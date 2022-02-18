Đau đầu vì con kén ăn? Học hỏi bí quyết từ ba mẹ Nhật giúp trẻ không chỉ chăm ăn mà còn ăn ngon

Nuôi dạy con 18/02/2022 13:15

Đối với nhiều bậc cha mẹ, việc cho con ăn thức ăn lành mạnh và không quấy khóc trong mọi món ăn cũng giống như việc thuần hóa một con bê bướng bỉnh. Nhưng các bậc cha mẹ Nhật Bản đã thành thạo nghệ thuật thuyết phục con cái của họ ăn một cách vui vẻ mà không khóc vì đĩa đồ ăn hoặc món bông cải xanh của chúng trên bàn.

Tìm hiểu bí quyết từ các bậc cha mẹ Nhật Bản cách tiết kiệm thần kinh và công sức, đồng thời khiến cả trẻ và phụ huynh đều có thể tận hưởng bữa ăn lành mạnh của họ. Hãy cùng xem qua những "bí thuật" tuyệt vời nào nhé.

1. Hãy để con bạn thử nghiệm và trải nghiệm một hương vị mới

Đau đầu vì con kén ăn? Học hỏi bí quyết từ ba mẹ Nhật giúp trẻ không chỉ chăm ăn mà còn ăn ngon - Ảnh 1

Trẻ dễ cảm thấy nhàm chán với những loại thức ăn giống nhau và thói quen ăn uống của trẻ thường xuyên thay đổi. Việc cho trẻ trải nghiệm những món ăn mới là rất quan trọng và hầu hết các bậc cha mẹ Nhật đều rất coi trọng điều này. Theo các chuyên gia, một đứa trẻ càng được trải nghiệm nhiều loại thức ăn lành mạnh khác nhau, thì khi chúng lớn lên, chúng sẽ càng quan tâm đến chế độ ăn uống lành mạnh hơn. Khi bạn cho phép trẻ thử các mẫu bữa ăn khác nhau, vị giác của chúng cũng sẽ phát triển và chúng sẽ có xu hướng thử các món ăn mới.

2. Hãy để chúng tận hưởng hành động ăn uống

Đau đầu vì con kén ăn? Học hỏi bí quyết từ ba mẹ Nhật giúp trẻ không chỉ chăm ăn mà còn ăn ngon - Ảnh 2

Một trong những nguyên nhân khiến trẻ chán ăn là do bị ép ăn nhiều thứ mà chúng không thích. Hãy thỉnh thoảng có những món ăn vặt cho đứa trẻ. Cha mẹ nên tránh quá khắt khe trong việc ăn uống lành mạnh. Trẻ em nên được tự thưởng thức bữa ăn của chúng và bao gồm cả những món ăn vặt có thể khiến chúng mong đợi.

 

3. Bày thức ăn ra đĩa nhỏ hơn

Đau đầu vì con kén ăn? Học hỏi bí quyết từ ba mẹ Nhật giúp trẻ không chỉ chăm ăn mà còn ăn ngon - Ảnh 3

Lý do đằng sau lý do tại sao trẻ em nên được phục vụ thức ăn trên đĩa nhỏ hơn rất đơn giản là vì chúng không nên cảm thấy sợ hãi bởi kích thước của một chiếc đĩa lớn và khẩu phần được phục vụ. Khi con thưởng thức các món ăn nhỏ hơn, con được khuyến khích tự phục vụ bữa ăn của mình, điều này giúp con chọn món mình muốn ăn. Khẩu phần mà cha mẹ cho là "cỡ bình thường" thực sự có thể quá lớn đối với trẻ, và cha mẹ nên nhớ điều này khi đo lượng thức ăn mà con họ có thể ăn mỗi khẩu phần.

 

4. Dùng bữa cơm gia đình và để bọn trẻ tham gia

Đau đầu vì con kén ăn? Học hỏi bí quyết từ ba mẹ Nhật giúp trẻ không chỉ chăm ăn mà còn ăn ngon - Ảnh 4

Các bậc cha mẹ Nhật Bản tạo ra một bầu không khí gia đình độc quyền hỗ trợ các lựa chọn thực phẩm lành mạnh và lối sống. Thường xuyên dùng bữa cùng nhau và để con họ tham gia vào quá trình nấu nướng có thể khuyến khích chúng thể hiện sự quan tâm nhiều hơn đến những gì chúng sẽ ăn. Hãy làm gương cho con bạn về việc nấu ăn lành mạnh, ngon miệng và ăn uống thoải mái.

 

5. Cho con hoạt động thể chất

Đau đầu vì con kén ăn? Học hỏi bí quyết từ ba mẹ Nhật giúp trẻ không chỉ chăm ăn mà còn ăn ngon - Ảnh 5

Người dân Nhật Bản thường thích đạp xe hoặc đi bộ nhanh như một phương thức di chuyển của họ trong những quãng đường ngắn. Theo một cách nào đó, cha mẹ Nhật khuyến khích con cái tham gia các hoạt động thể chất, như chạy và nhảy. Và chúng tôi biết tầm quan trọng của các hoạt động thể chất khi nói đến việc khuyến khích cảm giác thèm ăn lành mạnh. Thay vì để con bạn chơi trò chơi điện tử hàng giờ, tốt hơn hết bạn nên đưa chúng đi dạo trong công viên hàng xóm hoặc chơi trò chơi trốn tìm ở nhà.

 

Theo Brightside

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