng với danh sách các loại hoa quả nên cân nhắc hạn chế vào những tháng đầu tiên của thai kỳ đã giúp mẹ bầu có thêm những thông tin hữu ích, để đảm bảo sự phát triển an toàn và khỏe mạnh của bé. Chúc mẹ bầu có một thai kỳ khỏe mạnh!