Mẹo chữa đau lưng sau sinh mổ tại nhà đơn giản, hiệu quả

Trước khi tìm hiểu cách chữa đau lưng sau sinh mổ chúng ta cùng tìm hiểu tại sao sau sinh mẹ bỉm dễ gặp tình trạng đau lưng?

Chữa đau lưng sau sinh mổ là vấn đề được rất nhiều chị em quan tâm, với mong muốn cải thiện triệu chứng nhanh chóng. Tuy nhiên, một số phương pháp tự chữa đau lưng sai cách không chỉ không giúp giảm bớt cảm giác khó chịu mà khiến tình hình thêm nghiêm trọng. Vậy cách giảm đau lưng sau sinh mổ hiệu quả nhất là gì? Hãy cùng tìm hiểu ngay tại bài viết này nhé!

Đây là thủ thuật gây tê khiến phần cơ xung quanh phần tiêm và tuỷ sống phải chịu một số tổn thương nhất định.

Trên thực tế, trong quá trình sinh mổ, để giúp mẹ bầu giảm đi cảm giác đau đớn thì đa phần trường hợp cần phải gây tê ngoài màng cứng.

Bên cạnh đó, đau lưng sau sinh mổ cũng có thể do trong quá trình gây tê khiến dịch não tuỷ bị rò rỉ.

Khi tình trạng này xảy ra, sẽ khiến bạn cảm thấy đau đầu lan xuống vùng cổ, nhất là khi đứng hoặc ngồi. Thông thường sau khi nằm nghỉ thì cảm giác này sẽ từ từ giảm đi.

Đau lưng sau sinh mổ kéo dài bao lâu?

Đối với phương pháp sinh mổ, gây tê tuỷ sống thì cơn đau lưng thường xuất hiện khoảng từ 3 – 6 giờ sau khi phẫu thuật hoàn tất, do lúc này thuốc tê sẽ mất dần tác dụng.

Tình trạng nhức đầu và đau ở vùng cổ do bị rò rỉ dịch não tuỷ thường xảy ra sớm nhất là khoảng 12 giờ sau sinh hoặc có thể là 3 – 4 ngày sau đó.

Trong trường hợp thủ thuật gây tê tuỷ sống được thực hiện chính xác không xảy ra vấn đề bất thường, thì cơn đau lưng sau sinh mổ sẽ giảm dần và biến mất sau khoảng vài ngày cho đến 1 tuần.

Đau lưng sau sinh mổ kéo dài trong bao lâu?

Nhưng một số trường hợp hiếm gặp, cơn đau này có thể kéo dài khoảng 1 tháng do dây thần kinh cột sống bị tổn thương nghiêm trọng trong quá trình gây tê. Lúc này, bạn nên đến bệnh viện tìm gặp bác sĩ chuyên khoa để được kiểm tra và tư vấn cách điều trị, chăm sóc phù hợp.

Cách chữa đau lưng sau sinh mổ

Trước khi sinh mổ, để có thể yên tâm hơn, bạn có thể nhờ bác sĩ tư vấn một số phương pháp chăm sóc mẹ bỉm sau sinh để đảm bảo an toàn.

Bên cạnh đó, sau khi sinh mổ, nếu mẹ bỉm gặp phải tình trạng đau lưng xuất hiện khá sớm kèm theo đó biểu hiện là những cơn đau tập trung ở vùng đầu và cổ dữ dội thì bạn nên áp dụng những phương pháp giúp giảm đau tự nhiên thay vì dùng thuốc.

Giải thích rõ hơn, do vào thời điểm này việc dùng thuốc mặc dù có thể giảm đau nhanh nhưng chưa hẳn an toàn, nhất là đối với việc nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ.

Một số cách khắc phục chứng đau lưng sau sinh mổ tự nhiên mà bạn có thể áp dụng tại nhà như sau:

Tắm nước nóng

Tắm nước nóng sẽ giúp cơ thể thư giãn, thả lỏng hơn. Đây cũng là một phương pháp hữu hiệu giúp phụ nữ sau sinh mổ cải thiện tình trạng đau lưng tuyệt vời.

Tắm nước ấm làm giảm cảm giác khó chịu khi đau lưng

Tốt hơn nếu có bồn tắm, bạn có thể pha thêm một ít muối rồi ngâm mình. Theo nhiều nghiên cứu. muối có thể làm giảm đau lưng sau sinh, đồng thời giúp thư giãn cơ bắp và hỗ trợ hồi phục vết thương hiệu quả.

Vận động nhẹ nhàng

Mẹo trị đau lưng sau khi sinh mổ đơn giản nhất đó chính là vận động nhẹ nhàng.

Do cơ thể mẹ bỉm phải trải qua sự thay đổi lớn về mặt thể chất trong suốt thời kỳ mang thai và sinh nở, nên việc vận động nhẹ nhàng, vừa sức sẽ giúp cải thiện cơn đau, giúp cơ bắp chắc khoẻ hơn.

