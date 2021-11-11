Có 3 vị trí trên cơ thể bé sơ sinh càng chạm vào nhiều con sẽ càng thông minh, mẹ đã biết chưa?

Nuôi dạy con 11/11/2021 06:00

Muốn con lớn lên thông minh hơn người, mẹ nên chạm tay nhiều hơn để kích thích trí não.

1. Ngón tay út

Bạn có biết, các dây thần kinh ở ngón tay út của trẻ có mối liên quan mật thiết tới sự phát triển của não bộ. Nếu bé nhà bạn biết cầm nắm sớm chứng tỏ bé đã sở hữu một bộ não cực kỳ thông minh rồi đấy. Cũng chính vì điều này mà các chuyên gia khuyến khích bố mẹ hãy rèn luyện kỹ năng vận động tinh, phát triển các giác quan, đặc biệt là kỹ năng cầm nắm, tiếp xúc, cảm nhận đồ vật bằng những đầu ngón tay áp dụng cho trẻ đến thế. 

Có 3 vị trí trên cơ thể bé sơ sinh càng chạm vào nhiều con sẽ càng thông minh, mẹ đã biết chưa? - Ảnh 1

Vuốt ve các ngón tay của trẻ, đặc biệt là ngón tay út sẽ giúp kỹ năng vận động các ngón tay thêm phần linh hoạt, từ đó chỉ số IQ của bé phát triển mạnh mẽ hơn.

2. Bàn chân

Bàn chân của chúng ta có rất nhiều huyệt đạo vô cùng quan trọng, vì thế massage chân thường xuyên sẽ rất tốt cho sức khỏe. Đối với trẻ cũng vậy, không chỉ giúp trẻ ngủ ngon hơn, việc massage kích thích các huyệt đạo trong lòng bàn chân còn giúp trẻ tăng cường khả năng nhận thức, rất có lợi cho sự phát triển não bộ của trẻ sau này. 

Có 3 vị trí trên cơ thể bé sơ sinh càng chạm vào nhiều con sẽ càng thông minh, mẹ đã biết chưa? - Ảnh 2

Mẹ nên tích cực đụng vào bàn chân của bé nếu muốn con phát triển trí não mạnh mẽ, thông minh hơn bội phần nhé.

3. Lưng

Không khó hiểu khi nhiều ông bà ba mẹ của chúng ta thường nói, tắm cho bé hãy massage và lau kỹ phần lưng, bé con sẽ thích thú và ngủ ngon hơn rất nhiều. Ngay cả khi bé khóc, chỉ cần mẹ vỗ nhẹ vào phần lưng dỗ dành là bé nín ngay tức thì vì bé cảm nhận được sự ấm áp, an toàn.

Bên cạnh đó, việc chạm vào phần lưng đều đặn còn là cách thúc đẩy sự phát triển hệ thần kinh ở khu vực cột sống, điều này rất có lợi cho sức khỏe, sự phát triển về thể chất lẫn trí não về sau, giúp con luôn khỏe mạnh, thông minh hơn rõ rệt. 

Có 3 vị trí trên cơ thể bé sơ sinh càng chạm vào nhiều con sẽ càng thông minh, mẹ đã biết chưa? - Ảnh 3

 

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