Một số bài tập phù hợp với phụ nữ sau sinh có thể thực hiện là:

Yoga: Bạn nên tập những động tác yoga đơn giản hay những bài tập thở đều có tác dụng tốt trong việc thư giãn cơ thể và khiến tinh thần thoải mái hơn.

Đi bộ: Ngay khi được bác sĩ cho phép, bạn có thể hoạt động nhẹ nhàng bằng cách đi bộ mỗi ngày. Đây là cách giúp lưu thông máu tốt hơn ở khu vực bị đau, từ đó giảm bớt sự khó chịu. Tuy nhiên chỉ nên đi bộ vừa phải, không nên quá gắng sức.

Tìm hiểu phương pháp chữa đau lưng sau sinh mổ

Pilates: Đây là một trong những loại hình vận động đem lại hiệu quả tốt trong việc cải thiện cơn đau lưng sau sinh mổ, do những động tác của bài tập này sẽ tác động trực tiếp đến vùng lưng và cơ bụng.

Nhưng cũng cần lưu ý rằng, bạn nên tham khảo ý kiến bác sĩ về thời gian tập luyện thích hợp. Do một số bài tập nếu vận động quá sớm sẽ có thể khiến vết khâu bị vỡ ra, gây ra hậu quả nghiêm trọng.

Không chỉ việc vận động, mà sau sinh mẹ bỉm cần kiêng gì cũng là vấn đề quan tâm, giúp rút ngắn thời gian hồi phục sức khỏe.

Ngủ đúng tư thế

Đây là cách đơn giản để cải thiện nhanh cơn đau lưng, nhưng nhiều người không chú trọng đến.

Nếu có một số phương pháp hỗ trợ đúng đắn thì lưng của mẹ bỉm sẽ phục hồi nhanh hơn.

Bạn nên lưu ý về độ cứng vừa đủ của chiếc nệm, đồng thời nệm nên có độ bằng phẳng, không quá mềm sẽ khiến lưng không được thẳng.

Bên cạnh đó, bạn có thể nhờ sự hỗ trợ từ chiếc gối tựa lưng hay ghế ngồi kèm theo đệm lót những lúc cho bé bú cũng sẽ khá hữu ích để giảm bớt cảm giác khó chịu do cơn đau gây ra.

Chườm nóng và chườm lạnh

Phương pháp chườm nóng và chườm lạnh đen xen nhau sẽ là cách giúp các cơ được thả lỏng, mà còn có khả năng tăng cường sự lưu thông máu ở vùng lưng bị đau, để giảm bớt cảm giác khó chịu.

Tuy nhiên, khi chườm lạnh hay chườm nóng nên kèm theo túi chườm, không nên chườm trực tiếp đá trên da có thể gây phỏng lạnh.

Chế độ ăn uống đầy đủ chất

Để cơ thể nhanh chóng phục hồi, rút ngắn thời gian lành lại của vết thương thì chế độ dinh dưỡng phù hợp rất quan trọng, góp phần cải thiện những cơn đau lưng sau sinh.

Chế độ dinh dưỡng phù hợp sẽ giúp mẹ bỉm nhanh chóng phục hồi sức khoẻ

Mẹ bỉm nên chú ý bổ sung những loại thực phẩm chứa chất chống viêm như cá giàu omega 3, thực phẩm chứa vitamin C và những loại quả mọng, rau xanh.

Nhờ vào lượng vitamin từ các loại thực phẩm sẽ hỗ trợ cơ thể sản xuất collagen, một số loại protein có tác dụng sửa chữa những mô đang bị tổn thương.

Bên cạnh đó, sau sinh mổ kiêng ăn gì cũng là vấn đề cần chú ý. Điển hình như bạn cần hạn chế những loại thịt đỏ, thực phẩm có tính hàn, thức ăn dễ gây dị ứng...

Cho bé bú đúng cách

Việc cho bé bú sai cách có thể tác động xấu đến cột sốt và vùng lưng, khiến cơn đau nhức thêm nghiêm trọng.

Những tư thế cho bé bú thoải mái, hạn chế ảnh hưởng xấu đến vùng lưng mẹ có thể áp dụng là:

Tư thế cho bé bú đúng cách sẽ làm giảm áp lực lên hạn chế cơn đau

Ngồi ở tư thế ngả lưng về phía sau nghiêng một góc 45 độ, đồng thời nên kê thêm gối tựa. Cho bé ti bằng cách đặt bé nằm lên bụng và tì vào ngực mẹ.

Mẹ nằm nghiêng rồi đặt bé theo hướng song song với mình, đồng thời đỡ đầu, hướng bé quay đầu vào bầu vú.

Ngồi tựa vào ghế, giữ lưng thẳng. Sử dụng thêm một chiếc ghế có chiều cao vừa tầm để gác chân, phía sau lưng kê gối mỏng rồi cho bé ti. Đây là tư thế làm giảm áp lực lên vùng lưng, hạn chế cơn đau.

Hy vọng với những phương pháp chữa đau lưng sau sinh mổ có thể áp dụng ngay tại nhà được chia sẻ tại bài viết này sẽ giúp mẹ bỉm cải thiện được cơn đau hiệu quả nhất.